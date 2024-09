Iván Ramiro Córdoba reveló por qué pensó en renunciar a la selección Colombia en plena Copa del Mundo: “Me sentí mal, terrible”

El defensor central, que fue capitán y campeón con la selección Colombia de la Copa América 2001, reveló como recibió la noticia de no ser titular en el partido inaugural en Francia 98 - crédito DSports

Antes de alzar la Copa América 2001, Iván Ramiro Córdoba, uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Colombia, estuvo cerca de renunciar al equipo nacional.

Como lo relató en una reciente entrevista con el periodista Carlos Villamil, de DSports, la frustración surgió de su experiencia durante el Mundial de 1998, cuando, a pesar de haber sido convocado por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, no llegó a disputar ni un minuto en el torneo.

En la conversación, Córdoba expresó que había preparado a conciencia para enfrentar a jugadores de la talla de Michael Owen, considerado uno de los mejores futbolistas de la época.

Su exclusión del equipo titular, sin recibir una explicación clara del cuerpo técnico y más cuando en todo el proceso de clasificación fue el titular junto a Jorge Bermúdez, generó en él un profundo desánimo que casi lo lleva a tomar la decisión definitiva de abandonar por completo la selección.

“Me sentí mal, terrible. Me había preparado y una de las más grandes ilusiones mías era marcar a Michael Owen, el delantero más rápido en esos momentos. Como nosotros nos enfrentábamos a Inglaterra, y ya estaba visualizando esa oportunidad. Tanto fue el dolor en ese momento que yo me ‘pelé', y tenía más pelo que ahora. En un momento, incluso, pensé en irme de la Selección”, confesó Iván Ramiro.

El exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba fue elegido como el mejor defensor central extranjero que ha vestido la camiseta de Inter de Milán en toda su historia (Foto: Balón Latino).

El defensor central, formado en Atlético Nacional y que vivió su mejor momento como profesional en el Inter de Milán, lamentó que en su carrera el Mundial de Francia 98 fue el único que pudo disfrutar, pero no sumó minutos en la cancha por decisión de Hernán Darío Bolillo Gómez:

“Faltando cinco días, sin ninguna motivación o explicaciones, no porque se la tenga que dar a uno, pero después de venir con cierta continuidad al menos unas palabras... que te digan en la cara qué está pasando. Eso no pasó y para mí fue muy duro. Fue el único Mundial en el que participé y no jugué ni un minuto”, expresó el referente del fútbol colombiano.

Aunque estuvo al borde de dejar la selección, Córdoba se convirtió en una pieza fundamental del equipo que finalmente alcanzó el triunfo en la Copa América 2001, el primer y único título oficial de ‘La Tricolor’.

Iván Ramiro Córdoba rechazó dos ofertas del Real Madrid

El defensor central fue ídolo y figura del Inter de Milán de la mano de Jose Mourinho - crédito DSports

En la entrevista, Carlos Villamil le preguntó si fue cierto el interés que tuvo el Real Madrid en fichar al joven que por esa época era figura en San Lorenzo de Argentina. Iván Ramiro Córdoba aseguró que sí llegó la oferta, por valores incluso mejores que la oferta del Inter de Milán, pero que el gusto por el Calcio Italiano terminó pesando mucho en su decisión.

Con los Neroazurri jugó 455 partidos, marcó 18 goles y se convirtió en el primer colombiano en ganar la UEFA Champions League. En 13 temporadas en el fútbol de Italia, Córdoba ganó 5 títulos de la Serie A, 4 Copas de Italia, 4 Supercopas de Italia y un Mundial de Clubes. Además, en las últimas temporadas alternó la cintilla de capitán con Javier Zanetti, argentino que también es ídolo de la hinchada del Inter de Milán.

“Sí, dos veces. La primera fue cuando estaba en San Lorenzo. Inclusive ellos pagaban el pase a San Lorenzo, lo cual quiere decir que a mí me pagaban más de comisión porque cuando uno es jugador en Argentina o en Colombia uno gana una parte de la comisión. Creo que en vez de los 17 que pagó el Inter, ellos pagaban 20 y algo y me pagaban más de salario. Pero mi cabeza ya estaba en el fútbol italiano y yo ya estaba en el Inter (...) para mí era un sueño”