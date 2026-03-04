O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Deportes Tolima vuelve al ruedo en la Copa Libertadores, después de dejar en el camino al Táchira en serie de penales y quedar a un paso de la fase de grupos, que es el objetivo de la dirigencia con el técnico Lucas González, que armó una plantilla competitiva para la temporada 2026.

11:48 hs

El Pijao visita el Teniente de Rancagua

El equipo de Lucas González buscará los tres puntos en Chile - crédito @OHigginsoficial / X - Jorge Cúellar / Colprensa

O’Higgins y Tolima jugarán desde las 7:30 p. m. del miércoles 4 de marzo de 2026, que se podrá ver por el canal deportivo de Espn para toda América Latina, además de su plataforma de suscriptores llamada Disney+ Premium en cualquier dispositivo digital de los aficionados.

El vinotinto y oro viene de jugar el 1 de marzo de 2026 por la Liga BetPlay, y allí venció por 1-0 a Atlético Nacional con el gol de Juan Pablo “Tatay” Torres de tiro penal al minuto 52 de partido, resultado que le permitió llegar al séptimo puesto de la tabla de posiciones.

Por los lados del O’Higgins de Chile, el equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio no pasa su mejor momento a nivel deportivo.

En su última salida por el campeonato chileno perdió por 4-2 ante Palestino, el 28 de febrero de 2026 en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago de Chile. Los goles del descuento fueron del uruguayo Thiago Vecino al 45+2 de tiro penal y de Arnaldo Castillo al 90+4 de partido.

Para hablar de la Copa Libertadores en sí, O’Higgins viene de eliminar al Bahía de Brasil tras empatar en la serie global por 2-2, pese a perder por 2-1 su partido en el estadio Arena Fonte Nova. Pese al doblete del delantero William José al minuto y al 45 de partido, el gol de Arnaldo Castillo permitió forzar la serie desde los tiros del punto penal.

Desde los doce pasos, Miguel Brizuela cobró de gran forma para O’Higgins, mientras que Everton Ribeiro falló su tiro penal, dando la clasificación para los chilenos.