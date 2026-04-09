Deportes

Jhon Arias criticó la cancha del Jaime Morón, tras el empate de Palmeiras con Junior por Copa Libertadores: “Hay que revisarlo”

El delantero colombiano expresó su descontento con el césped del estadio cartagenero, asegurando que el mal estado influyó en el resultado frente al Junior y solicitando mayor control por parte de la Conmebol en la competencia

Guardar
Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Junior v Palmeiras - Estadio Jaime Moron Leon, Cartagena, Colombia - April 8, 2026 Junior's Jermein Pena in action with Palmeiras' Jhon Arias REUTERS/Luisa Gonzalez
Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Junior v Palmeiras - Estadio Jaime Moron Leon, Cartagena, Colombia - April 8, 2026 Junior's Jermein Pena in action with Palmeiras' Jhon Arias REUTERS/Luisa Gonzalez

Jhon Arias criticó el 8 de abril de 2026 la condición del césped del Estadio Olímpico Jaime Morón León, en Cartagena, después del empate 1-1 entre Junior y Palmeiras en el debut de ambos en la CONMEBOL Libertadores.

Tras el intenso partido que se vivió en la capital de Bolívar con los goles de Teófilo Gutiérrez para el equipo colombiano y del atacante paraguayo Ramón Sosa para los brasileños, la figura de la selección Colombia y del cuadro de São Paulo habló sobre las condiciones en las que jugaron en su debut continental.

Este fue el momento cuando la figura del Palmeiras se fue en contra del estadio Jaime Morón por la cancha-crédito ESPN Brasil-@GVids12/X

Después del juego, la situación del campo generó preocupación en Arias, ya que según su concepto, el estado de la cancha no estaba acorde para lo que es un partido continental, dijo a ESPN Brasil, el 8 de abril de 2026, ya que subrayó que el estado del terreno perjudicó al Palmeiras, y pidió una mayor revisión de las canchas por parte de la Conmebol:

“Increíble la condición en la que estaba el césped. En un partido de esta magnitud, de Libertadores, esto debe ser revisado”, sostuvo el futbolista al medio deportivo.

Hablando netamente de lo deportivo, el número 11 de la escuadra brasileña expresó que el empate solo tendría valor si logran una victoria en casa en el próximo partido ante Sporting Cristal, el

“Nos volvemos con la sensación de haber perdido dos puntos, pero destacamos el esfuerzo. Las condiciones del campo influyen, no es una excusa, es una realidad”.

Cuando vuelve a jugar Palmeiras y Junior

Los paraguayos Guillermo Paiva y Gustavo Gómez en el Junior vs. Palmeiras-crédito Luisa González/REUTERS
Los paraguayos Guillermo Paiva y Gustavo Gómez en el Junior vs. Palmeiras-crédito Luisa González/REUTERS

Palmeiras enfrentará al Sporting Cristal el jueves 16 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), en el Allianz Parque de San Pablo, en la segunda fecha del Grupo F de la Libertadores.

Antes de dicho partido, el equipo se medirá contra el Corinthians el domingo 12 de abril de 2026 a las 4:30 p. m., por la fecha 11 de la Serie A de Brasil.

Por los lados del Junior, jugará el 11 de abril de 2026 ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, a las 4:00 p. m. y volverá a la acción de la Copa Libertadores el 14 de abril de 2026 en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, ante Cerro Porteño de Paraguay.

Así va la fecha 1 de la Copa Libertadores de América

Cusco FC cayó en su debut por Copa Libertadores ante Flamengo por 2-0. Crédito: Instagram Cusco FC.
Cusco FC cayó en su debut por Copa Libertadores ante Flamengo por 2-0. Crédito: Instagram Cusco FC.

