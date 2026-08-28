Colombia

Reportan voraz incendio en bodegas de material reciclado en Bosa, sur de Bogotá: bomberos atienden la emergencia

El cuerpo de socorro confirmó que logró controlar la emergencia en un 70% mientras continúa labores en el sitio

Las llamas ya fueron controladas en un 70%, según los Bomberos de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X
Las llamas ya fueron controladas en un 70%, según los Bomberos de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X
Guardar

Un incendio de grandes proporciones en tres bodegas con material reciclado activó una emergencia este viernes 28 de agosto de 2026 en la localidad de Bosa, ubicada en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió, según la información oficial, sobre la carrera 88I con calle 75 Sur y requirió la intervención de equipos especializados del Cuerpo de Bomberos de la capital.

De acuerdo con información suministrada por la institución, unidades de atención de emergencias y rescate arribaron al lugar para enfrentar la conflagración. El personal desplegado utilizó maquinaria y técnicas especializadas para contener el avance de las llamas y proteger las zonas aledañas.

PUBLICIDAD

La entidad de socorro confirmó a través de una actualización en redes sociales que el incendio estaba controlado en un 70%, siendo las 3:00 p. m. La emergencia continúa bajo atención, mientras los equipos mantienen labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que el fuego se reactive.

En el reporte oficial también se informó que se solicitó el apoyo del equipo de Investigación de Incendios, con el objetivo de identificar las causas que originaron la emergencia.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

IncendioIncendio en BosaBogotáBodegasBomberosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín inicia un racionamiento nocturno de agua en seis comunas por el fenómeno de El Niño: así funcionará la medida

Cerca de 300.000 habitantes del centro oriente y nororiente de la capital antioqueña quedarán sin servicio de acueducto, día de por medio

Medellín inicia un racionamiento nocturno de agua en seis comunas por el fenómeno de El Niño: así funcionará la medida

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Con el colombiano como titular y autor de una anotación, los bávaros arrancaron la defensa del título con pasos de animal grande en el Allianz Arena

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

El Pacto Histórico negó un arreglo con el uribismo por el expediente de masacres de La Granja y El Aro contra Álvaro Uribe: “No existe acuerdo político”

La bancada del partido de oposición en la Cámara de Representantes aseguró que su posición frente al caso de las masacres de El Aro y La Granja no implica ningún entendimiento con sectores del uribismo

El Pacto Histórico negó un arreglo con el uribismo por el expediente de masacres de La Granja y El Aro contra Álvaro Uribe: “No existe acuerdo político”

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart

En la fecha inaugural de la temporada 2026/2027, el deportista se reportó con un tanto en el marcador para la goleada 5-1 en el Allianz Arena

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: hasta el momento hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

En la última jornada, la mayor concentración de incendios se reportó en Tolima, con once casos. Le siguieron Nariño con cinco, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con un incendio registrado

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: hasta el momento hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Jimmy Vásquez reveló en ‘MasterChef Celebrity’ por qué dejó de hablar con su mamá: “Como las relaciones tóxicas”

Dolly Parton bailó con el Ballet Nacional de Colombia: esta es la historia

Lina Tejeiro explicó cómo sus fracasos amorosos marcarán la educación de su hijo: “Que sea el hombre que yo esperaba en mi vida”

Carlos Vargas relató el rechazo que recibió de su familia por su orientación sexual. “Se va de la casa”

Deportes

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart

Jhon Arias se lesionó con Palmeiras y preocupa a la selección Colombia de cara a la fecha FIFA

Técnico del Sporting de Lisboa frente a los rumores de la salida del equipo del colombiano Luis Suárez: “Le hablo como a todos los demás”

Etapa 7 de la Vuelta a España: Juan Rodríguez e Iván Sosa entraron en el top-10 de la jornada, y Harold Tejada subió un puesto en la general