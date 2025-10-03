Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Las campeonas de Colombia tendrán
Las campeonas de Colombia tendrán un debut importante ante las gumarelas - crédito @CaliFemenino - @LibertadFutFem / X

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Libertad de Paraguay por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025.

12:32 hsHoy

Así fue el homenaje del equipo masculino del Deportivo Cali a las bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina

Las campeonas de Colombia representarán al país en la Copa Libertadores 2025 que se jugará en Buenos Aires del 2 al 18 de octubre de este año

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El Deportivo Cali masculino brindó un homenaje a las primeras bicampeonas del fútbol femenino en Colombia - crédito Deportivo Cali

La definición del campeonato se resolvió desde el punto penal, luego de que Deportivo Cali igualara la serie global 1-1 frente a Santa Fe con una victoria de 1-0 en Palmaseca.

12:09 hsHoy

Deportivo Cali vs. Club Libertad: Hora y dónde ver el debut de las campeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las Azucareras se reforzaron con dos delanteras y recuperaron a la delantera Belkis Niño para el torneo continental que se jugará en Buenos Aires, Argentina

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Las bicampeonas del fútbol colombiano
Las bicampeonas del fútbol colombiano quieren ser las segundas campeonas de Colombia de la Copa Libertadores - crédito Deportivo Cali

La Copa Libertadores Femenina 2025 arranca para el Deportivo Cali, reciente campeón del fútbol colombiano, que busca extender su buen momento internacionalmente tras conquistar el título nacional en una final definida por penales ante Independiente Santa Fe.

12:02 hsHoy

El campeón de Colombia debuta en la cita continental

El partido se jugará el 3 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón (Buenos Aires), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y Win Play.

Por los lados del Deportivo Cali, vigente campeón de Colombia, viene de jugar su último partido, el 21 de septiembre de 2025 ante Santa Fe, ganando 1-0 con gol de Leidy Cobos.

Después del triunfo, y con la serie empatada en la final, Cali ganó 5-4 desde los tiros del punto penal, porque aprovechó la falla de Mariana Zamorano, de Independiente Santa Fe, en su primer cobro, lo que les permitió quedar como campeonas de Colombia.

Por los lados de Libertad Limpeño, de Paraguay, empató el 20 de septiembre de 2025 a dos goles ante Olimpia, con goles de María Luján y María Soledad Garay por la fecha 3 de la Zona A del campeonato femenino en Paraguay.

En lo que se refiere a los antecedentes de partidos directos, será el primer duelo que tendrán “Azucareras” y “Gumarelas”.

