Nuevo escándalo en el arbitraje colombiano, Wilmar Roldán habría abofeteado a un compañero de trabajo en el aeropuerto: “Agrandado”

El árbitro antioqueño habría estado en una nueva polémica con uno de sus colegas - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El escándalo en el arbitraje nacional sigue siendo el tema más importante en los últimos días en el fútbol colombiano.

Además de la pelea entre Wilmar Roldán e Ímer Machado, director de la Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, se conoció que el pito antioqueño habría agredido a un colega en medio de una discusión caliente en un aeropuerto.

Los detalles de la discusión entre Wilmar Roldán y un asistente de línea

Wilmar Roldán se involucró en un nuevo escándalo - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Según la información que se entregó en el programa Jugada maestra, de Ditu, de Caracol Televisión, el 22 de abril de 2025, el exárbitro y hoy analista árbitral Wilmer Barahona, reveló lo que sucedió entre Wilmar Roldán y el asistente de línea Richard Ortiz.

“Richard Ortiz se encontró en un aeropuerto con Wilmar Roldán. Ellos no andaban juntos. Empezaron a dialogar sobre un tema y Roldán le reclamaba a Ortiz por qué no le había ayudado en un partido X a un árbitro central muy allegado a Roldán. El tema se fue tornando caliente y ahí Roldán le pegó una cachetada al asistente. Ortiz le dijo que era un agrandado HP”, comentó Barahona.

Por otra parte, Wilmer Barahona detalló que todavía él personalmente sigue haciendo la respectiva investigación sobre lo que ocurrió, pese a que no se hizo la denuncia por parte del afectado, debido al temor por represalias.

“Sigo investigando, porque Ortiz no ha publicado esto, la razón por la que no ha hecho una demanda, pero es que los árbitros son cobardes, cuidan el plato de fríjoles, me dijeron que él tiene temor por su tema arbitral”, reveló.

Y también se confirmó dentro del mismo programa por parte de Barahona, que no es la primera vez que Roldán protagoniza este tipo de espectáculos con colegas.

“Un día, Cristian de la Cruz salió en su día de descanso con el argentino Pitana. Y al llegar al hotel, Roldán lo estaba esperando para hacerle reclamos y le dijo que se necesitaba estar concentrado 24 horas al día. Lo maltrató, le dijo de todo”, agregó.

No es el primer escándalo en el que se ve envuelto Roldán

El comentarista deportivo reveló que existen diferencias entre Imer Machado, director de la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol y Wilmar Roldán - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 15 de abril de 2025, Carlos Antonio Vélez en su espacio de Palabras mayores, de Antena 2 y de Win Sports, reveló que Ímer Machado, director de la Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol

“Estuvo en una reunión con los árbitros del departamento de Meta. Hablando de ley de juego Y se salió de contexto, empezó a criticar a Roldán delante de todos los árbitros ahí del Meta. Claro que él puede criticar a quien quiera, pero perdón, él es el jefe de los árbitros, y él no puede en el momento en que está dando cátedra de sus conocimientos sobre ley de juego, no puedo decirle a una comunidad que lo escucha algo que tiene que ver con alguien al cual él regenta, al cual él dirige", mencionó.

Y reveló dentro de la misma reunión que Wilmar Roldán no era del gusto de Ímer Machado debido a la forma en como dirigía los encuentros.

Además, Vélez le recomendó a Machado que se guardara ese tipo de comentarios personales para no generar una disputa.

“Dijo que no le gustaba cómo arbitraba Roldán. Que ese estilo él no lo recomendaba. Que él era de otra escuela. Guárdeselo, hermano. Usted es el jefe de los árbitros. Enséñeles a esos que usted quiere preparar, cuáles son los intríngulis de cada ley de juego, los cambios, las modificaciones, la interpretación de las jugadas, protocolo VAR, todo lo que quiera, pero se evidenció en esas manifestaciones de Machado ante su público en el Meta que no quiere a Roldán, que están peleados", añadió Vélez.

Y finalmente, Vélez dio a entender el motivo por el cual Wilmar Roldán no era tenido en cuenta para dirigir partidos de forma constante en los últimos tiempos.

“Y se nota porque a Roldán casi ya no lo ponen y yo creo que un árbitro de esas condiciones que está próximo a terminar su carrera debería irse como grande que es y fue. Y ojo que yo a Roldán cada rato que puedo y encuentro cómo lo critico. O sea, que no soy un defensor gratuito de una persona. Me pareció que lo de Machado estuvo en fuera de lugar", finalizó.

El comentarista deportivo reveló que hay problemas en la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Antena 2 / YouTube