EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios FC y Junior FC fueron dos de los equipos que perdieron en la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Junior FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026. El duelo está programado para jugarse a las 6:20 p. m
Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el postpartido.
Guillermo de Amores se pierde el debut de local de Millonarios por lesión
“Millonarios FC informa que, el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, dice el comunicado de Millonarios.
Ficha del partido
Millonarios FC vs. Junior FC - Fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026
Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
Fecha y hora: domingo 25 de enero - 6:20 p. m. hora colombiana
Transmisión: Win + Fútbol y Win Play
Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Julián Angulo, Leonardo Castro y Álex Castro.
D. T. de Millonarios FC: Hernán Torres.
Posible alineación Junior FC: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jermein Peña, Daniel Rivera, Edwin Herrera; Yimmi Chará, Juan David Ríos, Guillermo Celis; Jánnenson Sarmiento, Teófilo Gutiérrez y Kevin Pérez.