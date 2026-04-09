Jhon Arias criticó la cancha del Jaime Morón, tras el empate de Palmeiras con Junior por Copa Libertadores: “Hay que revisarlo”

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Junior v Palmeiras - Estadio Jaime Moron Leon, Cartagena, Colombia - April 8, 2026 Junior's Jermein Pena in action with Palmeiras' Jhon Arias REUTERS/Luisa Gonzalez

Jhon Arias criticó el 8 de abril de 2026 la condición del césped del Estadio Olímpico Jaime Morón León, en Cartagena, después del empate 1-1 entre Junior y Palmeiras en el debut de ambos en la CONMEBOL Libertadores.

Tras el intenso partido que se vivió en la capital de Bolívar con los goles de Teófilo Gutiérrez para el equipo colombiano y del atacante paraguayo Ramón Sosa para los brasileños, la figura de la selección Colombia y del cuadro de São Paulo habló sobre las condiciones en las que jugaron en su debut continental.

Este fue el momento cuando la figura del Palmeiras se fue en contra del estadio Jaime Morón por la cancha-crédito ESPN Brasil-@GVids12/X

Después del juego, la situación del campo generó preocupación en Arias, ya que según su concepto, el estado de la cancha no estaba acorde para lo que es un partido continental, dijo a ESPN Brasil, el 8 de abril de 2026, ya que subrayó que el estado del terreno perjudicó al Palmeiras, y pidió una mayor revisión de las canchas por parte de la Conmebol:

“Increíble la condición en la que estaba el césped. En un partido de esta magnitud, de Libertadores, esto debe ser revisado”, sostuvo el futbolista al medio deportivo.

Hablando netamente de lo deportivo, el número 11 de la escuadra brasileña expresó que el empate solo tendría valor si logran una victoria en casa en el próximo partido ante Sporting Cristal, el

“Nos volvemos con la sensación de haber perdido dos puntos, pero destacamos el esfuerzo. Las condiciones del campo influyen, no es una excusa, es una realidad”.

Cuando vuelve a jugar Palmeiras y Junior

Los paraguayos Guillermo Paiva y Gustavo Gómez en el Junior vs. Palmeiras-crédito Luisa González/REUTERS

Palmeiras enfrentará al Sporting Cristal el jueves 16 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), en el Allianz Parque de San Pablo, en la segunda fecha del Grupo F de la Libertadores.

Antes de dicho partido, el equipo se medirá contra el Corinthians el domingo 12 de abril de 2026 a las 4:30 p. m., por la fecha 11 de la Serie A de Brasil.

Por los lados del Junior, jugará el 11 de abril de 2026 ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, a las 4:00 p. m. y volverá a la acción de la Copa Libertadores el 14 de abril de 2026 en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, ante Cerro Porteño de Paraguay.

Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores de América

Cusco FC cayó en su debut por Copa Libertadores ante Flamengo por 2-0. Crédito: Instagram Cusco FC.

7 de abril de 2026

Independiente Rivadavia (Argentina) 1-0 Bolívar (Bolivia)

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza

Árbitro: José Cabero (Chile)

Goles: Autogol de Carlos Lampe al minuto de partido y José Sagredo salió expulsado al minuto 72 para Bolívar

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

La Guaira (Venezuela) 0-0 Fluminense (Brasil)

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas)

Árbitro: José Burgos (Uruguay)

Goles: No hubo

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Always Ready (Bolivia) 0-1 LDU Quito (Ecuador)

Estadio: Municipal El Alto

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

Goles: Gabriel Villamil al minuto 90+4 para Liga de Quito

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Universidad Católica (Chile) 1-2 Boca Juniors (Argentina)

Estadio: Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en Las Condes de Santiago

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Goles: Leandro Paredes al minuto 16 y Adam Bareiro al 65 para Boca Juniors, descontó Juan Díaz al 83 para Universidad Católica de Chile

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 0-1 Cruzeiro (Brasil)

Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil

Árbitro: Juan Benitez (Paraguay)

Goles: Matheus Pereira al minuto 53 para Cruzeiro

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Deportes Tolima (Colombia) 0-0 Universitario de Deportes (Perú)

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Goles: No hubo

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

8 de abril de 2026

Mirassol (Brasil) 1-0 Lanús (Argentina)

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Goles: João Victor al minuto 60 para Mirassol y Tomás Guidara fue expulsado al 89 para Lanús

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Coquimbo Unido (Chile) 1-1 Nacional (Uruguay)

Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Goles: Sebastián Coates al minuto 22 para Nacional y Manuel Fernández al 90+5 para Coquimbo Unido

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Independiente Medellín (Colombia) 1-1 Estudiantes de La Plata (Argentina)

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Goles: Tiago Palacios al minuto 4 para Estudiantes y Francisco Chaverra al 63 para Medellín

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Cusco FC (Perú) 0-2 Flamengo (Brasil)

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Goles: Bruno Henrique al minuto 59 y Giorgian de Arrascaeta al 90+2 para Flamengo

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Sporting Cristal (Perú) 1-0 Cerro Porteño (Paraguay)

Estadio: Miguel Grau del Callao

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Goles e incidencias: Cecilio Domínguez al minuto 43 fue expulsado en Cerro Porteño y Felipe Vizeu anotó al 82 de partido para la victoria del Sporting Cristal

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

9 de abril de 2026

Rosario Central (Argentina) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Estadio: Gigante de Arroyito de Rosario

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

UCV (Venezuela) vs. Libertad (Paraguay)

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas

Árbitro: Flavio de Souza (Brasil)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Platense (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

Estadio: Ciudad de Vicente López de Buenos Aires

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Santa Fe (Colombia) vs. Peñarol (Uruguay)

Estadio: El Campín de Bogotá

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium