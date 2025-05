El fútbol femenino se une en contra de las declaraciones Eduardo Dávila, hasta la Dimayor respondió

Catalina Usme es la máxima goleadora de la selección Colombia con 61 goles - crédito FCF

Las declaraciones de Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, han generado una fuerte controversia en el fútbol colombiano. En una reciente entrevista con La Pesada del Deporte, Dávila afirmó que, mientras él esté al mando del club, no habrá un equipo femenino. El empresario justificó su postura alegando que el fútbol “no es un deporte para la mujer”, un comentario que ha sido considerado discriminatorio y que ha reavivado el debate sobre el apoyo al fútbol femenino en Colombia

En la entrevista, Dávila reiteró que no está de acuerdo con el fútbol femenino, y afirmó que “ese no es un deporte para la mujer”. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el club tuviera un equipo femenino en el futuro, el empresario respondió: “Mientras yo esté manejando esto, no. Que se vayan a jugar tenis, voleibol o dominó, pero fútbol no”.

Numerosos sectores han reaccionado en contra de las declaraciones del máximo accionista del Unión Magdalena. A través de redes sociales y entrevistas con figuras destacadas, muchas personas han expresado su desacuerdo con una postura tan sexista y retrógrada:

Afiche de la Dimayor en respaldo al fútbol femenino - crédito Dimayor

“ La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, reafirman su compromiso con el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del fútbol femenino en el país. Nos enorgullece, que para este año 2025, presentamos la edición que, hasta ahora, ha sido la más extensa de la Liga Femenina en la historia de esta competencia, con una duración aproximada de ocho meses. Además, el torneo cuenta con la participación de 16 equipos, el mayor número registrado hasta la fecha", Dimayor.

“Sería poco prudente culpar a quienes siguen atrapados en 1950 sin entender que las mujeres llenamos estadios demostrando que el talento no necesita permiso para pisar la cancha. Ni el fútbol ni el deporte femenino necesita validación de quienes aún no comprenden que el talento y la pasión no tienen género”, Catalina Usme.

“El mundo avanza... pero no todos tienen la capacidad para evolucionar al mismo ritmo de él. Si todos somos responsables de lo que creemos. Pero nuestras ideas no nacen solas: la forma, la cultura, el contexto... y mientras más años pasan, más difícil es cuestionarlas. Aun así, se puede y se debe. Y ojo: este tipo de actitudes solo cambian si los hombres también las confrontan. No se rompe solo con resistencia: se rompe desde la misma manada”, Vanessa Córdoba.

Me da tanto en qué pensar que, en pleno 2025, los directivos de fútbol de la Costa de Colombia sigan dejando claro, con sus acciones (o su falta de ellas), que el machismo sigue siendo más fuerte que el talento, la disciplina y los sueños de miles de niñas que quieren jugar al fútbol. Es inaceptable que, por prejuicios y estructuras de poder patriarcales, se siga negando el apoyo al fútbol femenino. A las niñas y jóvenes que sueñan con romper barreras: toda mi solidaridad", Carolina Pineda.

Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, durante una rueda de prensa en Santa Marta. Sus recientes declaraciones sobre el fútbol femenino han provocado una fuerte polémica en el país - crédito red social X

La postura de Dávila ha sido comparada con la de otros directivos en Colombia que, a pesar de la creciente aceptación del fútbol femenino, siguen siendo reacios a brindar el apoyo necesario para su desarrollo.

El Unión Magdalena, conocido como el “Ciclón Bananero”, no tiene un equipo femenino desde 2019, a pesar de haber tenido una participación destacada en las primeras ediciones de la Liga Femenina. En 2017, el club participó en el Grupo A del torneo, donde logró cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, quedando a solo dos puntos de clasificar a la fase final. En esa temporada, Cinthia Zarabia, jugadora venezolana, fue la máxima goleadora del equipo con siete goles en diez partidos.