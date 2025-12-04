Deportes

Jhon Jáder Durán sigue de polémica con el Fenerbahçe de Turquía: se conoció nuevo video de provocación a los hinchas del Galatasaray

El delantero colombiano del Fenerbahce marcó ante uno de sus máximos rivales y celebró con un gesto que provocó la indignación de la afición rival

Guardar
A través de las redes sociales, se conoció otro ángulo de la polémica celebración del delantero antioqueño - crédito @kaanvidss / X

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras el gol que anotó con el Fenerbahçe y, luego, protagonizar un gesto que generó molestia en Turquía, en especial en los hinchas del Galatasaray, en el empate en el clásico turco, el 1 de diciembre de 2025.

La reacción del jugador provocó que el Galatasaray considere presentar una queja formal por lo ocurrido, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias para el delantero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Durán entró en la
Jhon Durán entró en la polémica, tras sus gestos en el clásico ante Galatasaray - crédito Umit Bektas / REUTERS

En las imágenes difundidas tras el clásico de Turquía, el 1 de diciembre de 2025, y que comienzan a ser virales en las redes sociales, se observa a Durán realizando un gesto que fue interpretado como una provocación a la afición rival, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y medios deportivos turcos.

La directiva del Galatasaray evalúa elevar una protesta ante las autoridades futbolísticas, argumentando que la actitud del colombiano constituye una falta de respeto y podría incitar a la violencia en los estadios, según lo que se conoció a través del periodista Haluk Yürekli, del medio deportivo Çubuklu Sports, el 2 de diciembre de 2025.

“Galatasaray también se quejará ante la Federación turca de fútbol (TFF) por el comportamiento de Jhon Durán hacia los aficionados de su equipo, después del gol”, sentenció.

Y es que los dirigidos por Okan Buruk también alzaron la voz, quejándose de las decisiones arbitrales en el desarrollo del compromiso, ya que consideraron que no fueron “justas ni oportunas”

El episodio ha intensificado la rivalidad entre los dos clubes más populares de Turquía, en un contexto donde la tensión suele ser elevada tanto dentro como fuera del campo.

La prensa local ha destacado que este tipo de comportamientos pueden acarrear sanciones económicas o deportivas, dependiendo del análisis que realicen los organismos competentes.

Palabras de Jhon Jáder Durán tras su actuación en el derbi turco

El delantero colombiano Jhon Durán se consolidó como una figura clave para el Fenerbahce tras marcar el gol del empate en el último minuto del clásico ante Galatasaray, un tanto que no solo rescató un punto vital para su equipo, mantuvo la diferencia de un solo punto entre ambos clubes en la cima de la liga turca. Este resultado mantiene abierto el pulso por el liderato y refuerza la importancia de Durán en el esquema ofensivo del conjunto de Estambul.

A pesar de que la prensa turca lo calificó como el héroe del derbi, Durán optó por restar protagonismo a su actuación y subrayó el valor del trabajo colectivo. Tras el encuentro, el delantero declaró:

“No soy un héroe, solo trabajo para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Los derbis son difíciles. Estoy feliz de ayudar a mi equipo”. Esta actitud refleja su enfoque en el grupo y su deseo de contribuir al éxito general, más allá de los logros individuales.

El impacto de Durán en los partidos grandes se ha hecho cada vez más notorio. El cabezazo que selló el empate ante Galatasaray representó su cuarto gol con Fenerbahce y el segundo en clásicos, tras haber anotado también ante Besiktas en otra actuación decisiva en los minutos finales. Su influencia ofensiva crece a medida que recupera confianza, ritmo y continuidad, aspectos que considera fundamentales para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

En su análisis posterior al partido, el colombiano expresó su convicción de que el equipo merecía más tiempo para buscar la victoria.

“Creo que sí. Fuimos los que dominamos al final del partido, ojalá hubiera tenido 10 minutos más”.

Durán destacó que el equipo cerró mejor el juego y que ahora el objetivo inmediato es prepararse para el próximo compromiso ante Istanbul, programado para el sábado 6 de diciembre de 2025.

Partidos del Fenerbahçe en el fin de año

Fenerbahçe quiere pelear en campeonato
Fenerbahçe quiere pelear en campeonato turco hasta el final - crédito Murad Sezer / REUTERS

Ahora, el cuadro turco jugará en la Superliga de Turquía ante el Estambul Başakşehir FK, el 6 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m., en el estadio Fatih Terim Arena.

Con 32 puntos en 14 fechas, todavía invicto en el campeonato, los Canarios Amarillos (apodo del Fenerbahçe) quieren continuar en la pelea con el Galatasaray:

  • 6 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Başakşehir FK vs. Fenerbahçe
  • 11 de diciembre de 2025 - Europa League: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe
  • 15 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Konyaspor
  • 21 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Eyupspor vs. Fenerbahçe

Temas Relacionados

Jhon Jáder Durán Fenerbahce GalatasarayFenerbahce vs GalatasaraySuperliga de TurquíaColombia Deportes

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Luis Díaz fue incluido en prestigioso top: se encuentra entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026

El atacante del Bayern se posiciona como la gran figura de Colombia en el Mundial 2026, superando a otros referentes sudamericanos y confirmando su estatus internacional en una lista dominada por estrellas como Kylian Mbappé y Erling Haaland

Luis Díaz fue incluido en

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

La atleta colombiana, doble campeona olímpica, asume la defensa de los intereses de los deportistas, en representación de Latinoamérica en los órganos de decisión del olimpismo mundial

La colombiana Mariana Pajón fue

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

El delantero colombiano se dedicó en el segundo semestre a compartir con su familia y visitó algunos de los estadios en Europa donde desarrolló su carrera profesional

Falcao estará presente en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Ana María Estupiñán reveló cómo

Ana María Estupiñán reveló cómo es la exigente preparación que tiene para recibir a su primer bebé: “Pasión en el proceso”

Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón hará parte del reality que está organizando Westcol

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano

Ibai Llanos, de visita en Colombia, le dejó varios consejos de vida a Westcol: “Sin salud no hay nada”

La Solar 2026: nueva sede, más música y una experiencia que promete encender Medellín como nunca antes

Deportes

El Ministerio del Deporte habló

El Ministerio del Deporte habló sobre si entregará dinero a la Federación Colombiana de Fútbol por la participación en el Mundial 2026

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz fue incluido en prestigioso top: se encuentra entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional