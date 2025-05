Álvaro Montero reveló el pacto interno que tienen en Millonarios para que Falcao continúe en el equipo: “Hay que sacarlo campeón”

Álvaro Montero contó la verdad de lo que quieren hacer en Millonarios con Falcao - crédito @MillosFCoficial/X/Colprensa

Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la Selección Colombia, enfrenta un año complicado en su carrera futbolística. Su participación en el terreno de juego ha sido limitada, lo que ha reducido su impacto en el desempeño de Millonarios, equipo con el que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2025.

A pesar de esta situación, su influencia dentro del plantel sigue siendo significativa. Para el portero del cuadro albiazul Álvaro Montero, el delantero samario es uno de los pilares del equipo y un referente para el fútbol profesional colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El guardameta sostuvo que dentro del plantel consideran al delantero como una pieza clave en las dinámicas del equipo - crédito Colprensa

“El Tigre es un señor. Nosotros en Colombia no dimensionamos a quien tenemos al lado. Él, David (Ospina), ese tipo de personajes deberían estar en un pedestal diferente al resto de jugadores y no se valoran ese tipo de cosas”, afirmó el guardameta en entrevista con Win Sports, que también hizo un llamado a un cambio cultural en la manera en que se reconoce a figuras de esta magnitud.

Según Montero, el objetivo del equipo es lograr que Falcao pueda cumplir su sueño de salir campeón con Millonarios - crédito Colprensa

Según Montero, el objetivo del equipo es lograr que Falcao pueda cumplir su sueño de salir campeón con Millonarios, lo que refleja el respeto y admiración que el delantero genera dentro del grupo.

“Falcao debe volver. Personalmente, se lo he dicho al grupo y aquí lo reitero, es un man que hay que sacar campeón, hermano; te lo juro que todas mis energías el semestre pasado eran para ganar, no por mí sino por él”, expresó al medio citado.

Actualmente, la única oportunidad para que “el tigre” logre este anhelo sería en el presente torneo de la Liga BetPlay 2025 I, en el que Millonarios busca consolidarse entre los mejores equipos del campeonato. Montero destacó que los clubes históricos del país están compitiendo intensamente por un lugar en la siguiente fase.

“Están todos los equipos grandes de Colombia en los ocho hoy en día. Estaría lindo que quedara así, independientemente de las posiciones, pero que estuviésemos todos para competir de mejor manera”, comentó.

Sin embargo, el futuro del jugador samario en el club es incierto. Aunque su contrato incluye una opción de ampliación por seis meses, esta posibilidad parece lejana debido a su limitada participación en los partidos y el alto costo que representa para la institución. El delantero es uno de los jugadores mejor pagados del fútbol colombiano, lo que implica una carga económica significativa para Millonarios, especialmente por el impacto de los impuestos.

Frente a las dudas de la continuidad de Falcao en Millonarios, el periodista Julián Capera entregó detalles sobre cómo va la renovación del delantero de 39 años, al que le quedan menos de dos meses de su convenio actual y que tuvo como principal novedad el impuesto al patrimonio, por el que debía pagar aproximadamente $5.000 millones en territorio colombiano.

“Cuando pregunto a las personas cercanas de Falcao, me dicen ‘ese tema no se ha tocado’, no hay ninguna conversación al respecto porque, desafortunadamente, otra vez ha sido un semestre marcado por las lesiones”, dijo el comunicador en su canal de YouTube, que dejó dudas sobre el futuro del “Tigre”.

El comunicador también mencionó que la junta directiva del “embajador” estaría esperando a ver cómo se desempeña en los cuadrangulares para decidir su permanencia en el equipo dirigido por David González. “Va a depender muchísimo de cómo logre rematar este semestre y cómo logre disputar los cuadrangulares”.

Mientras que se define la situación contractual del jugador, el director técnico aseguró que su recuperación avanza de manera satisfactoria, por lo que, él cree, está cerca de volver a los terrenos de juego.

Falcao García no juega desde febrero de 2025 - crédito Millonarios FC

“A todos los jugadores que han estado en el departamento médico, a todos los queremos lo más rápido posible listos para actuar en el momento que sean llamados. Stiven (Vega) y Falcao están muy cerca. Lo mismo de la semana atípica, de no poder entrenar a tope, nos retrasó un par de días también esa vuelta a punto de ellos. El tema de Mackalister también va bien, ya viene trabajando, a no la par del grupo todavía, pero créeme que la intención es que todos puedan estar. Vamos a necesitar de todos”, señaló el estratega en rueda de prensa.