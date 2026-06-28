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Este sería el nuevo portero de Millonarios: llegaría pronto el reemplazo de Diego Novoa y Guillermo de Amores

Los azules habrían encontrado su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026, proviene de Argentina y con paso por Ecuador

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Millonarios
Millonarios avanza con el rearmado de la nómina para el segundo semestre de 2026, con muchas posiciones por reforzar - crédito Millonarios FC

Millonarios avanza en su pretemporada con la plantilla que el técnico Fabián Bustos mantuvo tras el anuncio de cuatro bajas, las cuales fueron Diego Novoa, Jorge Hurtado, Alex Castro y Nicolás Giraldo; este último ni siquiera estuvo inscrito en el primer semestre.

El equipo azul ya tendría listo a su portero para la Liga BetPlay, un hombre con experiencia internacional e incluso de Selección que proviene de Argentina y en los próximos días llegaría a Bogotá para la firma de su contrato y ser presentado por el club.

De esta manera, el cuadro Embajador empezó a reforzar las posiciones que más problemas le dieron en el pasado campeonato colombiano y la Copa Sudamericana, en los que fue eliminado de manera temprana y en las últimas jornadas, lo que fueron golpes duros para los aficionados.

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El portero que llegaría a Millonarios

Desde julio de 2025, los azules sufren por la falta de un portero en buenas condiciones, luego de la salida de Álvaro Montero, y en ese tiempo probó a Diego Novoa, Guillermo de Amores e Iván Arboleda, pero ninguno funcionó en el puesto.

Es por eso que Javier Burrai sería el arquero elegido por Millonarios para el 2026 II, de acuerdo con César Luis Merlo, periodista que indicó que el guardameta llegará a Colombia para la revisión médica y la firma por un año, con opción de otro si tiene una buena actuación.

Javier Burrai
Millonarios tendría todo listo para firmar a Javier Burrai, portero argentino - crédito @CLMerlo/X

Merlo afirmó en su cuenta de la red social X que “Javier Burrai es nuevo refuerzo de Millonarios. Deja Sarmiento y se le espera el lunes (29 de junio) en Colombia para hacerse los exámenes médicos y firmar por un año, con opción de otro”.

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Millonarios tomó esta decisión después de un primer semestre de 2026 sin clasificación a los play-off de la Liga BetPlay y con eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Fabián Bustos, director técnico del equipo, había planteado la necesidad de al menos cinco refuerzos.

¿Quién es Javier Burrai?

Javier Burrai tiene 35 años y nació en Argentina, aunque también posee nacionalidad ecuatoriana. Su debut profesional fue en 2010 con Arsenal de Argentina, desde donde fue creciendo en su carrera bajo los tres palos.

Luego pasó por FC Locarnos de Suiza, Deportivo Camioneros de Argentina, Guillermo Brown, Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Macará, Barcelona de Ecuador, Talleres de Córdoba y un nuevo ciclo en Sarmiento de Junín en 2026. Entre 2023 y 2024, además, recibió convocatorias con la selección mayor de Ecuador.

Javier Burrai hizo parte de la Selección de Ecuador en el proceso rumbo al Mundial 2026 - crédito José Jácome/EFE
Javier Burrai hizo parte de la Selección de Ecuador en el proceso rumbo al Mundial 2026 - crédito José Jácome/EFE

En su palmarés, Burrai ganó Primera División de Argentina y la Supercopa de Argentina con Arsenal en 2012, la Serie A con Barcelona de Ecuador en 2020 y la Supercopa Internacional con Talleres en 2023. Su llegada se da en un club que busca volver a competir en la Liga BetPlay y asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

La elección del arquero quedó como una de las decisiones centrales para el proyecto de Fabián Bustos. Millonarios busca corregir una de sus principales cuentas pendientes tras un semestre en el que el puesto generó problemas recurrentes.

Javier Burrai llegaría a Millonarios con contrato hasta junio de 2027 y opción de renovarse otro año más - crédito Guilherme Calvo/EFE/Pool
Javier Burrai llegaría a Millonarios con contrato hasta junio de 2027 y opción de renovarse otro año más - crédito Guilherme Calvo/EFE/Pool

Doble ingreso por venta de Montero

Álvaro Montero dejará Vélez Sarsfield para llegar a Boca Juniors, según periodistas como Felipe Sierra y César Merlo, “ya hay acuerdo para comprarle el pase a Vélez y que el arquero firme un contrato por cuatro años”.

Semana informó que Millonarios recibirá 1,4 millones de dólares de Vélez Sarsfield por la opción de compra ya pactada. Añadió que Boca pagará USD 4 millones por los derechos del guajiro y que una parte de ese monto también corresponderá al club colombiano.

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