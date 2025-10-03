Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Libertad de Paraguay por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025.

En lo que se refiere a los antecedentes de partidos directos, será el primer duelo que tendrán “Azucareras” y “Gumarelas”.

Por los lados de Libertad Limpeño, de Paraguay, empató el 20 de septiembre de 2025 a dos goles ante Olimpia, con goles de María Luján y María Soledad Garay por la fecha 3 de la Zona A del campeonato femenino en Paraguay.

Después del triunfo, y con la serie empatada en la final, Cali ganó 5-4 desde los tiros del punto penal, porque aprovechó la falla de Mariana Zamorano, de Independiente Santa Fe, en su primer cobro, lo que les permitió quedar como campeonas de Colombia.

Por los lados del Deportivo Cali, vigente campeón de Colombia, viene de jugar su último partido, el 21 de septiembre de 2025 ante Santa Fe, ganando 1-0 con gol de Leidy Cobos.

El partido se jugará el 3 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y Win Play.

La Copa Libertadores Femenina 2025 arranca para el Deportivo Cali, reciente campeón del fútbol colombiano, que busca extender su buen momento internacionalmente tras conquistar el título nacional en una final definida por penales ante Independiente Santa Fe.

La definición del campeonato se resolvió desde el punto penal, luego de que Deportivo Cali igualara la serie global 1-1 frente a Santa Fe con una victoria de 1-0 en Palmaseca.

