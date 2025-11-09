Deportes

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F

La atacante colombiana brilló en la goleada 5-0 sobre el Alhama CF, por la décima jornada, al realizar una anotación que le dio la vuelta al mundo por el talento de la jugadora

Guardar
Esta fue la anotación de la colombiana que es similar al del histórico jugador argentino en 1986 ante Inglaterra - crédito Liga F

Linda Caicedo sigue siendo la figura del Real Madrid, equipo al que llegó en 2023 y desde entonces pasó de ser promesa a una estrella del club en Europa, que tiene el objetivo de sumar su primer trofeo en España y para una escuadra que ha sufrido por el poderío de Barcelona.

Durante el partido ante Alhama FC, Linda marcó el golazo de la décima jornada de la Liga F, con el que cerró la victoria aplastante por 5-0 sobre el Alhama y le recortó diferencias en el liderato al Barcelona, además de que la anotación fue comparada con un recordado futbolista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, la colombiana se mantiene en buena forma con las Merengues para los próximos partidos de la Liga de Naciones Conmebol, en la que la selección Colombia jugará el 28 de noviembre contra Bolivia en El Alto, por la tercera jornada del certamen en el que la Tricolor es líder.

Golazo de Linda Caicedo

Muy pocas veces en la historia se ha visto una anotación similar al del llamado “Gol del Siglo”, que fue hecho por Diego Maradona en 1986 y demostrando todo su talento para manejar el balón, en velocidad y superando a cinco rivales en el campo de juego, desde su propia zona.

Así fue el gol de Linda Caicedo en la décima fecha de la Liga F, en la que el Real Madrid sacó a relucir su poder ofensivo ante el Alhama y lo superó por 5-0, con otras anotaciones de Alba Santamaría en contra, Silvi Cristóbal, Lotte Keukelaar e Iris Ashley.

Linda Caicedo celebrando su golazo
Linda Caicedo celebrando su golazo para la goleada 5-0 del Real Madrid sobre Alhama en la Liga F - crédito Real Madrid Femenino

Todo se dio en los minutos finales del compromiso, cuando las cosas estaban definidas a favor de las locales en el estadio Alfredo Di Stéfano y con el que se mantenía en la segunda posición del campeonato local con 23 puntos, a uno del líder Barcelona y a falta de que juegue su compromiso.

Sobre los 93 minutos, Linda Caicedo tomó el balón en campo propio, corrió y dejó en el camino a cuatro rivales, quedando libre para sacar el disparo hacia el arco y decretar el quinto tanto, que fue especial porque levantó de las sillas a los aficionados porque no podían creer lo que vieron.

Diego Maradona celebrando tras marcar
Diego Maradona celebrando tras marcar el segundo gol de la victoria de Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 - crédito Ted Blackbrow/REUTERS/POOL

De esta manera, la colombiana llega a su tercer tanto en 11 juegos, en los que también realizó seis asistencias, y el siguiente paso será quitarle el trono al Barcelona, con el que se medirá el sábado 15 de noviembre en el estadio Johan Cruyff, donde el objetivo no es otro que el triunfo.

Goleada en Madrid

El partido, que se resolvió con un marcador abultado, tuvo como protagonistas a varias jóvenes futbolistas. Silvia Cristóbal y Lotte Keukelaar anotaron sus primeros goles con el primer equipo, mientras que Iris Ashley, de 17 años, celebró su inminente mayoría de edad con un tanto en el minuto 89. El marcador se abrió tras un autogol de Alba Santamaría a la media hora de juego.

La alineación inicial presentó una rotación significativa, con la entrada de jóvenes como Pau Comendador y la ausencia de titulares habituales debido al próximo compromiso europeo frente al Paris FC. Sandie Toletti abandonó el campo por molestias en el isquiotibial izquierdo en el minuto 13, siendo reemplazada por Däbritz.

Real Madrid Femenino es segundo
Real Madrid Femenino es segundo de la Liga F con 23 puntos, a solo uno del líder Barcelona - crédito Real Madrid Femenino

El Alhama mostró resistencia en la primera mitad, pero las tarjetas amarillas tempranas condicionaron su rendimiento. La portera Elena de Toro evitó varios goles, aunque no pudo impedir el avance del conjunto blanco, que dominó la posesión con casi un 80%.

En los minutos finales, Shei García regresó al terreno de juego, sumando otra noticia positiva para el técnico Pau Quesada. El triunfo queda registrado como un hito para la portera Misa Rodríguez, que realizó una intervención destacada en el minuto 91 y consolida su lugar en la historia del Real Madrid.

Temas Relacionados

Linda CaicedoReal MadridLinda Caicedo golDiego Armando MaradonaMaradonaGol Maradona 1986Linda Caicedo Diego MaradonaColombia-Deportes

Más Noticias

Fortaleza no pudo superar a un Junior de Barranquilla con 10 hombres: empate -1 en Techo por la Liga BetPlay

Con goles de José Enamorado y Emilio Aristizábal, los dos equipos no pasaron del empate y los Amix se acercan al punto invisible, mientras los Tiburones perdieron a José Cuenú por expulsión

Fortaleza no pudo superar a

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Dichas instituciones son las más reconocidas en el Viejo Continente y el mundo, le siguen los pasos al colombiano y una de esas escuadras lo buscaría en enero

Daniel Muñoz sería el fichaje

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Luego de conocerse el posible preacuerdo del exjugador del Deportivo Pereira, el próximo paso de los azules es asegurar a un jugador y que ayudaría a liberar un cupo de extranjero

Millonarios no solo ficharía a

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

En el remate final para conocer a los equipos que disputarán los cuadrangulares por la estrella de Navidad, la lucha empieza a apretarse

Así va la tabla de

Jhon Arias podría tener una segunda chance en el Fluminense de Brasil: su estadía en Inglaterra duraría poco

La posible vuelta del colombiano se convierte en la gran promesa de campaña de Ademar Arrais, candidato a la presidencia del cuadro de Río de Janeiro

Jhon Arias podría tener una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

Katiuska rompió su silencio tras su expulsión del ‘Desafío’ y aseguró que fue “utilizada” por una persona cercana: “Me traicionó”

Rosalía, Paola Jara, Manuel Medrano, Junior Zamora, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Deportes

Linda Caicedo se transformó en

Linda Caicedo se transformó en Diego Armando Maradona: este fue el golazo que hizo recordar al astro argentino

Fortaleza no pudo superar a un Junior de Barranquilla con 10 hombres: empate -1 en Techo por la Liga BetPlay

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba del fútbol europeo en 2026: tendría tres clubes interesados

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8