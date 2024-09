“No es inhumano jugar en El Alto”: Luis Haquin, capitán de Bolivia sobre jugar en El Alto

El mediocampista Jovani Welch de Panamá (jugador de Millonarios FC) junto a Luis Haquin (ex defensor de Deportivo Cali) en la disputa de una pelota en el estadio Inter&Co de Orlando, Florida el 1 de julio de 2024 - crédito Rich Storry / Getty Images/AFP

La jornada de eliminatorias mundialistas seguirá en octubre de 2024 con varios duelos interesantes, entre los cuales se destacan el de Bolivia contra Colombia, en El Alto, además del de Chile ante Brasil, en Santiago, y Perú frente a Uruguay, en Quito.

La tricolor ya prepara lo que será el encuentro que se llevará a cabo en el estadio Municipal de El Alto y las reacciones a lo que pasará en este interesante duelo no se han hecho esperar.

El defensor central Luis Haquín, que jugó en el Deportivo Cali en el 2023 y que actualmente pertenece a Ponte Preta, de la Serie B de Brasil (segunda división del balompié de dicho país), habló de forma breve con el periodista Mariano Olsen y entregó una declaración que dejó abierto el debate sobre cómo es jugar a 4.100 metros de altura.

“No es inhumano jugar en El Alto”: Luis Haquín

Así lo citó el periodista del programa Saque largo, de Win Sports, el argentino Mariano Olsen, quien a través de su cuenta de X compartió las declaraciones que le comentó Haquin al periodista:.

“Luis Haquin, capitán de Bolivia, me dice: ‘No es inhumano jugar en El Alto (4.085 metros de altura). Sin duda que existe dificultad y que el cuerpo reacciona de manera distinta, pero si la Fifa lo aprobó, es humano. Para nosotros es un honor actuar allí, como en cada rincón de este bendito país”, afirmó Haquin, ex jugador del Deportivo Cali y actual defensor del Ponte Preta.

De esta forma, Olsen mencionó lo que le comentó el capitán de la selección boliviana de fútbol, Luis Haquin - crédito @olsendeportes / X

Óscar Villegas, técnico de la selección boliviana, habló sobre jugar en El Alto

Óscar Villegas proveniente del Always Ready, habló sobre la situación de jugar en El Alto debido a las respuestas de los rivales en las Eliminatorias - crédito Luis Gandarillas / EFE

El 3 de septiembre de 2024, el ex entrenador de Always Ready y actual entrenador de La Verde (apodo por el cual se conoce al cuadro boliviano) habló sobre la importancia de tener un plantel que está adaptado a jugar en la altura (ya que cuenta con el 80% de jugadores que juegan allí), y así habló del tema: “El fútbol está hecho de detalles, no quiere decir que con esto (cambio de estadio), vayamos a ganar”, mencionó Villegas a los medios de comunicación bolivianos.

Estudios médicos determinan que no existen estudios sobre realizar prácticas deportivas afecten la salud

Foto de archivo del estadio del municipio boliviano de El Alto, que ha comenzado a recibir críticas por los rigores que plantea a los rivales jugar a 4.090 metros sobre el nivel del mar - crédito Luis Gandarillas / EFE

En el artículo de Infobae titulado: “Bolivia será local en el ‘estadio más alto del mundo’ para dar un giro en las Eliminatorias: ‘El fútbol está hecho de detalles’” que se publicó el 3 de septiembre de 2024, además de mencionar la postura del entrenador Villlegas, también citó el concepto del cardiólogo Carlos Salinas, quien pertenece al Instituto Boliviano de Biología de Altura donde mencionó que no hay un impacto en la salud cardiaca en jugar en la altura: “No existen estudios concluyentes sobre el impacto de jugar a más de 4000 metros, y mi argumento se basa en una evaluación que se realizó en 2007 a ciclistas que compitieron a estas alturas y no mostró efectos negativos en la salud”, afirmó

Así se jugará la fecha 9 y fecha 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre

Partido: Bolivia vs. Colombia

Estadio: Municipal de El Alto

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Partido: Ecuador vs. Paraguay

Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Partido: Venezuela vs. Argentina

Estadio: Monumental de Maturín

Hora: 6:00 p.m.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Partido: Chile vs. Brasil

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 7:00 p.m.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Partido: Perú vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 8:30 p.m.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Fecha 10

15 de octubre

Partido: Colombia vs. Chile

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Hora: 3:30 p.m.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Partido: Paraguay vs. Venezuela

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción

Hora: 6:00 p.m.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Partido: Uruguay vs. Ecuador

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p.m.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Partido: Argentina vs. Bolivia

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Hora: 7:00 p.m.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Partido: Brasil vs. Perú

Estadio: Mané Garrincha de Brasilia

Hora: 7:45 p.m.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)