Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

El estadio Atanasio Girardot recibirá a los verdes, que quieren ganar para acercarse al puntero, y los azules que necesitan los tres puntos para seguir vivo en el campeonato

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Atlético Nacional y Millonarios jugarán
Atlético Nacional y Millonarios jugarán el clásico de la fecha 13 en la Liga BetPlay en Medellín - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.

Para ver la previa del partido Atlético Nacional vs. Millonarios, haga clic acá.
20:01 hsHoy

Así se vivían los clásicos entre Nacional y Millonarios en los años 90: se reveló emotivo e histórico video del ambiente en el Atanasio Girardot

Medellín se prepara para recibir el esperado enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios, un partido que revive recuerdos de épocas doradas y promete emociones intensas en la Liga Betplay 2025-II

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La rivalidad entre azules y verdes incrementó gracias a la Copa Libertadores de 1989, que ganó el equipo antioqueño-crédito @NacionalsPasion/X

La inminente disputa entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín revive el recuerdo de una época en la que el fútbol colombiano se experimentaba bajo una atmósfera radicalmente distinta.

Leer la nota completa
19:16 hsHoy

Estos son los convocados de Millonarios

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá a disposición Hernán Torres para el clásico de Colombia-crédito @MillosFCoficial/X
19:16 hsHoy

Convocados de Atlético Nacional

Estos son los convocados de
Estos son los convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios en Medellín - crédito Atlético Nacional
19:16 hsHoy

Cuerpo arbitral para Atlético Nacional vs. Millonarios

Árbitro: Diego Ulloa

Asistente Nro. 1: Cristian Aguirre

Asistente Nro. 2: Jhon Aguilar

Cuarto Árbitro: Javier Villa

VAR: Ricardo García

AVAR: Diego Ruiz Meta

19:16 hsHoy

Programación de la fecha 13

Viernes 26 de septiembre

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga

Sábado 27 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena: 2:00 p. m.

Alianza vs. Llaneros: 4:10 p. m.

Tolima vs. Independiente Medellín: 6:20 p. m.

Atlético Nacional vs. Millonarios: 8:30 p. m.

Domingo 28 de septiembre

América vs. Envigado: 2:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.

Independiente Santa Fe vs. La Equidad: 6:00 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto: 8:30 p. m.

19:16 hsHoy

Por su parte, Millonarios cuenta con la obligación de ganar, pues su margen de error para clasificar a los cuadrangulares es pequeño y no tiene otra opción que los tres puntos, aunque el empate le ayudaría un poco para seguir en carrera y apostarle todo a los partidos en Bogotá.

Millonarios necesita la victoria para
Millonarios necesita la victoria para quedar cerca del grupo de los primeros ocho equipos en la Liga BetPlay - crédito Colprensa
19:16 hsHoy

Atlético Nacional quiere un nuevo triunfo en la Liga BetPlay, viene de vencer al Unión Magdalena en Santa Marta y espera acercarse al liderato, pese a contar con un técnico interino porque sigue sin encontrar a la persona que acepte el actual proyecto deportivo que Javier Gandolfi dejó el 16 de septiembre.

Atlético Nacional será dirigido otra
Atlético Nacional será dirigido otra vez por Diego Arias, técnico interino, por segundo partido consecutivo - crédito Colprensa
19:16 hsHoy

Se juega el llamado “Superclásico” del fútbol colombiano, entre dos de los clubes con más historia y rivalidad fuerte en el país, que pelearán por todo para quedarse con el triunfo pese a que pasan por realidades diferentes, aunque los une el hecho de que cambiaron de técnico en el semestre.

Temas Relacionados

EN VIVOAtlético Nacional vs MillonariosLiga BetPlayAtlético NacionalMillonariosEstadio Atanasio GirardotColombia-Deportes

Últimas noticias

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

En uno de los partidos más destacados que tendrá la jornada en el gigante asiático, la cucuteña protagonizará un duelo que no se da desde el 2023

María Camila Osorio se mide

Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

En el clásico del fútbol profesional colombiano, verdes y azules se ven las caras en el Atanasio Girardot, aún con Nacional sin técnico en propiedad

Nacional vs. Millonarios, fecha 13

Egan Bernal compite en la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia en Ruanda: hora y dónde ver

El campeón colombiano encabeza la nómina nacional junto a tres corredores nacionales, con la esperanza de brillar en un recorrido exigente y ante una competencia internacional de primer nivel

Egan Bernal compite en la

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”

El mediocampista destacó la intensidad y el compromiso del colombiano, protagonista en la goleada sobre el Werder Bremen y sigue ganando protagonismo en el equipo bávaro

Compañero de Luis Díaz en

Así se vivían los clásicos entre Nacional y Millonarios en los años 90: se reveló emotivo e histórico video del ambiente en el Atanasio Girardot

Medellín se prepara para recibir el esperado enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios, un partido que revive recuerdos de épocas doradas y promete emociones intensas en la Liga Betplay 2025-II

Así se vivían los clásicos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Intensa persecución en San Isidro

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Claves psicológicas para relaciones a distancia saludables

El Banco Nación anunció créditos para pagar viajes en 12 cuotas sin interés y con descuentos de hasta 20% en rubros turísticos

Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

Cómo hacer mejores prompts en ChatGPT: técnicas para obtener respuestas útiles

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente experimento que revela

El sorprendente experimento que revela cómo las ratas muestran empatía y evitan dañar a sus compañeras

La confesión de Toni Collete sobre “Sexto Sentido”: “No me percaté que era una película de terror”

Warner Bros es el primer estudio de Hollywood en superar los 4 mil millones de dólares en taquilla mundial en 2025

Dick Van Dyke impresiona a los 99 años con su estricta rutina de gimnasio

Universal inauguró su primera atracción de terror abierta todo el año: cómo es Horror Unleashed

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular,

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami se enfrenta a Toronto FC por la MLS

San Lorenzo empata con Godoy Cruz en busca de acercarse a la cima de la Zona B en el Torneo Clausura

El golazo de Ángel Di María en la victoria de Rosario Central sobre Gimnasia: por qué le pidió disculpas al público del Lobo

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El comunicado de Vélez tras la sanción de un año sin jugar que recibió Imanol Machuca