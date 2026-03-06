James Rodríguez prendió las alarmas en Minnesota y la selección Colombia: qué pasó con el volante

James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

James Rodríguez genera expectativa en la MLS por su debut con Minnesota United, equipo al que llegó a mitad de temporada y le tomó más tiempo adaptarse al clima, compañeros y sistema táctico, además del ambiente en la ciudad y la manera como se juega en ese país.

El nuevo problema para James es una molestia que lo sacaría del próximo partido ante Nashville por la tercera jornada del campeonato, pese a que estaba en los planes del técnico Cameron Knowles para que sumara sus primeros minutos con la camiseta de los Toons.

Sumado a eso, la selección Colombia sigue de cerca la situación del volante cafetero, ya que es el capitán y jugador clave para el técnico Néstor Lorenzo, que lo necesita para los dos amistosos frente a Francia y Croacia, el 26 y 29 de marzo en Estados Unidos, como preparación para el mundial.

Noticia en desarrollo...