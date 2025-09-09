En redes sociales se viralizó la foto de Richard Ríos con Juan Fernando Quintero cuando apenas era un niño

Juan Fernando Quintero jugará su tercera Copa Mundial de la FIFA, mientras que Richard Ríos debutará en la competencia - crédito FCF

En la antesala del último partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la atención sobre la selección Colombia crece no solo por su rendimiento deportivo, sino también por la conexión entre generaciones que representa la imagen compartida por Richard Ríos y Juan Fernando Quintero.

El equipo nacional, ya clasificado tras vencer a Bolivia por 3-0 en Barranquilla —con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero— se dispone a cerrar el ciclo de clasificatorias enfrentando a Venezuela este martes en el estadio Monumental de Maturín.

Richard Ríos junto a Juan Fernando Quintero en un evento comercial - crédito redes sociales

La fotografía difundida en redes sociales, donde el mediocampista del Benfica, Richard Ríos, aparece junto a Quintero, refleja la admiración y el relevo generacional en el mediocampo colombiano. “Es un privilegio jugar con el diez. Jugar con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días le doy las gracias por estar conmigo y a Dios por tenerme jugando con él. Es una persona que un día veía por televisión y ahora lo tengo acá”, afirmó Ríos en declaraciones tras el triunfo frente a Bolivia.

Richard Ríos, quien debutó con la absoluta el 11 de octubre de 2023, ha disputado ya 24 partidos, anotando en dos ocasiones y sumando una asistencia, además de destacar por su capacidad en el centro del campo, facetas que le abrieron paso desde el fútbol brasileño hasta llegar al conjunto lusitano. Con 25 años, se ha consolidado como una pieza indiscutible para el técnico Néstor Lorenzo.

En contraste, Juan Fernando Quintero suma más de una década como referente en la selección nacional, contando pasos destacados desde la sub 20, campeón sudamericano en 2013 y Mundialista sub 20 ese año, hasta sus participaciones en dos citas orbitales con la selección mayor: Brasil 2014 y Rusia 2018. Su experiencia lo ratifica como uno de los líderes actuales del combinado tricolor.

Posible alineación de la selección Colombia vs. Venezuela

El delantero del Once Caldas fue la principal novedad para el equipo de Néstor Lorenzo- crédito Federación Colombiana de Fútbol

El cuerpo técnico de la selección Colombia, liderado por Néstor Lorenzo, considera realizar ciertos ajustes en la alineación para el encuentro ante Venezuela, combinando habituales titulares con algunas variantes. En la portería se perfila David Ospina como inicialista, respaldado por una defensa de cuatro, conformada por Daniel Muñoz —quien retorna tras sanción—, Yerry Mina, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

El mediocampo estaría integrado por Richard Ríos, Jefferson Lerma y Juan Fernando Quintero, mientras que el peso ofensivo recaería en Luis Díaz, junto a Jhon Córdoba y Jhon Arias. El entrenador también dispone de alternativas como Luis Suárez para la punta y la opción de Dayro Moreno desde el banco.

Según ESPN, la atención estará puesta en el aporte de los creativos, especialmente James Rodríguez, quien convirtió el primer tanto frente a Bolivia y fue clave en la generación de juego, y Quintero, que sumó un gol y una asistencia en ese duelo, por lo que ambos son considerados elementos relevantes para el último partido de la Eliminatoria.

Con respecto al resto del plantel, existen otras opciones disponibles. Kevin Castaño regresa tras cumplir una sanción y tanto Marino Hinestroza como Juan Camilo Portilla podrían ser incorporados en función de las rotaciones que decida el comando técnico, encargado además de determinar los tres nombres que quedarán excluidos de la convocatoria definitiva.

Estas proyecciones de la alineación coinciden con las declaraciones del seleccionador en rueda de prensa: “En los partidos cuando uno convoca jugadores imagina su rol en el campo y su sociedad con los compañeros (...) posiblemente haya algún cambio y sabemos que todos los que están acá están dispuestos y son potenciales titulares”, manifestó Néstor Lorenzo.

Ficha del partido

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF

Selección Venezuela vs. Selección de Colombia - Fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Lugar: estadio Monumental - Maturín, Venezuela.

Fecha y hora: martes 9 de septiembre - 6:30 p. m. hora colombiana.

Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.