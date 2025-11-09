Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F

Esta fue la anotación de la colombiana que es similar al del histórico jugador argentino en 1986 ante Inglaterra - crédito Liga F

Linda Caicedo sigue siendo la figura del Real Madrid, equipo al que llegó en 2023 y desde entonces pasó de ser promesa a una estrella del club en Europa, que tiene el objetivo de sumar su primer trofeo en España y para una escuadra que ha sufrido por el poderío de Barcelona.

Durante el partido ante Alhama FC, Linda marcó el golazo de la décima jornada de la Liga F, con el que cerró la victoria aplastante por 5-0 sobre el Alhama y le recortó diferencias en el liderato al Barcelona, además de que la anotación fue comparada con un recordado futbolista.

De esta manera, la colombiana se mantiene en buena forma con las Merengues para los próximos partidos de la Liga de Naciones Conmebol, en la que la selección Colombia jugará el 28 de noviembre contra Bolivia en El Alto, por la tercera jornada del certamen en el que la Tricolor es líder.

Golazo de Linda Caicedo

Muy pocas veces en la historia se ha visto una anotación similar al del llamado “Gol del Siglo”, que fue hecho por Diego Maradona en 1986 y demostrando todo su talento para manejar el balón, en velocidad y superando a cinco rivales en el campo de juego, desde su propia zona.

Así fue el gol de Linda Caicedo en la décima fecha de la Liga F, en la que el Real Madrid sacó a relucir su poder ofensivo ante el Alhama y lo superó por 5-0, con otras anotaciones de Alba Santamaría en contra, Silvi Cristóbal, Lotte Keukelaar e Iris Ashley.

Linda Caicedo celebrando su golazo para la goleada 5-0 del Real Madrid sobre Alhama en la Liga F - crédito Real Madrid Femenino

Todo se dio en los minutos finales del compromiso, cuando las cosas estaban definidas a favor de las locales en el estadio Alfredo Di Stéfano y con el que se mantenía en la segunda posición del campeonato local con 23 puntos, a uno del líder Barcelona y a falta de que juegue su compromiso.

Sobre los 93 minutos, Linda Caicedo tomó el balón en campo propio, corrió y dejó en el camino a cuatro rivales, quedando libre para sacar el disparo hacia el arco y decretar el quinto tanto, que fue especial porque levantó de las sillas a los aficionados porque no podían creer lo que vieron.

Diego Maradona celebrando tras marcar el segundo gol de la victoria de Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 - crédito Ted Blackbrow/REUTERS/POOL

De esta manera, la colombiana llega a su tercer tanto en 11 juegos, en los que también realizó seis asistencias, y el siguiente paso será quitarle el trono al Barcelona, con el que se medirá el sábado 15 de noviembre en el estadio Johan Cruyff, donde el objetivo no es otro que el triunfo.

Goleada en Madrid

El partido, que se resolvió con un marcador abultado, tuvo como protagonistas a varias jóvenes futbolistas. Silvia Cristóbal y Lotte Keukelaar anotaron sus primeros goles con el primer equipo, mientras que Iris Ashley, de 17 años, celebró su inminente mayoría de edad con un tanto en el minuto 89. El marcador se abrió tras un autogol de Alba Santamaría a la media hora de juego.

La alineación inicial presentó una rotación significativa, con la entrada de jóvenes como Pau Comendador y la ausencia de titulares habituales debido al próximo compromiso europeo frente al Paris FC. Sandie Toletti abandonó el campo por molestias en el isquiotibial izquierdo en el minuto 13, siendo reemplazada por Däbritz.

Real Madrid Femenino es segundo de la Liga F con 23 puntos, a solo uno del líder Barcelona - crédito Real Madrid Femenino

El Alhama mostró resistencia en la primera mitad, pero las tarjetas amarillas tempranas condicionaron su rendimiento. La portera Elena de Toro evitó varios goles, aunque no pudo impedir el avance del conjunto blanco, que dominó la posesión con casi un 80%.

En los minutos finales, Shei García regresó al terreno de juego, sumando otra noticia positiva para el técnico Pau Quesada. El triunfo queda registrado como un hito para la portera Misa Rodríguez, que realizó una intervención destacada en el minuto 91 y consolida su lugar en la historia del Real Madrid.