Un colombiano detuvo a Messi y se consagró como campeón de la Leagues Cup ante Inter Miami: la final terminó en pelea

Jugadores de Seattle Sounders festejan tras ganar la Leagues Cup - crédito IMAGN IMAGES/Steven Bisig

Tras la contundente victoria de Seattle Sounders por 3-0 sobre el Inter Miami en la final de la Leagues Cup, el equipo local no solo aseguró el título en el Lumen Field —donde mantiene un récord inmaculado de cinco finales ganadas—, sino que también provocó una crisis en el club floridano tanto dentro como fuera del campo.

La derrota marcó la primera final perdida por Lionel Messi con el club, ya que en la anterior definición de la US Open Cup frente a Houston, el argentino no participó en cancha. En el equipo campeón, el colombiano Yeimar Gómez fue figura no solo en el encuentro que definió el campeón, sino a lo largo del certámen entre equipos de la MLS y la Liga MX.

El defensor central fue calificado con 7.4 por el portal Sofascore tras disputar los 90 minutos en el estadio Lumen Field, bloquear un disparo con dirección a portería de Lionel Messi, completar cuatro despejes, interceptar dos pelotas y conseguir 3 entradas.

Yeimar Gómez ha jugado 201 partidos con Seattle Sounders y jugó un partido amistoso con la selección Colombia, en la era de Reinaldo Rueda - crédito Stephen Brashear-USA TODAY Sports

Inter Miami comenzó el partido buscando dar un golpe de autoridad, llegando a arrinconar a los dirigidos por Brian Schmetzer durante los primeros minutos. No obstante, la resistencia y la organización defensiva de Seattle frustró cualquier intento de asumir el protagonismo en el marcador.

A los 26 minutos, Alex Roldán desbordó por la banda derecha y en el último cuarto de cancha lanzó un centro, que Osaze de Rosario alcanzó para que con la cabeza terminar abriendo el marcador.

A pesar de que el portero Óscar Ustari logró evitar un daño mayor tras un disparo al palo de Jesús Ferreira en el primer tiempo, la vulnerabilidad de Miami quedó expuesta. El argentino Messi, que formó una dupla en ataque con Luis Suárez, no pudo capitalizar las escasas opciones de gol.

Una de sus oportunidades más claras terminó con un disparo elevado, mientras que Tadeo Allende desperdició un mano a mano cuando el partido aún estaba abierto. La reacción de Seattle en la segunda mitad se cristalizó en un contragolpe finalizado con una falta dentro del área, que Roldán transformó en gol desde el punto penal, sellando un 2-0 que prácticamente sentenció el duelo.

Poco después, Paul Rothrock amplió la diferencia, completando una noche histórica para los locales. A la frustración del Inter Miami en el marcador, se sumaron hechos de indisciplina tras el pitido final.

La pelea tras la final de la Leagues Cup

En medio de los festejos surgió un conato de bronca en el que se involucraron varios jugadores de Miami. Entre ellos, el uruguayo Luis Suárez fue señalado por realizar un escupitajo a un miembro del staff de Seattle, mientras que el español Sergio Busquets propinó un golpe con el puño cerrado a Obed Vargas. El colombiano Yeimar Gómez salió en las imágenes intentando calmar los ánimos y hablando con los referentes del equipo rival para terminar las peleas.

Ambos enfrentan posibles sanciones que varían entre 1 a 6 partidos por participación en una pelea masiva, según el reglamento de la Leagues Cup, y en casos de escupitajos, la sanción puede extenderse a 6 juegos o más si conlleva expulsión.

El Comité Disciplinario analizará los incidentes para determinar las medidas a adoptar contra Suárez, Busquets, Maximiliano Falcón y Tomás Avilés.

Esta ha sido la carrera de Yeimar Gómez en el fútbol profesional

Yeimar Gómez firmando su contrato como profesional con Unión de Santa Fe de Argentina - crédito Unión de Santa Fe

Antes de su llegada a Seattle el 5 de febrero de 2020, Gómez tuvo una trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, destacando sus cuatro años en Unión de Santa Fe de Argentina.

Su carrera inició en Tiro Federal Rosario, equipo de las divisiones inferiores del fútbol argentino, para luego pasar por Rosario Central, Arsenal de Sarandí e Independiente Ridavia. Desde su arribo al equipo estadounidense, el defensa ha sumado 7 goles y se ha destacado en partidos clave.