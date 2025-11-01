Deportes

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

El volante colombiano tuvo un paso destacado por los “Gigantes de Baviera” entre 2017 y 2019

Guardar
James Rodríguez logró cinco títulos
James Rodríguez logró cinco títulos con los "Gigantes de Baviera" - crédito Andreas Gebert / REUTERS

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen se citarán el 1 de noviembre de 2025 por la fecha 9 de la Bundesliga 2025-2026, en el estadio Allianz Arena.

El partido será atractivo, teniendo en cuenta que “Los Fabricantes” (apodo por el cual se conoce al Leverkusen por la relación que tuvo con las fábricas de aspirinas Bayer), rompió la hegemonía de 11 temporadas ganando de forma consecutiva el título.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La página oficial de la Bundesliga recordó al colombiano en la previa del partido entre Bayern y Leverkusen - crédito @Bundesliga / Instagram

En este contexto, la Bundesliga recordó en la previa del partido entre Leverkusen y Múnich, a James Rodríguez.

Con una publicación destacada a través de su cuenta de Instagram, el 1 de noviembre de 2025, la organización del fútbol alemán recordó un auténtico golazo de James Rodríguez en el partido entre ambos clubes que estarán en contienda, en la victoria por 3-1 en el estadio Bay Arena, el 12 de enero de 2018.

Allí, dijeron lo siguiente: “Este James Rodríguez. Un clásico que mejora con cada visión del gol”.

El encuentro, disputado en la Bundesliga 2017-2018 por la fecha 18, tuvo el protagonismo también de jugadores como Javi Martínez al minuto 32 y de Franck Ribéry al 59, al anotar los dos primeros goles para los “Gigantes de Baviera”.

El descuento, en aquella oportunidad, fue del volante Kevin Volland al minuto 70 de partido.

Bayern Múnich es uno de
Bayern Múnich es uno de los grandes dominadores en el fútbol europeo - crédito Andreas Gebert / REUTERS

Así formaron los equipos en aquella oportunidad

Bayer Leverkusen

  • Portero: Bernd Leno
  • Defensores: Jonathan Tah, Sven Bender, Sandro
  • Mediocampistas: Kai Havertz, Lars Bender, Dominik Kohr, Leon Bailey
  • Delanteros: Karim Bellarabi, Kevin Volland, Julian Brandt
  • Banco de suplentes: Lucas Alario, Charles Aránguiz, Julian Baumgartlinger, Benjamin Henrichs, Admir Mehmedi, Ramazan Ozcan, Panagiotis Retsos
  • Director técnico: Jupp Heynckes

Bayern Múnich

  • Portero: Sven Ulreich
  • Defensores: David Alaba, Niklas Süle, Jerome Boateng, Rafinha
  • Mediocampistas: Arturo Vidal, Javi Martínez, James Rodríguez
  • Delanteros: Franck Ribéry, Thomas Müller, Arjen Robben
  • Banco de suplentes: Juan Bernat, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Tom Starke, Sandro Wagner, Corentin Toliso
  • Director técnico: Jupp Heynckes

Cómo fue el paso de James Rodríguez en el Bayern Múnich: estadísticas

James Rodríguez vivió una temporada
James Rodríguez vivió una temporada mágica en los "Gigantes de Baviera" - crédito Michael Dalder / REUTERS

El volante cucuteño jugó 67 partidos en su paso por los “Gigantes de Baviera” en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania), en 4.299 minutos, y anotó 15 goles, además de asistir a sus compañeros en 20 ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de los goles que marcó el colombiano en su paso por el grande de Baviera:

  • 19 de septiembre de 2017 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Schalke 04 0-3 Bayern Múnich
  • 28 de octubre de 2017 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 Leipzig
  • 12 de enero de 2018 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Múnich
  • 3 de febrero de 2018 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Mainz 05 0-2 Bayern Múnich
  • 31 de marzo de 2018 - Bundesliga: 65 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 Borussia Dortmund
  • 7 de abril de 2018 - Bundesliga: 64 minutos y gol en el Augsburgo 1-4 Bayern Múnich
  • 5 de mayo de 2018 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Colonia 1-3 Bayern Múnich
  • 15 de septiembre de 2018 - Bundesliga: 48 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 Bayer Leverkusen
  • 22 de septiembre de 2018 - Bundesliga: 87 minutos y gol en el Schalke 04- 0-2 Bayern Múnich
  • 20 de octubre de 2018 - Bundesliga: 83 minutos y gol en el Wolfsburgo 1-3 Bayern Múnich
  • 9 de marzo de 2019 - Bundesliga: 74 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 Wolfsburgo
  • 17 de marzo de 2019 - Bundesliga: 73 minutos y triplete en el Bayern Múnich 6-0 Mainz 05
  • 25 de abril de 2018 - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 2-2 Bayern Múnich

Temas Relacionados

Bayern MúnichJames RodríguezLuis DíazBundesligaColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buena racha en el campeonato alemán, y para ello contarán con el guajiro

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

El defensor central niega cualquier implicación en supuestos arreglos tras su expulsión ante el Deportes Tolima y exige pruebas al directivo Eduardo Dávila, defendiendo su trayectoria profesional y su estilo de juego fuerte y limpio

Jugador del Unión Magdalena se

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Desde el lunes 3 de noviembre comenzará el certamen juvenil en el Medio Oriente, el primero de los cinco que se realizarán de manera anual hasta 2029 y los cafeteros están listos para el debut

Cómo seguir a la selección

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Pese a que la Dimayor definió la fecha y sede para el duelo de la fecha 18, el presidente de los Ajedrezados habló sobre las dificultades para encontrar cancha y los líos con Millonarios por El Campín

Estadios cerrados, hinchadas temidas y

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

De cara a las últimas dos jornadas del campeonato, una plataforma dio a conocer los que considera que avanzarán a las semifinales, así como los conjuntos que se quedarán con el “punto invisible”

Estos serían los ocho clasificados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas