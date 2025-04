Eduardo Pimentel denunció que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol no quiere entregar los audios del polémico partido de Chicó vs. Fortaleza: “Que están tapando”

Pimentel se refirió a la polémica que existe con el arbitraje a nivel nacional - crédito Jesús Aviles / Infobae

El fútbol colombiano vive momentos de tensión en el arbitraje, debido a las actuaciones de los jueces centrales en sus decisiones arbitrales.

Uno de los involucrados en el conflicto por las malas decisiones tomadas en el arbitraje colombiano es el exfutbolista y hoy dirigente deportivo Eduardo Pimentel, accionista de Boyacá Chicó, y que en los últimos días ha hecho fuertes denuncias sobre los árbitros.

La última denucnia de Pimentel es sobre la respuesta negativa por parte de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, en entregar los audios del VAR del partido polémico entre Boyacá Chicó y Fortaleza, en el que no se sancionó un supuesto tiro penal a favor del cuadro Ajedrezado (apodo del Boyacá Chicó).

Así fue la denuncia de Eduardo Pimentel

El dirigente volvió a referirse a la situación polémica con el arbitraje en el fútbol colombiano

En el espacio de Palabras mayores, de Antena 2 y Win Sports, el 30 de abril de 2025, Eduardo Pimentel se refirió nuevamente a la polémica por la falta para tiro penal no otorgado en el partido entre Boyacá Chicó y Fortaleza, y denunció que solicitó los audios de la revisión de dicha jugada, pero que no se los han entregado.

“No es un capricho y una percepción aislada mía, es algo que es evidente y que nadie entiende todavía cómo el señor Carlos Betancur no sanciona un penalti de esa clase. Pero mire que lo más grave es que ni siquiera es eso ¿sí?. Lo más grave es que la Comisión Arbitral no me quiere entregar los audios de ese partido"

Y reiteró que irá hasta las últimas instancias para que los audios del VAR sean entregados al Boyacá Chicó y se aclare la situación del tiro penal no sancionado, y señaló nuevamente a la Comisión Arbitral de encubrir a los implicados en el asunto.

“A ver qué fue lo que hablaron entre el VAR y el juez, porque yo no lo entiendo y no lo quiero dejar pasar porque es algo que en la vida me había pasado. Yo sufrí de todo, pero esto que me hizo Carlos Betancur y el VAR, no lo voy a dejar pasar y la Comisión Arbitral tiene la obligación de entregarme los audios. Eso no es que si quieren o no quieren, y ya ayer contestaron que no los van a entregar. ¿A quién están encubriendo? ¿Qué están tapando?“, expresó.

Y finalmente denunció que en este caso de la no entrega de los audios del VAR, se está realizando de forma inequitativa entre los equipos del fútbol colombiano; varios se quejan y solicitan los audios del VAR, pero a Boyacá Chicó no les responden su solicitud.

“Esto es lo que no podemos permitir nosotros por el bien del fútbol. Aquí no se trata ni el Chicó Fútbol Club ni se trata del América de Cali o del Medellín o del Unión, que son equipos que los escucho permanentemente, y que yo los veo que les pasa situaciones similares. Aquí no puede ser viable que a la América le entreguen los audios de los partidos y a nosotros nos manden una carta de la Comisión Arbitral grotesca, desagradable, donde antes les dé rabia y digan que no entregan los audios de partido, que están incluidos. Yo quiero saber que pasó con Betancur y voy a ir hasta las últimas consecuencias, así sea mi última pelea en el fútbol”, mencionó.

Eduardo Pimentel sigue arremetiendo en contra de Carlos Betancur

La jugada de la polémica

El analista arbitral afirmó que era tiro penal la falta de tiro penal a favor de Boyacá Chicó por una mano en el área y que Carlos Betancur no otorgó

Y es que toda la situación se originó en el partido entre Chicó y Fortaleza, en donde al minuto 35 del partido, cuando el mediocampista Jhon Balanta intenta controlar la pelota, pero termina llevándosela con la mano en el área penal.

Finalmente, tras la revisión de la jugada, Carlos Betancur determinó que no fue falta para tiro penal, lo que provocó la ira del máximo accionista del cuadro boyacense.

Y justamente, uno de los expertos y analistas arbitrales como José Borda, explicó que la jugada debió ser sancionada a favor de Boyacá Chicó.

“Omitieron penalazo. En Boyacá Chicó vs. Fortaleza CEIF, el árbitro Betancur y el VAR omitieron esta mano penal de Balanta de los Amix, si bien el balón le pega en el cuerpo, con un segundo movimiento adicional con el brazo estendido toca deliberadamente el balón. Era penalazo” (sic), afirmó el analista.

La entrevista de Eduardo Pimentel con Carlos Antonio Vélez

El analista habló con el directivo de Boyacá Chicó sobre el arbitraje de Carlos Betancur