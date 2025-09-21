Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay
En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025
Por Juan Camilo Rodríguez Parrado y Camilo Zabaleta
21 Sep, 2025 09:10 a.m. EST
La ida terminó en victoria 1-0 para Independiente Santa Fe - crédito Dimayor
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe en la final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay.
Terna arbitral para la final Cali vs. Santa Fe
- Central: Mariana Quintero - Antioquia
- Asistente Nro.1: Laura Loaiza - Caldas
- Asistente Nro.2: Kelly Martínez - Risaralda
- Cuarta Árbitra: Amanda Valenzuela - Boyacá
- VAR: María Victoria Daza - Norte
- AVAR: Danna Victorino - Tolima
Ficha del partido
Afiche del partido de Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - crédito Deportivo Cali
- Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - Final de la Liga Femenina BetPlay
- Lugar: Estadio Deportivo Cali - Cali, Colombia.
- Fecha y hora: domingo 21 de septiembre - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win Sport y Señal Colombia
- Posible alineación Deportivo Cali: Luisa Agudelo; Kelly Ibarguen, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Loren Sánchez, Paola García, Natalia Hernández; Melanin Aponza, Michelle Vasquéz y Leidy Cobos.
- D.T. Deportivo Cali: Jhon Alber Ortíz.
- Posible alineación Independiente Santa Fe: Yessica Velásquez; Viviana Acosta, Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena; Karen Hernández, Tahicelis Marcano; Daniela Garavito, Isabella Díaz, Heidy Mosquera y Mariana Zamorano
- D.T. Independiente Santa Fe: Ómar Ramírez