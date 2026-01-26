Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

Atlético Nacional levantó por tercera vez consecutiva el título de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

Tras un año definido por la supremacía de los clubes brasileños y desplazamientos históricos en el panorama futbolístico continental, el último rÁnking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (Iffhs) proyecta un escenario renovado para los mejores equipos de América en 2025.

El dato que más resalta para Colombia es la presencia de Atlético Nacional en el exclusivo grupo de los diez primeros, superando a referentes regionales y reafirmando el impacto de una campaña marcada por la estabilidad y los títulos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con 400 puntos, Flamengo se alzó como líder absoluto del escalafón sudamericano, de acuerdo con la clasificación oficial de la Iffhs. El cuadro brasileño, en donde juega Jorge Carrascal, logró esta posición tras conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao esta temporada.

Alfredo Morelos ha sido de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde mediados de 2024 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional, con 229,5 puntos, aparece en la sexta ubicación, liderando la representación colombiana y destacando por encima de pesos pesados como River Plate, Lanús o Liga de Quito. El equipo de Medellín, pese a no obtener la Liga, fortaleció su perfil continental al conquistar la Copa Colombia por tercer año consecutivo y sumar la Superliga a inicio de 2025 a su palmarés. En el plano internacional, la escuadra verde llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, donde São Paulo decretó su despedida del torneo.

Palmeiras y Fluminense completaron el podio, con 378 y 314 puntos, respectivamente, consolidando un dominio que relega a las ligas del resto del continente. Entre los diez mejores solo figuran tres equipos argentinos: Racing, River Plate y Lanús, mientras Argentina debió afrontar las ausencias notables de Boca Juniors e Independiente

El análisis de la Iffhs, que pondera logros en competencias locales junto a la relevancia de los resultados internacionales, evidencia la consolidación de un Nacional consistente y competitivo durante toda la temporada. Esta regularidad fue clave para su puntuación, según reconoció Futbolred, y permitió al club mantener una posición de privilegio en el contexto de una élite regional dominada por proyectos con mayores recursos económicos.

La pirotecnia que encendieron los hinchas de Atlético Nacional en el intermedio del partido de ida de Copa BetPlay ante Independiente Medellín derivaron en la demora de la reanudación y una sanción millonaria por parte de Dimayor al club - crédito Colprensa

El ranking de la Iffhs se elabora a partir de un promedio ponderado de títulos, recorridos internacionales y resultados ante adversarios directos. En este contexto, Racing alcanzó el quinto puesto al sumar 234 puntos, gracias a sus actuaciones en el ámbito continental, mientras que River Plate se ubicó noveno con 210 y Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, selló el décimo lugar con 208 puntos.

Dentro del amplio listado que reúne a 60 equipos de Conmebol y Concacaf, Colombia ocupa un papel relevante gracias a la participación de nueve clubes. Además de Atlético Nacional y su sólido sexto lugar, Once Caldas brilló tras alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto manizaleño, guiado por el rendimiento de Dayro Moreno, sumó 202 puntos para concluir en la undécima posición. Lo siguieron América de Cali en el lugar 16, Atlético Bucaramanga (29), Independiente Medellín (34), Deportes Tolima (41), Independiente Santa Fe (45), Junior de Barranquilla (49) y Millonarios (53).

La clasificación completa de Sudamérica publicada por la Iffhs confirma el siguiente orden:

Flamengo (400 puntos). Palmeiras (378 puntos). Fluminense (314 puntos). Botafogo (264 puntos). Racing (234 puntos). Atlético Nacional (229,5 puntos). iga de Quito (216,5 puntos). Atlético Mineiro (216 puntos). River Plate (210 puntos). Lanús (208 puntos).

Así se reforzó Atlético Nacional para la campaña del 2026

Atlético Nacional ya suma tres refuerzos para la temporada 2026, entre ellos un portero - crédito Atlético Nacional

Hacia el cierre del periodo de transferencias que abarca los años mencionados, la dirigencia logró evitar desmantelamientos que afectaran la competitividad del club. Las únicas bajas de peso fueron las de Camilo Cándido y Marino, este último transferido por una suma significativa al fútbol brasileño.

La estrategia comenzó con la repatriación de Samuel Velásquez desde Deportes Tolima, y se consolidó con la renovación del contrato a largo plazo de William Tesillo, una de las garantías defensivas del club. El proceso de fortalecimiento defensivo incluye la negociación avanzada para adquirir un porcentaje del pase de César Haydar, y la ampliación por tres años del contrato de Juan Manuel Rengifo. Las conversaciones para extender el vínculo de Andrés Sarmiento permanecen en curso, en línea con la política de continuidad.

El rubro de incorporaciones incluye el fichaje de Nicolás Rodríguez, zurdo dotado técnicamente; Milton Casco, referente de experiencia y liderazgo; y Eduard Bello, extremo venezolano con recorrido internacional y habitual en las convocatorias de su selección nacional. El club tiene además prácticamente asegurada la llegada del delantero argentino Gastón Verón, fortaleciendo el ataque con un perfil de proyección internacional.