EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.
La inminente disputa entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín revive el recuerdo de una época en la que el fútbol colombiano se experimentaba bajo una atmósfera radicalmente distinta.
Árbitro: Diego Ulloa
Asistente Nro. 1: Cristian Aguirre
Asistente Nro. 2: Jhon Aguilar
Cuarto Árbitro: Javier Villa
VAR: Ricardo García
AVAR: Diego Ruiz Meta
Viernes 26 de septiembre
Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó
Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga
Sábado 27 de septiembre
Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena: 2:00 p. m.
Alianza vs. Llaneros: 4:10 p. m.
Tolima vs. Independiente Medellín: 6:20 p. m.
Atlético Nacional vs. Millonarios: 8:30 p. m.
Domingo 28 de septiembre
América vs. Envigado: 2:00 p. m.
Águilas Doradas vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.
Independiente Santa Fe vs. La Equidad: 6:00 p. m.
Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto: 8:30 p. m.
Por su parte, Millonarios cuenta con la obligación de ganar, pues su margen de error para clasificar a los cuadrangulares es pequeño y no tiene otra opción que los tres puntos, aunque el empate le ayudaría un poco para seguir en carrera y apostarle todo a los partidos en Bogotá.
Atlético Nacional quiere un nuevo triunfo en la Liga BetPlay, viene de vencer al Unión Magdalena en Santa Marta y espera acercarse al liderato, pese a contar con un técnico interino porque sigue sin encontrar a la persona que acepte el actual proyecto deportivo que Javier Gandolfi dejó el 16 de septiembre.
Se juega el llamado “Superclásico” del fútbol colombiano, entre dos de los clubes con más historia y rivalidad fuerte en el país, que pelearán por todo para quedarse con el triunfo pese a que pasan por realidades diferentes, aunque los une el hecho de que cambiaron de técnico en el semestre.