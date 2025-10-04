Deportes

Egan Bernal logra una brillante actuación en el Giro de Emilia: Isaac del Toro gana la carrera y así le fue a los colombianos

El pedalista nacional demuestra su recuperación y fortaleza al ubicarse entre los cinco primeros en la exigente prueba italiana, reafirmando su estatus como figura del ciclismo mundial en la temporada actual

Por Carlos Pulido

Egan Bernal logró ser uno
Egan Bernal logró ser uno de los participantes más destacados en la edición Giro dell'Emilia - crédito @INEOSGrenadiers / X

El ciclista colombiano Egan Bernal sumó un nuevo logro a su temporada al conseguir su tercer top cinco del año en el Giro dell’Emilia, una exigente prueba de 199 kilómetros que reunió a destacados corredores internacionales como Isaac Del Toro (mexicano del UAE Team Emirates y ganador de la carrera), y a Primož Roglič (esloveno del Red Bull - Bora- hansgrohe).

La actuación de Egan Bernal en el Giro dell’Emilia no solo representa un hito personal, también evidencia su capacidad para mantenerse entre los mejores en competencias de alto nivel.

El "Condor" es uno de
El "Condor" es uno de los ciclistas colombianos destacados en la ronda ibérica - crédito @INEOSGrenadiers / X

La carrera, reconocida por su recorrido exigente y la presencia de figuras de primer orden, puso a prueba la resistencia y la estrategia de los participantes a lo largo de casi doscientos kilómetros.

La prueba constó de cuatro puertos de montaña a lo largo de su recorrido: el primero ubicado en San Lorenzo in Collina (con un total de 5,6 kilómetros al 3,5% en el kilómetro 70 y de segunda categoría), el segundo en en kilómetro 85 en Mongardino (de 2,1 kilómetros al 6,9%).

El reto exigente de la jornada para los ciclistas se prtesentó entre el kilómetro 100 y 110, en el momento que los ciclistas llegaron a Monzano (puerto de primera categoría con 9,1 kilómetros de recorrido e inclinación al 5,2%)

Durante los últimos cinco kilómetros para llegar a la meta, el mexicano Isaac Del Toro (ciclista del UAE Emirates) tomó la fuerza necesaria para sacarle una ventaja hasta el entonces líder de la carrera, Thomas Pidcock (ciclista británico del Q36 Cycling Pro).

De esta forma, el pedalista mexicano relevó al esloveno Tadej Pogačar del UAE Emirates, último ganador de la edición de esta carrera.

Ineos Grenadiers reconoció la labor de Egan Bernal

- crédito @INEOSGrenadiers / X
- crédito @INEOSGrenadiers / X

A través de su cuenta de X, el equipo británico felicitó al ciclista zipaquireño de la siguiente forma:

“¡Qué brillante espíritu de lucha de Egan Bernal. Para conseguir el cuarto puesto en Italia. Se fortaleció a medida que las vueltas finales se alargaban, asegurando un resultado de calidad”, dijeron.

Como le fue a los demás ciclistas colombianos que participaron en la Emilio Romaña

Sergio Higuita también fue otro
Sergio Higuita también fue otro de los más destacados por Colombia-crédito Christian Hartmann/REUTERS

En cuanto al resto de los colombianos presentes en la competencia, Nairo Quintana fue el segundo mejor ubicado, finalizando en la posición 20, a 2 minutos y 18 segundos del ganador.

Sergio Higuita también logró un lugar destacado al terminar en el puesto 15, con una diferencia de 1 minuto y 47 segundos respecto al primer lugar. Más atrás, Santiago Umba ocupó la casilla 45, a 5 minutos y 41 segundos, mientras que Einer Rubio llegó en el puesto 56, a 7 minutos y 2 segundos.

No todos los representantes nacionales lograron completar la exigente prueba. Brandon Rivera, Kevin Castillo y Diego Pescador no finalizaron la competencia

Clasificación general de la Emilio Romaña

1. Isaac Del Toro (México - UAE Emiratex XRG): 4 horas, 46 minutos y 10 segundos

2. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 1 segundo

3. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 5 segundos

4. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

5. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora Hansgrohe): m.t.

6. Ben Tullet (Gran Bretaña - Visma Lease a Bike): m.t.

7. Michael Steger (Australia - Tudor Pro): m.t.

8. Cian Uijtderboeks (Bélgica - Visma Lease a Bike): mt.

9. Adam Yates (Gran Bretaña - UAE Emirates): a 21 segundos

10.Albert Philipsen (Dinamarca - Lidl - Trek): a 24 segundos

11. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - EasyPost): m.t.

15. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 minuto y 47 segundos

45. Santiago Umba (Colombia - XDS Astana Team): a 5 minutos y 41 segundos

56. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 7 minutos y 2 segundos

20. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 18 segundos

