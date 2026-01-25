Deportes

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

Millonarios FC y Junior FC
Millonarios FC y Junior FC fueron dos de los equipos que perdieron en la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Junior FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026. El duelo está programado para jugarse a las 6:20 p. m

Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el postpartido.

13:09 hsHoy

Guillermo de Amores se pierde el debut de local de Millonarios por lesión

El portero uruguayo habló acerca
El portero uruguayo habló acerca de su posible llegada a Atlético Nacional, pero que finalmente no se dio-crédito @MillosFCoficial/X

“Millonarios FC informa que, el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, dice el comunicado de Millonarios.

12:05 hsHoy

Ficha del partido

  • Millonarios FC vs. Junior FC - Fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: domingo 25 de enero - 6:20 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play
  • Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Julián Angulo, Leonardo Castro y Álex Castro.
  • D. T. de Millonarios FC: Hernán Torres.
  • Posible alineación Junior FC: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jermein Peña, Daniel Rivera, Edwin Herrera; Yimmi Chará, Juan David Ríos, Guillermo Celis; Jánnenson Sarmiento, Teófilo Gutiérrez y Kevin Pérez.
  • D. T. de Junior FC: Alfredo Arias

EN VIVO - Colombia vs.

Los New England Patriots de

Deportivo Cali se hizo grande

La Superintendencia de Sociedades vuelve

Alfredo Morelos, por fin, es

Una por una: cuál es

Harry Styles reveló por qué

Malas noticias para Scaloni de

