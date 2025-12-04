Jhon Jáder Durán sigue de polémica con el Fenerbahçe de Turquía: se conoció nuevo video de provocación a los hinchas del Galatasaray

A través de las redes sociales, se conoció otro ángulo de la polémica celebración del delantero antioqueño - crédito @kaanvidss / X

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras el gol que anotó con el Fenerbahçe y, luego, protagonizar un gesto que generó molestia en Turquía, en especial en los hinchas del Galatasaray, en el empate en el clásico turco, el 1 de diciembre de 2025.

La reacción del jugador provocó que el Galatasaray considere presentar una queja formal por lo ocurrido, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias para el delantero.

Jhon Durán entró en la polémica, tras sus gestos en el clásico ante Galatasaray - crédito Umit Bektas / REUTERS

En las imágenes difundidas tras el clásico de Turquía, el 1 de diciembre de 2025, y que comienzan a ser virales en las redes sociales, se observa a Durán realizando un gesto que fue interpretado como una provocación a la afición rival, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y medios deportivos turcos.

La directiva del Galatasaray evalúa elevar una protesta ante las autoridades futbolísticas, argumentando que la actitud del colombiano constituye una falta de respeto y podría incitar a la violencia en los estadios, según lo que se conoció a través del periodista Haluk Yürekli, del medio deportivo Çubuklu Sports, el 2 de diciembre de 2025.

“Galatasaray también se quejará ante la Federación turca de fútbol (TFF) por el comportamiento de Jhon Durán hacia los aficionados de su equipo, después del gol”, sentenció.

Y es que los dirigidos por Okan Buruk también alzaron la voz, quejándose de las decisiones arbitrales en el desarrollo del compromiso, ya que consideraron que no fueron “justas ni oportunas”

El episodio ha intensificado la rivalidad entre los dos clubes más populares de Turquía, en un contexto donde la tensión suele ser elevada tanto dentro como fuera del campo.

La prensa local ha destacado que este tipo de comportamientos pueden acarrear sanciones económicas o deportivas, dependiendo del análisis que realicen los organismos competentes.

Palabras de Jhon Jáder Durán tras su actuación en el derbi turco

El delantero colombiano Jhon Durán se consolidó como una figura clave para el Fenerbahce tras marcar el gol del empate en el último minuto del clásico ante Galatasaray, un tanto que no solo rescató un punto vital para su equipo, mantuvo la diferencia de un solo punto entre ambos clubes en la cima de la liga turca. Este resultado mantiene abierto el pulso por el liderato y refuerza la importancia de Durán en el esquema ofensivo del conjunto de Estambul.

A pesar de que la prensa turca lo calificó como el héroe del derbi, Durán optó por restar protagonismo a su actuación y subrayó el valor del trabajo colectivo. Tras el encuentro, el delantero declaró:

“No soy un héroe, solo trabajo para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Los derbis son difíciles. Estoy feliz de ayudar a mi equipo”. Esta actitud refleja su enfoque en el grupo y su deseo de contribuir al éxito general, más allá de los logros individuales.

El impacto de Durán en los partidos grandes se ha hecho cada vez más notorio. El cabezazo que selló el empate ante Galatasaray representó su cuarto gol con Fenerbahce y el segundo en clásicos, tras haber anotado también ante Besiktas en otra actuación decisiva en los minutos finales. Su influencia ofensiva crece a medida que recupera confianza, ritmo y continuidad, aspectos que considera fundamentales para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

En su análisis posterior al partido, el colombiano expresó su convicción de que el equipo merecía más tiempo para buscar la victoria.

“Creo que sí. Fuimos los que dominamos al final del partido, ojalá hubiera tenido 10 minutos más”.

Durán destacó que el equipo cerró mejor el juego y que ahora el objetivo inmediato es prepararse para el próximo compromiso ante Istanbul, programado para el sábado 6 de diciembre de 2025.

Partidos del Fenerbahçe en el fin de año

Fenerbahçe quiere pelear en campeonato turco hasta el final - crédito Murad Sezer / REUTERS

Ahora, el cuadro turco jugará en la Superliga de Turquía ante el Estambul Başakşehir FK, el 6 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m., en el estadio Fatih Terim Arena.

Con 32 puntos en 14 fechas, todavía invicto en el campeonato, los Canarios Amarillos (apodo del Fenerbahçe) quieren continuar en la pelea con el Galatasaray:

6 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Başakşehir FK vs. Fenerbahçe

11 de diciembre de 2025 - Europa League: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe

15 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Konyaspor

21 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Eyupspor vs. Fenerbahçe