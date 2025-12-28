Luis Díaz fue elegido el fichaje del año por los hinchas del Bayern Múnich

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich a cambio de 60 millones de euros - crédito Michaela Stache/REUTERS

En medio de una temporada en la que Harry Kane sigue pulverizando marcas históricas, el desempeño de Luis Díaz se ha afirmado como uno de los cambios más notables en el panorama reciente del Bayern de Múnich.

El atacante colombiano fue elegido por los aficionados como “Fichaje del Año”, superando a otros refuerzos destacados según una votación organizada por el diario alemán Bild, cuyos resultados reflejan no solo la magnitud del fichaje sino el impacto inmediato que ha tenido Díaz en el conjunto bávaro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La consulta realizada por Bild recabó las preferencias de cerca de 25.000 aficionados durante la temporada navideña de 2025, constituyéndose así en un termómetro relevante para medir la valoración de la hinchada hacia sus principales figuras. De acuerdo con los datos revelados por el medio alemán, Luis Díaz, por el que el club desembolsó 65 millones de euros, acumuló el 47% de los votos en la categoría de fichaje del año, posicionándose ligeramente por encima de Lennart Karl, quien logró el 42%.

Luis Díaz ha participado en 20 goles del Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026 - crédito Heiko Becker/REUTERS

Pese a haber sido oficializado el 30 de julio de 2025, Díaz suma ya 22 partidos disputados con la camiseta del Bayern en todas las competencias. Su contribución estadística es contundente: 13 goles y 7 asistencias, aportaciones que justifican la rápida adaptación y la respuesta positiva de la afición hacia el exjugador colombiano. El diario Bild subraya que “el colombiano ha dado lo mejor de sí desde su llegada en verano, marcando trece goles y dando siete asistencias”.

El resultado de la votación refleja, además, el alto grado de competencia interna en el plantel. Jonathan Tah, defensor central también incorporado recientemente, obtuvo apenas un cinco por ciento en esta categoría, relegado por la incidencia ofensiva de Díaz y el alentador debut del juvenil Karl.

En la categoría de “Jugador del Año”, el reconocimiento mayor recayó en Harry Kane, que acumuló el treinta y ocho por ciento de los votos, tras una campaña individual en la que ha anotado 51 goles durante 2025 (19 en 15 partidos solo en la Bundesliga), una cifra que lo sitúa muy cerca de batir el récord histórico de Robert Lewandowski, con 41 tantos en una temporada. El propio Bild expone que “el claro ganador del premio al Jugador del Año es Harry Kane”.

Luis Díaz tiene contrato hasta el 2030 con Bayern Múnich - crédito Heiko Becker/REUTERS

El segundo lugar fue para Michael Olise, otra de las incorporaciones de la directiva, con veintitrés por ciento, mientras que el joven Lennart Karl logró consolidarse entre los favoritos al obtener el 15%. Konrad Laimer, socio habitual de Díaz en el mediocampo, alcanzó el 10%, y el colombiano cerró el top cinco con un 4%.

El sondeo también consultó por el rendimiento menos valorado del año. Sacha Boey, lateral derecho francés fichado el invierno pasado por 30 millones de euros, resultó señalado como el “fracaso del año” con un 34%, indicativo del escaso margen de error permitido a los jugadores en el alto nivel competitivo del Bayern. Le siguieron João Palhinha, actualmente cedido en el Tottenham, con 13%, y Leroy Sané, ahora en el Galatasaray, con 12%.

Las 23 víctimas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luis Díaz celebra tras anotar un gol para Bayern Múnich en la victoria 3-1 ante St. Pauli en la Bundesliga, el sábado 29 de noviembre de 2025 - crédito Sven Hoppe/dpa vía AP

16/02/2025: vs. Wolverhampton (Liverpool). 21/03/2025: vs. Brasil (Selección Colombia). 26/03/2025: vs. Paraguay (Selección Colombia). 06/04/2025: vs. Fulham (Liverpool). 13/04/2025: vs. West Ham (Liverpool). 27/04/2025: vs. Tottenham (Liverpool). 11/05/2025: vs. Arsenal (Liverpool). 11/06/2025: vs. Argentina (Selección Colombia). 16/08/2025: vs. Stuttgart (Bayern Múnich). 22/08/2025: vs. Leipzig (Bayern Múnich). 30/08/2025: vs. Augsburgo (Bayern Múnich). 13/09/2025: vs. Hamburgo (Bayern Múnich). 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich). 04/10/2025: vs. Eintracht (Bayern Múnich). 12/10/2025: vs. México (Selección Colombia). 22/10/2025: vs. Club Brujas (Bayern Múnich). 29/10/2025: vs. Colonia (Bayern Múnich). 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich). 04/11/2025: vs. PSG (Bayern Múnich). 08/11/2025: vs. Unión Berlin (Bayern Múnich). 19/11/2025: vs. Australia (Selección Colombia). 29/11/2025: vs. St Pauli (Bayern Múnich). 21/12/2025: vs. Heindenheim (Bayern Múnich).