La invitación de Jhon Arias a los hinchas de la Tricolor: “¿Por qué no soñar en grande para el verano de 2026?"

En los últimos meses, Jhon Arias se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del fútbol colombiano en el mundo, lo que aumentó tras el Mundial de Clubes, en el que logró avanzar hasta las semifinales con Fluminense.

Precisamente, el rendimiento del extremo en Estados Unidos provocó que varios clubes de Europa se interesaran en sus servicios, pero terminó siendo Wolverhampton, de la Premier League, la institución que adquirió sus derechos deportivos.

Hasta el momento, Arias no se ha consolidado en su nuevo equipo, puesto que ha rotado en el once titular durante los dos partidos que han disputado los Wolves en el torneo principal en Inglaterra; sin embargo, fue figura en el triunfo ante West Ham por la Copa de la Liga.

Precisamente, en diálogo con Win Sports, Arias habló sobre su adaptación en Inglaterra y lo que espera en la nueva temporada en su equipo y en la selección Colombia.

En primer lugar, Arias indicó que se siente orgulloso de su trabajo en Brasil, pero tomó la decisión de dejar Fluminense para seguir avanzando en su carrera.

“Es una transición, alcance cosas muy importantes en Fluminense, momentos complejos, pero creo que me mantengo fiel a mis decisiones, siento y estaba convencido de que era el momento de dar el salto, llegar a una de las mejores ligas del mundo”.

El cafetero afirmó que no ha sido facil llegar a Inglaterra, principalmente porque no ha podido estar junto a su familia, lo que cambiará después del parón FIFA, ya que tras volver de la selección, su esposa e hija se mudarán a Europa.

“El inglés va muy bien, la familia muy bien, mi esposa y mi niña no llegan, están terminando la mudanza en Brasil, en dos semanas estarán conmigo”.

Al hablar de lo que lo motivó a llegar a la Premier League, Arias mencionó que lo ha tomado como una oportunidad para jugar contra los mejores futbolistas del mundo antes de la copa del mundo.

“Lo comenté, quería tener la experiencia, codearme con los mejores jugadores del mundo, en la mejor liga del mundo y que no iba a tener una mejor preparación de cara al mundial”.

Debido a que en los Wolves juega de media punta, mientras que en Brasil lo hacía como extremo, el cafetero afirmó que no le importa el lugar en la cancha, puesto que se califica como alguien polivalente.

“Me he ido adaptando a las diferentes posiciones en el campo, en Fluminense fui más extremo, acá juego más por dentro. Estoy para aportar en la selección donde me toque. A mí me ha ayudado el rotar en las posiciones”.

En el resto de la entrevista, Arias se enfocó en la selección Colombia, reconociendo que la nueva temporada es la preparación para afrontar el mundial de 2025 con la Tricolor.

“Mi mayor sueño es disputar un mundial con la selección, es mi mayor anhelo, tener una gran participación y esa expectativa solo aumenta con el nivel de selección, con el grupo que tenemos. Fue uno de los motivos por los que elegí venir a Inglaterra, acá el escenario es perfecto para llegar mejor preparado al mundial, en mi cabeza solo pienso en eso. El mundial es el más grande anhelo de cualquier deportista”.

Por último, Arias afirmó que su sueño es volver a ser figura en Estados Unidos, en donde se llevara a cabo el torneo de naciones en el verano de 2026.

“Es totalmente diferente, va a ser una gran experiencia, bueno, claro, espero repetir muchas escenas de las que hice con Fluminense. Mi nena ya disfruta la experiencia, le gusta mucho el fútbol. ¿Por qué no soñar en grande para el verano de 2026?“, puntualizó.