Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Japón y Colombia por los octavos de final del Mundial Sub-17 de Marruecos.
La tercera jornada del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 tendrá como uno de sus duelos centrales el encuentro entre la Selección Colombia y Corea del Sur, agendado para este sábado 25 de octubre. El compromiso, correspondiente a la fase de grupos, será disputado en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, con inicio programado a las 8:00 a. m. (hora Colombia).
El 28 de octubre de 2025, se comenzó a disputar la fase de octavos de final, en la que Brasil ganó 3 a 0 a China, mientras que Corea del Norte aplastó a Marruecos.
Brasil 3-0 China
Estados Unidos 1-1 Países Bajos
Corea del Norte 6-1 Marruecos
Italia 4-0 Nigeria
Con la mirada puesta en un nuevo hito para el fútbol femenino, la selección de Colombia Sub-17 se prepara para una cita definitoria ante Japón en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025, donde las jugadoras cafeteras buscarán afianzar su mejoría en el torneo y superar una etapa que apenas han alcanzado dos veces en su historia.
España vs. Francia
México vs. Paraguay
Canadá vs. Zambia
El partido se jugará el 29 de octubre de 2025 en el estadio de la Academia de Fútbol de Mohammed VI (campo 2), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse a través del Gol Caracol, de Deportes RCN, del canal Dsports, y en las aplicaciones de Dgo y de FIFA +.
La jueza central del encuentro será Alyssa Pennington.
La selección Colombia viene de derrotar, el 25 de octubre de 2025, a Corea del Sur por 1-0, con gol de London Crawford al minuto 71 de partido, y clasificó en el segundo lugar en el grupo E con 6 puntos, solo por detrás de España.
Por los lados de Japón, empató el mismo día ante Paraguay por 1-1, en el último partido del grupo F del Mundial, y clasificaron ambas selecciones con 7 puntos.
Los goles fueron de Alisson Barreiro al minuto 62 para Paraguay, mientras que Japón empató al último minuto de partido con anotación de Noa Fukushima al 90+5 de partido.
Este será el primer duelo entre sudamericanas y asiáticas en la categoría, por lo que se abrirá el historial reciente con el duelo de esta tarde.