Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Estados Unidos por la última fecha de la SheBelieves Cup.
La selección Colombia femenina logró el triunfo en la segunda jornada de la She Believes Cup, ante Argentina por la mínima diferencia y siendo la primera alegría del combinado nacional en el torneo amistoso, debido a que perdió en su debut por goleada 4-1 contra Canadá.
La selección Colombia continúa su preparación para lo que será la Liga de Naciones Femenina Conmebol en abril de 2026 cuando enfrente a Venezuela y a Chile como locales, y luego tenga que viajar a Argentina.
El partido se jugará el 7 de marzo de 2026 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, Deportes RCN, además en las aplicaciones Ditu y del canal RCN.
La “Tricolor” encabezada por Ángelo Marsiglia se sacudió de la dura derrota ante las canadienses, y logró vencer a Argentina, el 4 de marzo de 2026 por 1-0 con anotación de Linda Caicedo al minuto 64 de partido, en estadio ScottsMiracle-Gro Field, de Columbus, Ohio.
Estados Unidos, por su parte, venció por 1-0 a Canadá con gol de la delantera Allyson Sentnor (jugadora del Kansas City Current de la Liga Femenina de Estados Unidos - NWSL), sumando su octava victoria en línea.
Es importante recordar que la última vez que se vieron las caras norteamericanas y sudamericanas fue el 20 de febrero de 2025 también en la SheBelieves Cup.
Allí, Estados Unidos fue superior y derrotó con goles de Catarina Macario (delantera del Chelsea de Inglaterra, compañera de la atacante colombiana Mayra Ramírez y que está ausente por lesión) al minuto 33 y de Allyson Sentnor al 60 de partido.