Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

La gestión de Pereira había comenzado con expectativas positivas tras lograr la permanencia del equipo en la máxima categoría inglesa en la campaña anterior - crédito Reuters

La reciente goleada sufrida ante Fulham (3-0) marcó el final de la etapa de Vitor Pereira al frente de la dirección técnica de Wolverhampton, equipo en el que militan los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera.

El club inglés, que atraviesa una crisis de resultados en la Premier League 2025/26, decidió poner fin al ciclo del entrenador portugués tras poco más de once meses en el cargo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Wolverhampton ocupa actualmente el último lugar en la tabla de la Premier League y es el único conjunto que aún no ha conseguido una victoria en la temporada, acumulando dos empates y ocho derrotas.

Wolves, que todavía no conoce lo que es ganar en la presente temporada en Premier League, sumó una nueva derrota en contra: 3-0 ante Fulham - crédito Reuters

La directiva del club comunicó que James Collins y Richard Walker, responsables de los equipos Sub-21 y Sub-18 respectivamente, asumirán de manera interina la conducción de los entrenamientos del primer equipo mientras se define el nombre del nuevo entrenador principal.

“Tras su llegada a Molineux el pasado diciembre, Pereira y sus entrenadores tuvieron un impacto inmediato, guiando al equipo a una exitosa segunda mitad de la campaña de la Premier League. Sin embargo, los resultados y el desempeño durante este período han estado por debajo de los estándares aceptables, y como resultado se consideró necesario un cambio de liderazgo”, explicó el club en un comunicado oficial.

Wolverhapthon Wanderers despidió a su entrenador, el portugués Vítor Pereira, aproximadamente 45 días después de haber sido renovado - crédito @Wolves/X

El presidente ejecutivo del Wolverhampton, Jeff Shi, también se refirió a la salida del técnico portugués: “Desafortunadamente, el inicio de esta temporada ha sido decepcionante y, a pesar de nuestro fuerte deseo de darle al entrenador tiempo y partidos para encontrar una mejora, hemos llegado a un punto en el que debemos hacer un cambio”, expresó el alto directivo del club.

La gestión de Pereira había comenzado con expectativas positivas tras lograr la permanencia del equipo en la máxima categoría inglesa en la campaña anterior (2024-25), lo que motivó la extensión de su contrato por tres temporadas más a principios de la actual, según precisó EFE.

Sin embargo, la situación se complicó tras la salida de futbolistas clave: el club vendió al brasileño Matheus Cunha (delantero) al Manchester United; y al argelino Rayan Aït-Nouri (lateral izquierdo) al Manchester City; mientras que el capitán, el portugués Nelson Semedo (lateral derecho) abandonó la institución al finalizar su contrato, como detalló la agencia española.

Jhon Arias jugó 46 minutos en la goleada de Wolves ante Fulham, en Craven Cottage: el colombiano todavía no ha anotado ni asistido con el club desde su llegada - crédito Reuters

El crítico momento de Arias y Mosquera en Wolves, que se traduce en un preocupante dato

En el plano individual, la llegada de Jhon Arias al Wolverhampton esta temporada no ha tenido el impacto esperado. El colombiano disputó doce partidos bajo la dirección de Pereira, sin registrar goles ni asistencias.

Por su parte, Yerson Mosquera, que regresó tras una larga lesión en la rodilla que lo marginó la temporada anterior, solo sumó seis apariciones. El defensor fue especialmente señalado tras el último encuentro, ya que tras un ingreso de cambio en el segundo tiempo, marcó un autogol en contra de su equipo, que sentenció la goleada en contra ante Fulham.

Tanto Arias como Mosquera atraviesan un momento complicado, sin lograr consolidarse en el equipo ni revertir la dinámica negativa que atraviesa el Wolverhampton.

El central colombiano Yerson Mosquera anotó un gol en contra que significó el 3-0 definitivo ante Fulham, resultado que motivó la destitución del entrenador Vitor Pereira - crédito Reuters

El crítico momento futbolístico del Wolverhampthon en el plano local se traduce en un preocupante dato: es el club que menos puntos ha sumado contando las principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia): tan solo 2 puntos de 30 posibles.

El caso más contiguo al del club inglés lo vive el Genoa de Italia: el club, que tampoco suma victorias en la presente campaña, ha logrado apenas 9 puntos de 27 posibles, a la espera de su partido del lunes 3 de noviembre de 2025 ante Sassuolo.

Un momento similar atraviesan el Heindenheim y el Mainz de Alemania: los clubes -último y antepenúltimo en su liga respectivamente-, cuentan con 5 puntos de 27 disputados. Sin embargo, a diferencia de Wolverhampthon y Genoa, ambos equipos ya lograron ganar por liga en la presente temporada.