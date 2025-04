Kevin Londoño le hizo perder al Bucaramanga más de 300.000 dólares en la Copa Libertadores: esta es la razón

Kevin Londoño fue protagonista de un fallo increíble para el Bucaramanga contra Fortaleza, por la Copa Libertadores - crédito Carlos Ortega/EFE

Atlético Bucaramanga realiza una sorpresiva campaña en la Copa Libertadores, pues muy pocos esperaban que fuera líder del grupo E con cinco puntos en tres partidos, invicto y pasando por encima de campeones como Racing y Colo Colo, además de Fortaleza con el que viene de empatar por 1-1.

Sin embargo, el Leopardo tuvo la chance de ganar con Kevin Londoño, que en los últimos minutos falló un gol clave que pudo ser el 2-1 para los locales en Santander, pero el atacante mandó el esférico por arriba y le costó no solo el resultado, sino un premio económico enorme.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De otro lado, el futbolista se pronunció ante la prensa por lo que pasó en esa jugada, que se dio en el tiempo de reposición y poco después de que Luciano Pons marcara de penal para el Bucaramanga, esperando que en la cuarta jornada se le abra el arco ante Racing, el 6 de mayo.

Bucaramanga perdió mucho dinero en Libertadores

Los santandereanos esperaban que se ratificara todo lo hecho en Avellaneda, donde vencieron a Racing por 2-1, siendo el primer triunfo por fuera de Colombia en el certamen para el club, y por eso le apuntaban a una victoria frente a Fortaleza, lo que no se dio al final.

Sumado a eso, Atlético Bucaramanga sufrió un duro golpe económico en la Copa Libertadores, pues desperdició la oportunidad de quedarse con el jugoso premio que la Conmebol entrega a los clubes que consigan los tres puntos en la fase de grupos, que se añade al otro bono por solo disputar la ronda.

El delantero tuvo la posibilidad de dar la victoria al cuadro "leopardo", pero erró la opción de gol de forma insólita- crédito @ESPNColombia / X

Todo se generó por el fallo de Kevin Londoño, que a los 93 minutos, recibió un pase de Jhon Vásquez frente al arco, sin portero y solo necesitando empujar el esférico al arco, pero terminó mandando un zapatazo arriba de la portería y que dejó perplejos a los aficionados, cuerpo técnico y jugadores.

Debido a esa opción perdida de Londoño, Bucaramanga se perdió el premio de 330.000 dólares en la Copa Libertadores, que previamente consiguió por el triunfo sobre Racing en Argentina, y que sirve mucho por la enorme inversión que la institución realizó para reforzar la plantilla en 2025.

Las redes sociales no perdonaron a Kevin Londoño tras errar una opción clara de gol que le pudo dar la victoria a Atlético Bucaramanga - crédito red social de X

Hasta ahora, el Leopardo tiene un millón de dólares en el bolsillo por participar en la fase de grupos y 330.000 por la victoria en la segunda jornada, le quedan tres partidos para llegar a octavos, sumar más bonos por cada tres puntos y otro de 1.250.000 dólares por el cupo a la siguiente ronda.

“Hay que aceptar las críticas”

En charla con los medios de comunicación, Kevin Londoño fue consultado por la acción en el minuto 93 del partido, que generó toda una polémica porque era una opción sencilla para anotar para el Bucaramanga, pero que terminó siendo un golpe enorme para el club.

“Así como cuando he hecho las cosas bien, lo he aceptado cuando me equivoco también. Siento que debí meterla, ahora los compañeros me dicen que el balón pica cuando la voy empalmar con la izquierda, yo no la veo que pica, los compañeros me dicen que en la repetición se ve que el balón pica”, dijo.

Londoño, pese a ese mal momento, dejó claro que mantiene la esperanza de mejorar para los próximos compromisos: “Pero bueno, esto es fútbol, hay que aceptar las críticas que pueda haber. Estoy tranquilo porque estoy entregando todo por esta camiseta”.

“Me quedo con que seguimos líderes, con la ilusión, con posibilidades grandes para clasificar y que tenemos un partido más de local para asegurar la clasificación”, terminó de decir el atacante del Bucaramanga, que lleva un gol en la Libertadores.