7 de abril de 2026

Independiente Rivadavia (Argentina) 1-0 Bolívar (Bolivia)

  • Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza
  • Árbitro: José Cabero (Chile)
  • Goles: Autogol de Carlos Lampe al minuto de partido y José Sagredo salió expulsado al minuto 72 para Bolívar
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

La Guaira (Venezuela) 0-0 Fluminense (Brasil)

  • Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas)
  • Árbitro: José Burgos (Uruguay)
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Always Ready (Bolivia) 0-1 LDU Quito (Ecuador)

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
  • Goles: Gabriel Villamil al minuto 90+4 para Liga de Quito
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Universidad Católica (Chile) 1-2 Boca Juniors (Argentina)

  • Estadio: Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en Las Condes de Santiago
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Goles: Leandro Paredes al minuto 16 y Adam Bareiro al 65 para Boca Juniors, descontó Juan Díaz al 83 para Universidad Católica de Chile
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 0-1 Cruzeiro (Brasil)

  • Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil
  • Árbitro: Juan Benitez (Paraguay)
  • Goles: Matheus Pereira al minuto 53 para Cruzeiro
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Deportes Tolima (Colombia) 0-0 Universitario de Deportes (Perú)

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

8 de abril de 2026

Mirassol (Brasil) 1-0 Lanús (Argentina)

  • Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)
  • Goles: João Victor al minuto 60 para Mirassol y Tomás Guidara fue expulsado al 89 para Lanús
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Coquimbo Unido (Chile) 1-1 Nacional (Uruguay)

  • Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo
  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
  • Goles: Sebastián Coates al minuto 22 para Nacional y Manuel Fernández al 90+5 para Coquimbo Unido
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Independiente Medellín (Colombia) 1-1 Estudiantes de La Plata (Argentina)

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Goles: Tiago Palacios al minuto 4 para Estudiantes y Francisco Chaverra al 63 para Medellín
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Cusco FC (Perú) 0-2 Flamengo (Brasil)

  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Árbitro: Derlis López (Paraguay)
  • Goles: Bruno Henrique al minuto 59 y Giorgian de Arrascaeta al 90+2 para Flamengo
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Sporting Cristal (Perú) 1-0 Cerro Porteño (Paraguay)

  • Estadio: Miguel Grau del Callao
  • Árbitro: Darío Herrera (Argentina)
  • Goles e incidencias: Cecilio Domínguez al minuto 43 fue expulsado en Cerro Porteño y Felipe Vizeu anotó al 82 de partido para la victoria del Sporting Cristal
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

9 de abril de 2026

Rosario Central (Argentina) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

  • Estadio: Gigante de Arroyito de Rosario
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

UCV (Venezuela) vs. Libertad (Paraguay)

  • Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas
  • Árbitro: Flavio de Souza (Brasil)
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Platense (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)

  • Estadio: Ciudad de Vicente López de Buenos Aires
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Santa Fe (Colombia) vs. Peñarol (Uruguay)

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Hora: 9:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Temas Relacionados

Jhon AriasJunior FCPalmeirasCopa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor está segunda en su grupo con cuatro puntos y una victoria podría ponerle un pie en la fase final del torneo que se disputa en Paraguay

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Así fue el agarrón entre Juan Camilo “el Cucho” Hernández y un compañero por cobrar un penalti en el empate del Real Betis: “Tiene que entenderme a mí”

En el juego ante Sporting Braga de Portugal por los cuartos de final de la UEFA Europa League, el delantero colombiano vivió un momento insólito con el marroquí Abde Ezzalouzzi

Así fue el agarrón entre Juan Camilo “el Cucho” Hernández y un compañero por cobrar un penalti en el empate del Real Betis: “Tiene que entenderme a mí”

Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR

Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Nicolás Gallo fueronlos árbitros escogidos por FIFA de la Confederación Sudamericana de Fútbol para la Copa del Mundo

Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

Yaya Muñoz aseguro que Laura Tobón la inspiró para hablar de incómodo problema físico que padece: “Me hizo sentir menos sola”

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omertá’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

Karol G entre los artistas más buscados en Google antes de su presentación en Coachella: superó a Sabrina Carpenter

Karol G anunció que su escenario ya llegó a Indio, California para su presentación en Coachella: son 30 camiones

Deportes

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Así fue el agarrón entre Juan Camilo “el Cucho” Hernández y un compañero por cobrar un penalti en el empate del Real Betis: “Tiene que entenderme a mí”

Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR