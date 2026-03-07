Deportes

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

La selección Colombia quiere conseguir
La selección Colombia quiere conseguir un buen resultado ante las anfitrionas-crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Estados Unidos por la última fecha de la SheBelieves Cup.

13:05 hsHoy

Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones de la She Believes Cup

Luego de la victoria sobre Argentina por la mínima diferencia, el combinado nacional quedó con opciones de pelear el título del certamen amistoso en la última jornada

La selección Colombia femenina sigue
La selección Colombia femenina sigue con vida en la She Believes Cup, luego de vencer a Argentina por 1-0 - crédito @Argentina/X

La selección Colombia femenina logró el triunfo en la segunda jornada de la She Believes Cup, ante Argentina por la mínima diferencia y siendo la primera alegría del combinado nacional en el torneo amistoso, debido a que perdió en su debut por goleada 4-1 contra Canadá.

12:45 hsHoy

La selección Colombia femenina revivió en la She Believes Cup: venció a Argentina con gol de Linda Caicedo

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia tuvo un partido complicado, que resolvió en el segundo tiempo y sumó su primer triunfo en el certamen amistoso en Estados Unidos

Colombia superó a Argentina por
Colombia superó a Argentina por 1-0 en Columbus, en la segunda fecha de la She Believes Cup - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

12:15 hsHoy

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She BelievesCup

La Tricolor espera cerrar su participación en el campeonato amistoso con un triunfo ante las norteamericanas

Linda Caicedo al momento de
Linda Caicedo al momento de marcar el gol ante Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup - crédito Joseph Maiorana / Imagn Images

La selección Colombia continúa su preparación para lo que será la Liga de Naciones Femenina Conmebol en abril de 2026 cuando enfrente a Venezuela y a Chile como locales, y luego tenga que viajar a Argentina.

12:12 hsHoy

La “Tricolor” juega su último partido ante las norteamericanas

Colombia jugará su último partido
Colombia jugará su último partido ante Estados Unidos-crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

El partido se jugará el 7 de marzo de 2026 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, Deportes RCN, además en las aplicaciones Ditu y del canal RCN.

La “Tricolor” encabezada por Ángelo Marsiglia se sacudió de la dura derrota ante las canadienses, y logró vencer a Argentina, el 4 de marzo de 2026 por 1-0 con anotación de Linda Caicedo al minuto 64 de partido, en estadio ScottsMiracle-Gro Field, de Columbus, Ohio.

Estados Unidos, por su parte, venció por 1-0 a Canadá con gol de la delantera Allyson Sentnor (jugadora del Kansas City Current de la Liga Femenina de Estados Unidos - NWSL), sumando su octava victoria en línea.

Es importante recordar que la última vez que se vieron las caras norteamericanas y sudamericanas fue el 20 de febrero de 2025 también en la SheBelieves Cup.

Allí, Estados Unidos fue superior y derrotó con goles de Catarina Macario (delantera del Chelsea de Inglaterra, compañera de la atacante colombiana Mayra Ramírez y que está ausente por lesión) al minuto 33 y de Allyson Sentnor al 60 de partido.

