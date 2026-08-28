Reportan voraz incendio en bodegas de material reciclado en Bosa, sur de Bogotá: bomberos atienden la emergencia

Las llamas ya fueron controladas en un 70%, según los Bomberos de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

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Un incendio de grandes proporciones en tres bodegas con material reciclado activó una emergencia este viernes 28 de agosto de 2026 en la localidad de Bosa, ubicada en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió, según la información oficial, sobre la carrera 88I con calle 75 Sur y requirió la intervención de equipos especializados del Cuerpo de Bomberos de la capital.

De acuerdo con información suministrada por la institución, unidades de atención de emergencias y rescate arribaron al lugar para enfrentar la conflagración. El personal desplegado utilizó maquinaria y técnicas especializadas para contener el avance de las llamas y proteger las zonas aledañas.

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La entidad de socorro confirmó a través de una actualización en redes sociales que el incendio estaba controlado en un 70%, siendo las 3:00 p. m. La emergencia continúa bajo atención, mientras los equipos mantienen labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que el fuego se reactive.

En el reporte oficial también se informó que se solicitó el apoyo del equipo de Investigación de Incendios, con el objetivo de identificar las causas que originaron la emergencia.

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