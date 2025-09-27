EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Nacional y Millonarios , en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.

Se juega el llamado “Superclásico” del fútbol colombiano , entre dos de los clubes con más historia y rivalidad fuerte en el país, que pelearán por todo para quedarse con el triunfo pese a que pasan por realidades diferentes, aunque los une el hecho de que cambiaron de técnico en el semestre.

Atlético Nacional quiere un nuevo triunfo en la Liga BetPlay , viene de vencer al Unión Magdalena en Santa Marta y espera acercarse al liderato, pese a contar con un técnico interino porque sigue sin encontrar a la persona que acepte el actual proyecto deportivo que Javier Gandolfi dejó el 16 de septiembre.

Por su parte, Millonarios cuenta con la obligación de ganar , pues su margen de error para clasificar a los cuadrangulares es pequeño y no tiene otra opción que los tres puntos, aunque el empate le ayudaría un poco para seguir en carrera y apostarle todo a los partidos en Bogotá.

La inminente disputa entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín revive el recuerdo de una época en la que el fútbol colombiano se experimentaba bajo una atmósfera radicalmente distinta.

