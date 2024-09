Junior de Barranquilla presentará queja tras el polémico arbitraje en la derrota ante Águilas Doradas

En su última salida por liga, el cuadro barranquillero cayó 4-3 en condición de local - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Guillermo Celis, volante de Águilas Doradas, admitió en una entrevista con Caracol Radio que el balón le golpeó en la mano durante el partido contra Junior de Barranquilla.

Este incidente ha generado una gran controversia, ya que el club costeño se siente perjudicado por la actuación arbitral y ha decidido presentar una queja formal. Junior perdió 3-4 en el estadio Roberto Meléndez, encuentro válido por la fecha 11 del rentado local, resultado que ha desatado tensiones dentro del equipo y su afición.

Junior protestará ante la Comisión Arbitral de la FCF

Fuad Char, accionista de Junior, confirmó a periódico El Heraldo que el club está preparando un reclamo formal: “Claro que sí. Estamos preparando ese reclamo”, dijo al medio el directivo del cuadro Tiburón

Las quejas del conjunto rojiblanco se centran en varias decisiones arbitrales, incluyendo una mano de Guillermo Celis dentro del área, un supuesto penal sobre Marco Pérez, y una patada de Luis Estacio a Víctor Cantillo que no fue revisada por el VAR. Además, el equipo se queja de la falta de continuidad en el juego, especialmente en los minutos finales.

El club barranquillero ha solicitado que el árbitro Jhon Ospina no vuelva a dirigir sus partidos, según informó El Heraldo. La polémica se intensificó cuando Celis reconoció que el balón le golpeó en la mano, aunque argumentó que fue un rebote involuntario. “El balón me pegó en la mano, pero antes de pegarme viene de un compañero y luego me pega en la mano. Son jugadas de interpretación”, comentó el jugador a Caracol Radio.

La situación ha generado un ambiente de tensión en Junior de Barranquilla, que se siente injustamente tratado por las decisiones arbitrales. La queja formal del club busca que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Junior de Barranquilla no levanta cabeza con Cesar Farías

Tras la salida de Arturo Reyes por los malos resultados, las directivas del Junior de Barranquilla apostaron por Cesar Farías, un hombre de vasta experiencia que tiene la obligación de sacar al cuadro Tiburón del mal momento en la Liga BetPlay.

No obstante, el equipo de la Puerta de Oro de Colombia no despega con el venezolano, que debutó con derrota en su visita a Independiente Medellín, que lo superó 2-0 por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

En su primer partido por liga, Junior volvió a ceder terreno ante Águilas Doradas, equipo que hasta hace un año fue dirigido por Farías al que clasificó a la Copa Libertadores, además de sacar al cuadro que ahora juega en Sincelejo invicto en la fase del ‘Todos contra todos’.

Tras su segunda caída en línea, Farías se refirió al rendimiento de su equipo; no obstante, también habló del arbitraje en el Metropolitano de Barranquilla, durante la rueda de prensa posterior al juego ante Águilas Doradas.

“Claro que da amargura y da rabia, pareciera mucho premio en el momento, marcamos un gol que nos anulan. Hay muchas cosas para corregir, pero hubo carácter para jugar el partido. Me queda la mala sensación y se lo dije a Ospina con mucho respeto porque es un árbitro que me ha tocado muchas veces en Eliminatorias, en Copa Libertadores, en el torneo colombiano y es un gran árbitro, pero hoy no fluyó el partido como acostumbra él a fluirlo, el partido fue accidentado, interrumpido, para que nos dieran el penalti fueron siete minutos y cuando vamos al tiempo extra quedan siete minutos, el equipo entra en un bache emocional por el momento”, dijo Cesar Farías.