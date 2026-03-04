Deportes

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

Guardar
El equipo vinotinto buscará
El equipo vinotinto buscará los tres puntos en territorio chileno - crédito @OHigginsoficial / X - Jorge Cuéllar / Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre O’Higgins y Deportes Tolima por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

12:26 hsHoy

Convocados del Deportes Tolima para el partido ante O’Higgins

Este es el grupo de
Este es el grupo de jugadores que viajaron a Rancagua para el duelo copero-crédito Jefatura de Prensa del Deportes Tolima

1. Neto Volpi

22. Luis Marquínez

17.Cristian Arrieta

3. Jan Angulo

5. Juan José Mera

2. Anderson Angulo

20. Junior Hernández

30. Shean Barbosa

32. Sebastián Guzmán

15. Juan Pablo Nieto

80. Bryan Rovira

10. Juan Pablo Torres

31. Yoimar Moreno

7. Jersson González

18. Kelvin Flórez

28. Edwar López

11. Jader Valencia

9. Luis Sandoval

24. Adrián Parra

Director técnico: Lucas González

11:58 hsHoy

Hora y dónde ver O’Higgins vs. Deportes Tolima: primera prueba para el Pijao en tercera fase previa de Copa Libertadores

A un paso de llegar a ronda de grupos, el cuadro de Lucas González arranca la llave en condición de visitante ante un rival que puede complicar las cosas

O'Higgins recibe al Tolima en
O'Higgins recibe al Tolima en la ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores - crédito O'Higgins / Colprensa

Deportes Tolima vuelve al ruedo en la Copa Libertadores, después de dejar en el camino al Táchira en serie de penales y quedar a un paso de la fase de grupos, que es el objetivo de la dirigencia con el técnico Lucas González, que armó una plantilla competitiva para la temporada 2026.

Leer la nota completa
11:48 hsHoy

El Pijao visita el Teniente de Rancagua

El equipo de Lucas González
El equipo de Lucas González buscará los tres puntos en Chile - crédito @OHigginsoficial / X - Jorge Cúellar / Colprensa

O’Higgins y Tolima jugarán desde las 7:30 p. m. del miércoles 4 de marzo de 2026, que se podrá ver por el canal deportivo de Espn para toda América Latina, además de su plataforma de suscriptores llamada Disney+ Premium en cualquier dispositivo digital de los aficionados.

El vinotinto y oro viene de jugar el 1 de marzo de 2026 por la Liga BetPlay, y allí venció por 1-0 a Atlético Nacional con el gol de Juan Pablo “Tatay” Torres de tiro penal al minuto 52 de partido, resultado que le permitió llegar al séptimo puesto de la tabla de posiciones.

Por los lados del O’Higgins de Chile, el equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio no pasa su mejor momento a nivel deportivo.

En su última salida por el campeonato chileno perdió por 4-2 ante Palestino, el 28 de febrero de 2026 en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago de Chile. Los goles del descuento fueron del uruguayo Thiago Vecino al 45+2 de tiro penal y de Arnaldo Castillo al 90+4 de partido.

Para hablar de la Copa Libertadores en sí, O’Higgins viene de eliminar al Bahía de Brasil tras empatar en la serie global por 2-2, pese a perder por 2-1 su partido en el estadio Arena Fonte Nova. Pese al doblete del delantero William José al minuto y al 45 de partido, el gol de Arnaldo Castillo permitió forzar la serie desde los tiros del punto penal.

Desde los doce pasos, Miguel Brizuela cobró de gran forma para O’Higgins, mientras que Everton Ribeiro falló su tiro penal, dando la clasificación para los chilenos.

Por los lados del Deportes Tolima, cayó el 26 de febrero de 2026 ante Deportivo Táchira por 1-0 con gol de Luis “Cariaco” González al 90+4 de tiro penal, pero en la serie aprovechó el buen momento de su portero Neto Volpi y los malos cobros del equipo venezolano, para al final, con gol de Sebastián Guzmán pasar a la siguiente fase.

Temas Relacionados

EN VIVOO'Higgins vs. Deportes TolimaO'HigginsDeportes TolimaCopa LibertadoresCopa Libertadores 2026Colombia-Deportes

Últimas noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va del 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Así calificó la prensa portuguesa al colombiano Luis Suárez tras la victoria del Sporting Lisboa ante Oporto en semifinal de Copa de Portugal

El cuadro de los Leones lograron pegar en el primer partido de ida, y esperan definir su paso a la gran final en abril

Así calificó la prensa portuguesa

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol en Colombia

Verdolagas y embajadores se enfrentarán por un cupo para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Nacional vs. Millonarios: historia y

Tras ganar en su debut, Javier Reyes está listo para seguir en la UFC: “Una semana para comer y estoy listo para pelear”

El bogotano de 32 años aseguró que tendrá su teléfono encendido para recibir la llamada en la que le confirmen cuándo volverá a subirse al octágono

Tras ganar en su debut,

ÚLTIMAS NOTICIAS

Para un banco internacional, la

Para un banco internacional, la Argentina es una de las economías más vulnerables frente al conflicto de Medio Oriente

Adiós a las estafas telefónicas: dos palabras que nunca debes revelar en una llamada desconocida

El 60 % de usuarios digitales en América Latina prefiere conectar su TV a internet que usar la TV tradicional

Nahuel Gallo hablará en conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich y las autoridades de Seguridad

Sí, el cuidado puede ser el principio de una sociedad nueva (y mejor)

INFOBAE AMÉRICA

Encontraron a dos niñas muertas

Encontraron a dos niñas muertas en maletas en Cleveland y la policía no tiene sospechosos

Qué significa encontrar murciélagos en casa de noche y por qué puede ser peligroso

Los precios de la gasolina en el sur de Florida aumentan cuatro días después del inicio del conflicto en Irán

Un hombre atacó con cuchillo en una autopista de Virginia: una mujer y un perro muertos, tres personas heridas graves

La temporada baja del turismo para 2026 muestra un fuerte descenso a nivel global

DEPORTES

El ex ayudante de campo

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

Tras las novelas con McLaren y Red Bull, Alpine confirmó el fichaje de una de las promesas de la Fórmula 2: “Tiene mucho talento”

El romántico anuncio de casamiento entre la número 1 del mundo del tenis Aryna Sabalenka y su pareja: “Tu y yo, para siempre”

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial