Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

James Rodríguez logró cinco títulos con los "Gigantes de Baviera" - crédito Andreas Gebert / REUTERS

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen se citarán el 1 de noviembre de 2025 por la fecha 9 de la Bundesliga 2025-2026, en el estadio Allianz Arena.

El partido será atractivo, teniendo en cuenta que “Los Fabricantes” (apodo por el cual se conoce al Leverkusen por la relación que tuvo con las fábricas de aspirinas Bayer), rompió la hegemonía de 11 temporadas ganando de forma consecutiva el título.

La página oficial de la Bundesliga recordó al colombiano en la previa del partido entre Bayern y Leverkusen - crédito @Bundesliga / Instagram

En este contexto, la Bundesliga recordó en la previa del partido entre Leverkusen y Múnich, a James Rodríguez.

Con una publicación destacada a través de su cuenta de Instagram, el 1 de noviembre de 2025, la organización del fútbol alemán recordó un auténtico golazo de James Rodríguez en el partido entre ambos clubes que estarán en contienda, en la victoria por 3-1 en el estadio Bay Arena, el 12 de enero de 2018.

Allí, dijeron lo siguiente: “Este James Rodríguez. Un clásico que mejora con cada visión del gol”.

El encuentro, disputado en la Bundesliga 2017-2018 por la fecha 18, tuvo el protagonismo también de jugadores como Javi Martínez al minuto 32 y de Franck Ribéry al 59, al anotar los dos primeros goles para los “Gigantes de Baviera”.

El descuento, en aquella oportunidad, fue del volante Kevin Volland al minuto 70 de partido.

Bayern Múnich es uno de los grandes dominadores en el fútbol europeo - crédito Andreas Gebert / REUTERS

Así formaron los equipos en aquella oportunidad

Bayer Leverkusen

Portero: Bernd Leno

Defensores: Jonathan Tah, Sven Bender, Sandro

Mediocampistas: Kai Havertz, Lars Bender, Dominik Kohr, Leon Bailey

Delanteros: Karim Bellarabi, Kevin Volland, Julian Brandt

Banco de suplentes: Lucas Alario, Charles Aránguiz, Julian Baumgartlinger, Benjamin Henrichs, Admir Mehmedi, Ramazan Ozcan, Panagiotis Retsos

Director técnico: Jupp Heynckes

Bayern Múnich

Portero: Sven Ulreich

Defensores: David Alaba, Niklas Süle, Jerome Boateng, Rafinha

Mediocampistas: Arturo Vidal, Javi Martínez, James Rodríguez

Delanteros: Franck Ribéry, Thomas Müller, Arjen Robben

Banco de suplentes: Juan Bernat, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Tom Starke, Sandro Wagner, Corentin Toliso

Director técnico: Jupp Heynckes

Cómo fue el paso de James Rodríguez en el Bayern Múnich: estadísticas

James Rodríguez vivió una temporada mágica en los "Gigantes de Baviera" - crédito Michael Dalder / REUTERS

El volante cucuteño jugó 67 partidos en su paso por los “Gigantes de Baviera” en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania), en 4.299 minutos, y anotó 15 goles, además de asistir a sus compañeros en 20 ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de los goles que marcó el colombiano en su paso por el grande de Baviera:

19 de septiembre de 2017 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Schalke 04 0-3 Bayern Múnich

28 de octubre de 2017 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 Leipzig

12 de enero de 2018 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Múnich

3 de febrero de 2018 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Mainz 05 0-2 Bayern Múnich

31 de marzo de 2018 - Bundesliga: 65 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 Borussia Dortmund

7 de abril de 2018 - Bundesliga: 64 minutos y gol en el Augsburgo 1-4 Bayern Múnich

5 de mayo de 2018 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Colonia 1-3 Bayern Múnich

15 de septiembre de 2018 - Bundesliga: 48 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 Bayer Leverkusen

22 de septiembre de 2018 - Bundesliga: 87 minutos y gol en el Schalke 04- 0-2 Bayern Múnich

20 de octubre de 2018 - Bundesliga: 83 minutos y gol en el Wolfsburgo 1-3 Bayern Múnich

9 de marzo de 2019 - Bundesliga: 74 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 Wolfsburgo

17 de marzo de 2019 - Bundesliga: 73 minutos y triplete en el Bayern Múnich 6-0 Mainz 05

25 de abril de 2018 - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 2-2 Bayern Múnich