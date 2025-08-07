Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que busca que la selección Colombia vuelva a Bogotá para las eliminatorias - crédito Sencia

La Alcaldía de Bogotá dio un paso para impulsar el fútbol en la ciudad, con la construcción de un nuevo estadio que reemplace al antiguo El Campín, que será demolido y permitirá la renovación de todo el complejo deportivo y cultura, con nuevos edificios y sede para la Orquesta Filarmónica.

Uno de los deseos de Carlos Fernando Galán es tener a la selección Colombia, que desde las Eliminatorias Sudamericanas a Sudáfrica 2010 no disputa un encuentro oficial en la capital, además de que su última presentación se registró en un amistoso en 2019 frente a Panamá, previo a la Copa América de Brasil.

La Federación Colombiana de Fútbol ya conoce el proyecto para el nuevo El Campín y sus alcances, por lo que dio su respuesta y si dejará a Barranquilla, que es la actual sede de la Tricolor y con la que terminarán las eliminatorias al mundial de 2026, con su último juego ante Bolivia el 4 de septiembre.

“Ser sede de eliminatorias es una aspiración”

Durante la rueda de prensa en el “Coloso de la 57″, en la mañana del miércoles 6 de agosto, el mandatario distrital anunció su “regaló para Bogotá”, con el anuncio de la construcción de un nuevo estadio que, según el cronograma, deberá arrancar obras en marzo de 2026 y finalizar en diciembre de 2029.

El objetivo es que se puedan acoger más certámenes internacionales en Bogotá, sobre todo con la selección Colombia, pues ahora jugará en un escenario con la capacidad suficiente para garantizar una buena taquilla, espacios modernos y con estándares de la FIFA.

“Con la capacidad superior a 50.000 espectadores, podemos aspirar a competir por ese tipo de eventos internacionales en Conmebol. Creo que Bogotá tiene que ser sede, tenemos toda la capacidad de infraestructura, hoteles y gastronomía… ser sede de eliminatorias es una aspiración que tenemos, toca trabajarlo y ojalá se logre”, dijo el alcalde.

Galán señaló que “la esencia del estadio es el fútbol y debe seguir así. No implica esto que, como ocurre en otros estadios del mundo, pueda tener otro tipo de actividades, siempre que respeten la prioridad que tiene el fútbol. Esta ciudad con ese estadio tendrá un escenario para otras actividades de mayor escala, que no son tan frecuentes”.

Sumado a eso, con el nuevo El Campín de 50.000 personas se garantizará una buena afluencia para conciertos, al que se le añade la tribuna retractil en la zona sur, que permitirá la colocación de una tarima que permita el menor daño posible al campo de juego.

“No pidan a la selección Colombia nunca”

En marzo de 2024, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le dejó claro a Bogotá que era imposible que la Tricolor vuelva a la ciudad, afirmando al principio que con apenas 45.000 espectadores, que era la capacidad inicial en el proyecto, le daba risa: “Entonces no pidan Selección Colombia nunca, no pude ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”.

Ahora que El Campín pasará a 50.000 hinchas, superior al Metropolitano, parece que la Federación Colombiana de Fútbol tampoco dará su brazo a torcer por los beneficios de La Arenosa: “Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores estrellas de la Selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla’“.

“No se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable, entregada históricamente a la Selección. Las grandes clasificaciones a los Mundiales las hemos conseguido allá, hemos tenido un par de tropiezos en dichas clasificaciones”, finalizó Jesurún.