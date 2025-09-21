Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado y Camilo Zabaleta

Guardar
La ida terminó en victoria
La ida terminó en victoria 1-0 para Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe en la final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay.

13:09 hsHoy

Terna arbitral para la final Cali vs. Santa Fe

  • Central: Mariana Quintero - Antioquia
  • Asistente Nro.1: Laura Loaiza - Caldas
  • Asistente Nro.2: Kelly Martínez - Risaralda
  • Cuarta Árbitra: Amanda Valenzuela - Boyacá
  • VAR: María Victoria Daza - Norte
  • AVAR: Danna Victorino - Tolima
11:59 hsHoy

Ficha del partido

Afiche del partido de Deportivo
Afiche del partido de Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - crédito Deportivo Cali
  • Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - Final de la Liga Femenina BetPlay
  • Lugar: Estadio Deportivo Cali - Cali, Colombia.
  • Fecha y hora: domingo 21 de septiembre - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sport y Señal Colombia
  • Posible alineación Deportivo Cali: Luisa Agudelo; Kelly Ibarguen, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Loren Sánchez, Paola García, Natalia Hernández; Melanin Aponza, Michelle Vasquéz y Leidy Cobos.
  • D.T. Deportivo Cali: Jhon Alber Ortíz.
  • Posible alineación Independiente Santa Fe: Yessica Velásquez; Viviana Acosta, Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena; Karen Hernández, Tahicelis Marcano; Daniela Garavito, Isabella Díaz, Heidy Mosquera y Mariana Zamorano
  • D.T. Independiente Santa Fe: Ómar Ramírez

Temas Relacionados

EN VIVOCali vs. Santa FeDeportivo CaliIndependiente Santa FeLiga Femenina BetPlayFútbol FemeninoFinal Fútbol FemeninoColombia-Deportes

Últimas noticias

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

El juez central fue blanco de críticas por sus decisiones en el encuentro de Flamengo y Estudiantes de La Plata, que afectaron mucho a los brasileños

Le cobrarían muy duro al

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

El atacante colombiano vivió un mercado de fichajes intenso, pues al momento de anunciar su salida de Liverpool, le habrían llegado varias opciones y una fue de una escuadra que le interesó mucho

Luis Díaz se destapó sobre

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda

El certamen reunirá a los mejores pedalistas por primera vez en territorio africano y los Escarabajos le apuntan a subirse al podio en alguna de las competencias

Colombia está lista para ver

América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

A través del máximo accionista Tulio Gómez, el cuadro rojo habría enviado una idea a la Dimayor que llama la atención porque se trató de un tema en el que quedaron mal parados

América lanza propuesta que causa

Se jugará un partido benéfico por el ‘Pipa’ de Ávila, exfutbolista condenado por narcotráfico en Europa

El exdelantero samario fue condenado a 12 años de prisión en Italia, en donde permanece desde 2021

Se jugará un partido benéfico

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo transformar gratis una foto

Cómo transformar gratis una foto con tu pareja en una figura de acción con la IA de Google Gemini

Estos cinco síntomas confirman que un computador es obsoleto: la lentitud no siempre es una señal

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

Tras 80 años, recuperan 2 pinturas robadas por los nazis

INFOBAE AMÉRICA

Josh Radnor se sincera sobre

Josh Radnor se sincera sobre su relación con “How I Met Your Mother”

El régimen venezolano le niega la atención médica a un preso político que está en riesgo de muerte y recluido “en condiciones infrahumanas”

Los momentos más destacados del cierre de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Netanyahu dijo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel: “Es un absurdo premio al terrorismo”

Tras 80 años, recuperan 2 pinturas robadas por los nazis

DEPORTES

Radiografía de la carrera de

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Azerbaiyán de F1: gran nivel de manejo hasta que un toque lo complicó

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El toque de Alex Albon a Colapinto que complicó al argentino en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El informe secreto de la salida de Garnacho del Manchester United: mala relación con los entrenadores y conflictos internos