Deportes

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Carlos Pulido
Diego Ariza

Por Carlos PulidoyDiego Ariza

Guardar
La "Tricolor" buscará el paso
La "Tricolor" buscará el paso a los cuartos de final en la cita juvenil - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Japón y Colombia por los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

12:02 hsHoy

Colombia venció a Corea del Sur con la mínima diferencia y se instaló en la siguiente fase del mundial Femenino Sub 17

Las colombianas llegan a esta instancia buscando consolidar su posición en la tabla y asegurar un paso a la siguiente ronda

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Selección Colombia Femenina Sub 17
Selección Colombia Femenina Sub 17 - crédito @lafcfem/Instagram

La tercera jornada del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 tendrá como uno de sus duelos centrales el encuentro entre la Selección Colombia y Corea del Sur, agendado para este sábado 25 de octubre. El compromiso, correspondiente a la fase de grupos, será disputado en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, con inicio programado a las 8:00 a. m. (hora Colombia).

Leer la nota completa
11:48 hsHoy

Por otra parte, los octavos de final del Mundial ya comenzaron

El 28 de octubre de 2025, se comenzó a disputar la fase de octavos de final, en la que Brasil ganó 3 a 0 a China, mientras que Corea del Norte aplastó a Marruecos.

28 de octubre de 2025

Brasil 3-0 China

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1)
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: 
  • Goles: Kaylane al minuto 3, Evelin al minuto 54 e Issepe al 58 para Brasil

Estados Unidos 1-1 Países Bajos

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1)
  • Árbitro: Milagros Arruela
  • Goles: Liv Pennock al minuto 3 para Países Bajos, Micayla Johson al 57 para Estados Unidos. Las norteamericanas ganaron 6-5 desde los tiros del punto penal

Corea del Norte 6-1 Marruecos

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1)
  • Árbitro: Milagros Arruela
  • Goles: Doblete de Jong-Hyang Yu al minuto 3 y 79, Jin-A Yun al minuto 10, Kyong-Im Ri al minuto 42, autogol de Imene Diyen al 43, Jin-A Ri al minuto 71 y descontó Maissane Ferkous al minuto 88 para Marruecos

Italia 4-0 Nigeria

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1)
  • Árbitro: Milagros Arruela
  • Goles: Anna Copelli al minuto 45, Caterina Venturelli al minuto 58, Giulioa Robino al minuto 63 y Rachele Giudici al 88 para Italia
11:36 hsHoy

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor buscan repetir la gesta del 2022, cuando la selección avanzó hasta la final de la mano de una generación liderada por Luisa Agudelo, Linda Caicedo y Ana María Guzmán

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia jugará su
La selección Colombia jugará su último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur - crédito FCF

Con la mirada puesta en un nuevo hito para el fútbol femenino, la selección de Colombia Sub-17 se prepara para una cita definitoria ante Japón en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025, donde las jugadoras cafeteras buscarán afianzar su mejoría en el torneo y superar una etapa que apenas han alcanzado dos veces en su historia.

Leer la nota completa
11:33 hsHoy

Así se jugarán el complemento de los octavos de final

Trofeo que será entregado a
Trofeo que será entregado a la selección campeona de la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA - crédito FIFA

29 de octubre de 2025

España vs. Francia

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1)
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Milagros Arruela
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

México vs. Paraguay

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 3)
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Charly Straub Derreti
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Canadá vs. Zambia

  • Estadio: Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1)
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Torika Nassau
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo
11:32 hsHoy

La “Tricolor” quiere soñar con el título mundial

Ana Sofía Clavijo es una
Ana Sofía Clavijo es una de las figuras más destacadas de las "Cafeteras" - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 29 de octubre de 2025 en el estadio de la Academia de Fútbol de Mohammed VI (campo 2), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse a través del Gol Caracol, de Deportes RCN, del canal Dsports, y en las aplicaciones de Dgo y de FIFA +.

La jueza central del encuentro será Alyssa Pennington.

La selección Colombia viene de derrotar, el 25 de octubre de 2025, a Corea del Sur por 1-0, con gol de London Crawford al minuto 71 de partido, y clasificó en el segundo lugar en el grupo E con 6 puntos, solo por detrás de España.

Por los lados de Japón, empató el mismo día ante Paraguay por 1-1, en el último partido del grupo F del Mundial, y clasificaron ambas selecciones con 7 puntos.

Los goles fueron de Alisson Barreiro al minuto 62 para Paraguay, mientras que Japón empató al último minuto de partido con anotación de Noa Fukushima al 90+5 de partido.

Este será el primer duelo entre sudamericanas y asiáticas en la categoría, por lo que se abrirá el historial reciente con el duelo de esta tarde.

Temas Relacionados

EN VIVOMundial Femenino Sub-17Selección ColombiaMarruecos 2025Japón vs. ColombiaColombia vs. JapónColombia-Deportes

Últimas noticias

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración

El cuadro Matecaña se retrasó en el pago de los salarios por cerca de dos meses y habría utilizado, durante el cese de actividades, a jugadores juveniles que no cuentan con contrato laboral ni con seguridad social

Alcalde de Pereira amenazó a

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

El equipo de Alberto Gamero cayó 0-1 en condición de local frente a Alianza F.C y quedó sin chances de acceder a la próxima ronda del certamen nacional

Deportivo Cali confirmaría bajas de

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El ente rector del fútbol profesional colombiano analizó varios requisitos para la organización de partidos profesionales en el estadio Guillermo Plazas Alcid

Atlético Huila no jugará más

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del “10″ de la selección Colombia

Luego de que se confirmó que el mediocampista no renovará con León, se han generado varios rumores sobre su próximo club

El futuro de James Rodríguez:

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Eder Álvarez Balanta es canterano de River Plate, en donde vivió sus primeros años como profesional

Futbolista colombiano comparó el racismo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Truco para ver todos los

Truco para ver todos los dispositivos conectados a una red WiFi y eliminar los desconocidos

El máximo responsable de Nvidia rechaza la idea de una “burbuja” tecnológica en la IA

Un ensayo clínico cuestionó la eficacia de la ketamina para el tratamiento de la depresión

Cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo funcionan

Complicaciones en el acceso a CABA por un choque múltiple en Camino Negro: hay un patrullero involucrado

INFOBAE AMÉRICA

Civiles trasladaron más de 50

Civiles trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro: los hallaron en una zona boscosa

Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia: “Vamos a necesitar muchas”

Paraguay recibió la pista de que el narco Marset está en Bolivia y analiza si su video fue hecho con inteligencia artificial

¿Cómo estará el clima en Nueva York?

Policía de Midtown adopta al gato que rescató entre las llantas de un vehículo: “Era una señal de que estamos destinados”

DEPORTES

Racing buscará un histórico pase

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Robinho habló por primera vez desde la cárcel tras ser condenado por violación: “No recibo trato diferente por ser jugador”

Dieron a conocer los detalles del accidente donde el arquero del Inter atropelló y mató a un anciano en silla de ruedas

El árbitro Keith Peterson explicó cómo es impartir justicia en la UFC: “He cometido errores, pero lo importante es reconocerlos”

La impactante diferencia en la cotización de los planteles de Racing y Flamengo, que definen a uno de los finalistas de la Libertadores