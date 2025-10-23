Técnico de los Wolves respaldó a Jhon Arias en medio de la crisis deportiva: “Es importante para nosotros”

Los Wolves son el único equipo de la Premier League que no ha ganado en la temporada - crédito Reuters

En el verano de 2025, el mediocampista colombiano Jhon Arias decidió dar un paso en su carrera y dejar Fluminense, en donde era uno de los referentes de la hinchada y uno de los jugadores con mejor salario de la plantilla.

Buscando estar en una mejor competencia, el colombiano de 28 años se convirtió en nuevo refuerzo del Wolverhampton de Inglaterra, en el que recientemente han estado figuras como Diogo Jota, Matheus Cunha o el mexicano Raúl Jiménez.

Desde la llegada del colombiano, los Wolves no han tenido el mejor rendimiento en el inicio de la temporada 2025/2026, puesto que de los ocho partidos disputados han perdido seis y solo han sumado dos unidades, siendo el único equipo de la competencia que aún no ha sumado victorias.

La necesidad de resultados en la institución ha provocado que se especule con la posibilidad de que sea despedido el entrenador Vítor Pereira, que hasta el momento ha recibido el respaldo de los directivos.

Además del presidente y los demás trabajadores administrativos del equipo, Pereira también fue apoyado por varios jugadores, incluyendo a Jhon Arias, que optó por no asistir a la fecha FIFA con la selección Colombia para demostrar su compromiso con la institución.

Este gesto fue agradecido por el entrenador en la rueda de prensa que protagonizó en la previa del partido ante Burnley; al respecto, Pereira indicó que el tiempo de trabajo ha permitido que Arias se adapta a las diferencias que existen entre jugar en Brasil e Inglaterra.

“Fue importante porque Jhon jugó mucho tiempo en Fluminense. Tienen un modelo de juego que se basa en jugar con el balón en espacios cortos. Es una liga muy difícil, pero diferente”.

Arias fue el tema de conversación de gran parte de la rueda de prensa, en la que el estratega reconoció que no ha sido fácil la adaptación del colombiano, que durante varios años vivió en Río de Janeiro.

“No es fácil venir aquí. Para Jhon, que está aprendiendo el idioma y ha venido de Río de Janeiro a Wolverhampton, es una gran diferencia”.

Por último, Pereira afirmó que con el paso de las semanas se verá la mejor versión de Arias, lo que será fundamental para que su equipo pueda mantener la categoría en la Premier League.

“Es una liga nueva, muy diferente en el ritmo, pero él está aumentando su nivel. Partido tras partido va ganando confianza y eso es importante para nosotros. Creo que el sistema le conviene más, lo reconoce. Ahora le resulta más fácil relacionarse con los demás”.

Hora y dónde ver el próximo partido de Jhon Arias con los Wolves

Después de dos semanas sin competir por el parón de selecciones, la Premier League volverá a jugarse desde el viernes 24 de octubre, la fecha comenzará con el partido entre Leeds United y West Ham.

Además de los compromisos relevantes como Arsenal vs. Crystal Palace o Aston Villa contra Manchester City, la fecha tendrá un duelo directo en la lucha por el descenso entre Wolverhampton y Burnley.

Este partido se jugará en el estadio Molineux, casa de los lobos, desde las 9:00 a. m. del domingo 26 de octubre, en Colombia el compromiso podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Disney+.

Cabe recordar que en lo corrido de la temporada el colombiano ha jugado ocho partidos, en los que suma más de 600 minutos de competencia; sin embargo, hasta el momento no ha podido sumar goles ni asistencias en las estadísticas con los Wolves.