Carlos Antonio Vélez reveló el episodio más difícil de su vida: “Yo lloraba en mi carro”

El comunicador habló de varios detalles desconocidos de su vida personal - crédito @des_coneva/Instagram

Una de las voces más reconocidas de la radio en Colombia es la de Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo con más de 50 años de experiencia. El manizaleño se ha caracterizado por sus ácidas opiniones que le han traído cientos de críticas como también detractores.

Lo poco que se conoce de la vida privada del comentarista de fútbol es que es un seguidor del Real Madrid, y su pasión por el fútbol es heredada de su padre, que era un fiel hincha de Once Caldas, equipo al que Carlos Antonio Vélez iba a ver después de sus clases de Derecho en la Universidad de Caldas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La dura confesión de Carlos Antonio Vélez

El comunicador habló de varios aspectos de su vida personal - crédito @des_coneva/Instagram

Vélez estuvo como invitado en el espacio Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey. Allí el periodista reveló varios detalles de su vida personal.

Para el comunicador de Antena 2 y Win Sports, Colombia es un país sobrevalorado y puso como ejemplo la eliminación de la selección Colombia femenina sub-20 de la copa del mundo, que se celebró en el país: “No puedo juzgar de la misma manera a Luis Díaz y Linda Caicedo”.

Y agregó: “Se creyó que esa selección (femenina) podía hacer más de lo que realmente hizo (…) este es el país del casi y de la sobrevaloración. Juan Pablo Montoya era mejor que Senna, no, imposible. Pero en Colombia creían que sí. Tenemos los mejores jugadores de mundo, los mejores escaladores del mundo, no volvimos a ganar las carreras de ciclismo (…) casi le ganamos a Argentina, casi ganamos la Copa América, casi, casi, casi”.

La periodista le preguntó sobre cuál fue el episodio más complejo que ha tenido que afrontar. Vélez respondió que fue cuando su esposa, María Teresa Marroquín, con la que tiene dos hijos, fue diagnosticada de cáncer.

La esposa de Carlos Antonio Vélez superó el cáncer - crédito @luvelez/Instagram

“Yo hice una promesa, que si mi mujer salvaba ese momento del cáncer, dejaba de fumar y yo dejé de fumar. Ese fue un momento muy complejo para mí, lo que pasa es que yo nunca exteriorizo y no me gustan esas cosas emotivas, pero te las voy a contestar”, explicó Carlos Antonio Vélez.

El comentarista, de 70 años, comentó que no es de mostrar mucho sus emociones; no obstante, en los momentos en los que se encontraba solo tenía que hacer frente a la realidad: “Me veías así, pero yo me subía a mi carro y yo lloraba en mi carro (…) yo no voy a llorar en público. Es una cuestión de nacimiento, nací con ese defecto. Ella (esposa) fue muy valiente porque ella me dijo a mí: ‘yo con una bolsa no. Si a mí me ponen una bolsa, por favor no intervengan porque yo no quiero vivir’”.

Finalmente, ‘Techy’ como cariñosamente Vélez llama a su pareja, superó el cáncer luego de ser intervenida con éxito: “Yo sí le vi la cara al cáncer Eva (…) cuando salió el médico y me dijo: ‘ganamos’, yo sabía que habíamos ganado y vi el ‘bicho’ ahí y no hubo necesidad de hacerle nada más”.

El comentarista de fútbol contó cuando su esposa le diagnosticaron cáncer - crédito @des_coneva/Instagram

Otro de los temas que Vélez habló en el espacio mencionado fue sobre su hijo, el también periodista Luis Carlos Vélez. Según las palabras del comentarista, uno de sus deseos era que su hijo no siguiera sus pasos, además confesó el esfuerzo que hicieron económicamente para que él pudiera estudiar económica en Universidad de Harvard.

No obstante, Luis Carlos se decantó por el periodismo, aunque a diferencia de su padre no se fue por la rama deportiva, ya que según Carlos Antonio fue una condición que él mismo. “Él no puede heredar a mis enemigos, ni puede heredar todas las opiniones que yo he dado y daré. Al final acepté a regaña dientes”.