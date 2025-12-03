Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles

Los Wolves volvieron a perder en Inglaterra - crédito Reuters

Tras la salida de figuras como Matheus Cunha o Rayan Aït-Nouri, en Inglaterra Wolverhampton comenzó la temporada 2025/2026 con el objetivo de estar en la mitad de la tabla de posiciones de la Premier League, alejado por completo del descenso.

Sin embargo, a pesar de la millonaria inversión que hizo el club en la compra de jugadores de la talla de Jhon Arias, figura de la selección Colombia en la última Copa América, el rendimiento de la escuadra del oriente de Inglaterra no ha sido el mejor.

Esto se reflejó nuevamente el 3 de diciembre en la derrota 0-1 ante Nottingham Forest, compromiso en el que Arias y su compatriota Yerson Mosquera fueron titulares.

Con este partido, los Wolves siguen siendo el único equipo de la Premier League que no ha ganado un solo partido, además lograron romper una cifra negativa que es histórica para el fútbol inglés.

El peor arranque en la historia de la competencia

Los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron titulares en Inglaterra

Con solo dos puntos obtenidos, Wolverhampton se convirtió en el equipo con peor inicio de la historia de la Premier League tras 14 fechas, tras las que se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones.

En caso de que no sume en el próximo partido, que será ante Manchester United el 8 de diciembre, los Wolves romperán un nuevo récord, superando el inicio del Sheffield United en la temporada 2020/2021 en la fecha 15.

En la lucha por no descender en Inglaterra, el equipo del colombiano tiene ocho unidades menos que Burnley, nueve menos que West Ham y debería sumar más de 13 puntos que Leeds para pensar en seguir en la Premier League la siguiente temporada.

Hinchas de los Wolves están cansados del rendimiento de la institución

Arias sigue sin sumar goles ni asistencias desde su llegada a Inglaterra

Tras la nueva derrota, fanáticos del Wolverhampton se desahogaron a través de las redes sociales del club, en las que dejaron comentarios negativos sobre el rendimiento del club.

“Estoy seguro de que no hay duda de todo el trabajo y esfuerzo que se debe estar invirtiendo, pero fue una actuación mediocre. Lamentablemente, este equipo de jugadores parece estar completamente fuera de lugar“ y ”El peor equipo que he visto en años. Lamentablemente, los equipos están en baja. La culpa es de la política de Fosun de vender a sus mejores jugadores. Los suplentes no tienen un equipo fuerte" fueron algunos de los comentarios dejados en la última publicación de los Wolves en X.

Fanáticos del club inglés están cansados del rendimiento de algunos jugadores

Además del rendimiento del equipo en general, fanáticos cuestionan el nivel de algunos fichajes, como el colombiano, puesto que en 14 partidos Jhon Arias no ha sumado goles ni asistencias.

Esta situación ha generado un interés especial en Brasil, en donde Arias triunfó con Fluminense durante más de cuatro temporadas; mientras que prensa en Inglaterra habla sobre la inversión que podría hacer la directiva de los Wolves en invierno, en Sudamérica se menciona sobre la posibilidad de que el colombiano retorne a la primera división de Brasil.

Además de Fluminense, se ha mencionado la posibilidad de que Arias sea contratado por Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, y en donde milita el cafetero Jorge Carrascal.

Antes de que se abra el mercado de invierno, Wolverhampton tendrá que jugar en dos ocasiones contra Manchester United, Arsenal, Liverpool y Brentford, en los que tendrá que sumar al menos cinco puntos para no romper un nuevo récord.

Cabe recordar que el peor arranque tras una primera vuelta (19 partidos) en la Premier League lo tiene Derby County, que en la temporada 2007/2008 solo sumó siete puntos, tras una victoria, cuatro empates y 14 derrotas. Esa temporada, Derby County descendió con 11 puntos, el registro más bajo de la historia.