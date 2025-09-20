Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League

Jhon Arias sigue sin brillar con el Wolverhampton, en el que tampoco se ha consolidado como titular - crédito Wolverhampton

Otro mal día para Jhon Arias con el Wolverhampton, equipo al que arribó en julio con mucha ilusión de demostrar todo su talento y experiencia desde el Fluminense, pero el inicio de la temporada 2025/2026 en Inglaterra se convirtió en toda una pesadilla, sobre todo en la Premier League.

Debido al mal momento en los Wolves, la selección Colombia ya estaría preocupada por el nivel de Arias, ya que es uno de sus jugadores más valiosos y el técnico Néstor Lorenzo lo necesita en las mejores condiciones para los amistosos de preparación en octubre y noviembre.

Mientras tanto, el atacante trata de mejorar en su nivel para cambiar la situación del cuadro inglés, que se hunde en el fondo de la tabla en la liga y el descenso no da espera, sobre todo en un campeonato de mucha intensidad y en el que necesita sumar lo más pronto posible.

El mal momento de Jhon Arias

Cuando el jugador de 27 años fue vendido por 17 millones de euros a los Wolves, la idea era que liderara la plantilla a pelear por un puesto en la próxima temporada de la primera división en Inglaterra, que es el objetivo principal, y después acercarse a las posiciones de un torneo europeo.

Sin embargo, Jhon Arias suma seis partidos en los que no aporta goles ni asistencias con el Wolverhampton, el más reciente por 3-1 ante el Leeds, lo que empieza a llamar la atención porque el club pagó una fortuna por el futbolista cafetero y, por el momento, sus cifras son demasiado discretas y ya pierde la confianza del técnico Vítor Pereira.

Además de eso, el colombiano aún no es titular consolidado con el equipo inglés, pues en solo tres compromisos arrancó desde el inicio, de los cuales, en uno sí terminó los 90 minutos y fue en la única victoria desde que arribó al Reino Unido, que fue en el triunfo 3-2 sobre el West Ham por la Carabao Cup.

De otro lado, los números de Jhon Arias en la Premier League son pésimos, apenas con una presentación aceptable en la derrota frente al Everton por 3-2 porque recibió una calificación de 7,1, según la plataforma Sofascore, pero sin demostrar todo su talento por las bandas ni el interior.

Jhon Arias acumula cinco derrotas con el Wolverhampton en la Premier League - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters

Se espera que el Wolverhampton vuelva a la victoria el martes 23 de septiembre, cuando reciba al Everton en la tercera ronda de la Carabao Cup y probablemente el colombiano pueda ser inicialista, esperando que finalmente salga de la crisis y se reporte con su primera anotación o asistencia.

La Tricolor lo sigue de cerca

De otro lado, el combinado nacional sigue atento a todo lo que pasa con sus jugadores en las distintas ligas, no solo a quienes pertenecen a la base actual, sino aquellos que están destacando y buscan una oportunidad con el equipo de Néstor Lorenzo, que está en proceso de elegir la nómina para el mundial.

Pese al mal momento con el Wolverhampton, Jhon Arias es uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

La crisis de Jhon Arias abriría el espacio para mirar opciones en el ataque, pues su pésimo nivel con el Wolverhampton sería la oportunidad que el cuerpo técnico esperaba para abrir el espectro de nuevos extremos por derecha, de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, el primero en la lista es Marino Hinestroza, el atacante de Atlético Nacional que hace parte de las convocatorias de la Tricolor desde marzo de 2025 y con poca continuidad, pero en los duelos preparatorios se le daría el escenario para ser inicialista, como una alternativa al actual hombre de los Wolves.