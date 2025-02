En medio de polémica con ‘Pipo’ Gorosito, hinchas recordaron cuando los colombianos de Boca intimidaron al entrenador

Jorge Bermúdez recordó un partido en el que Gorosito insultó a su país - crédito Redes Sociales

El 18 de febrero, Alianza Lima derrotó 1-0 a Boca Juniors por el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores, lo que generó que el técnico del Xeneize, Fernando Gago, recibiera múltiples críticas por el estilo de juego que mostraron sus dirigentes y las nulas opciones de gol que tuvo el club argentino durante los 90 minutos.

La tensión para el partido de vuelta también aumentó debido a que el entrenador de Alianza Lima, Néstor “Pipo” Gorosito”, afirmó que estaba preocupado por lo que podría ser la actuación del árbitro en La Bombonera.

De la misma forma, Gorosito indicó que ese factor era lo único que le preocupaba de jugar en Argentina, ya que, en su opinión, las historias sobre el ímpetu de la hinchada del Xeneize, no son ciertas. Cabe mencionar que, en Buenos Aires se afirma que el estadio de Boca Juniors tiembla cuando está lleno.

“La hinchada no juega. Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11. Lo de la cancha de Boca es todo sanata, un mito. Está el nerviosismo lindo, pero se te va una vez iniciado el partido”, declaró Gorosito a F90.

Hinchas de Boca recordaron historia de los colombianos con Gorosito

Gorosito habló de la hinchada de Boca Juniors y del arbitraje en Argentina - crédito Reuters/El Gráfico

Debido a que cuando era jugador, Gorosito hizo parte de River Plate y San Lorenzo, los hinchas de Boca Juniors afirmaron que el entrenador estaba buscando provocar a los jugadores del Xeneize para la vuelta, por lo que recordaron una historia que expuso Jorge el “Patrón” Bermúdez durante una entrevista para ESPN.

En esa ocasión, el exjugador colombiano recordó que cuando compartía plantel con Óscar Córdoba y Mauricio “Chicho” Serna en Boca, Gorosito insultó al guardameta indicándole que Colombia era un lugar peligroso.

“En La Bombonera cae una bomba de estruendo, cae Óscar al piso aturdido y Gorosito se le acerca a decirle «párate viejo, en Colombia todos los días viven esto»”, indicó Bermúdez.

El hoy entrenador de Alianza Lima no se percató que los compatriotas de Córdoba habían escuchado sus palabras y estas habían provocado que tomaran la determinación de golpearlo en el terreno de juego. “Dice que los colombianos no valemos, que estamos fingiendo, vamos a matarlo”, habrían sido las palabras de Serna en ese momento.

El colombiano fue capitán de Boca Juniors durante varios años - crédito EFE

En la primera acción de juego, tras el cruce de palabras, Bermúdez golpeó a Gorosito tras cabecear el balón, motivo por el que el cuerpo médico del club visitante tuvo que atender al argentino fuera del terreno de juego.

“Ni falta fue, porque salte a cabecear. Me hizo “Chicho” «Voy yo», con las dos piernas, con los tapones, lo aserruchó, otra vez entró la camilla por él”, recordó Bermúdez.

Al ingresar de nuevo a la cancha, Gorosito entendió el mensaje de los colombianos, se acercó al capitán de Boca Juniors y le pidió disculpas por sus palabras contra el país cafetero.

“Se me acercó y me dijo «muchachos ya está bien, discúlpenme». No le pegamos más, bueno, en ese partido no”, declaró el defensor colombiano en esa ocasión.

Gorosito es técnico de Alianza Lima en la actualidad - crédito Reuters

Además de hablar de los hinchas de Boca Juniors, Gorosito también habló de los analistas deportivos que afirman que el Xeneize es favorito en la serie, a los que les indicó que Alianza Lima es igual o mejor equipo que el argentino.

“Boca no es favorito. Estamos en igualdad de condiciones y con jugadores muy desequilibrantes para tener ansías de jugar bien y ganar. Tenemos confianza en los jugadores, el plantel que tenemos, estamos yendo de menor a mayor”, declaró el director técnico de Alianza Lima.

El partido entre Boca Juniors y el elenco peruano se jugará el martes 25 de febrero desde las 7:30 p. m. hora de Colombia.