Reconocido periodista afirmó que el periodismo “maquilló” la presencia de los narcos en el fútbol colombiano

Entre los 80 y 90, el narcotráfico protagonizó los principales problemas de Colombia, llegando a permear en diferentes contextos, siendo el fútbol uno de ellos, ya que es público que varios clubes recibieron dinero de cabecillas del cartel de Medellín, el de Cali y otras organizaciones inferiores.

De manera directa o indirecta, algunos periodistas se vieron involucrados en este tipo de hechos, cabe recordar que, el comentarista Esteban Jaramillo fue capturado en noviembre de 1998 como parte del proceso 8.000, en el que se le vinculó por delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

En ese momento a Jaramillo se le señaló de recibir dinero del cartel de Cali, pero luego se comprobó que en realidad se trataba de pautas vendidas a Drogas La Rebaja, empresa fachada de los hermanos Rodríguez Orejuela.

Luego de 26 años, Jaramillo habló en el pódcast Si se puede sobre la presencia de los capos en el contexto del fútbol colombiano e indicó que en esos años era imposible no estar involucrado de manera indirecta en ese negocio ilícito si se trabajaba en algo relacionado con el deporte más popular en el país, pero que el periodismo “maquillo” esta problemática.

“Son historias que la mayoría de periodistas de la época, algunos siguen presentes, eluden. Muchas veces me buscan a mí para hablar de narcotráfico en el fútbol, que todavía existe. Muchos de ellos se resisten a afrontar que estuvieron de manera directa o indirecta, pero el fútbol estuvo tan presente en las fuerzas oscuras que era imposible que el periodista no estuviera. No habló de vender su conciencia, yo nunca le recibí un peso a ningún narcotraficante”.

Profundizando en el tema, el comunicador aseguró que tiene un libro que no ha publicado porque están los nombres de los periodistas y futbolistas que participaron de fiestas con capos y que exponerlo sería obligarse a tener que irse a “vivir a Alaska”, adelantando que uno de esos hechos es la fiesta tras el 5-0 contra Argentina, que se conoció, fue financiada por el narco Justo Pastor Perafán.

“Había un estrecho vínculo entre los periodistas con el patrón patrocinador, con el futbolista mafioso, que le gustaba rodearse de periodistas famosos, jugadores de fútbol que cuando yo tuve el incidente, vinieron y me abrazaron, lloraban porque pensaban que yo los iba a delatar”, declaró Jaramillo.

Jaramillo no quiso pronunciarse más sobre ese tema e indicó que hay múltiples exfutbolistas que hoy están en el medio hablando mal de sus colegas, pero sin recordar sus “pecados”.

“A mí me lleva a reflexionar, yo no he sido un opositor a que los jugadores de fútbol sean comentaristas, pero a mí no me gusta cuando se tocan los temas sin respeto, el jugador de fútbol es muy dado a acomodar las historias. No me gustan los códigos que se manejan, ellos tuvieron pecados muy serios y hoy fungen de personas serias”.

Jaramillo arremetió contra sus colegas

A pesar de que no entregó nombres, el comunicador indicó que se ha alejado de los medios porque actualmente hay prácticas que no lo hacen sentir orgulloso del gremio, asegurando que hay periodistas que protegen a directivos o empresarios.

“Muchos de ellos camuflan intereses, se vuelven empresarios, representan a jugadores y eso no me parece correcto. Muchos periodistas están involucrados con los empresarios. Cuando a Gamero le va mal, al otro día aparece un candidato, al punto de que el otro día perdió y un técnico fue a la oficina del presidente y se ofreció”.

Por último, el comunicador indicó que ahora se está hablando de posibles amaños con intervención de los jugadores, pero aseguró que eso es algo que él conoce desde hace varios años.

“Eso es viejísimo, pero es muy difícil, acá los elementos humanos dañan la tecnología, los cuestionamientos de los árbitros, los jugadores que aparecen enfermos el día del partido, ahora los jugadores apostando y peor, apostando para perder. La filosofía de la apuesta es la transparencia, aquí no se hace nada, los dirigentes se destrozan por un peso y ellos piensan en que produzca plata, no espectáculo”.