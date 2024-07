Néstor Lorenzo podría irse de la selección Colombia: tendría dos ofertas sobre la mesa

Néstor Lorenzo, en el banquillo en el partido de fútbol Colombia vs. Panamá por Copa América 2024 - crédito Cristian Álvarez / Colprensa

A pesar de que la selección Colombia no logró el título de la Copa América en Estados Unidos, la Tricolor dejó una buena impresión con miras a sus próximos retos. Sin embargo, hay incertidumbre con el futuro de Néstor Lorenzo, el gran artífice del buen momento del conjunto cafetero.

Tras el fracaso en Qatar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) apostó por Lorenzo, pupilo de José Néstor Pékerman y de gran recordación tras su paso por la amarilla entre 2012 y 2018.

Su nombramiento generó división entre la prensa y la afición por la poca experiencia como entrenador en propiedad del argentino, de 58 años, que venía de dirigir al Melgar del Perú, en el que dejó buenas sensaciones, siendo campeón de torneo clausura en 2022.

Las propuestas que tiene Néstor Lorenzo

El técnico argentino se enfocará en las eliminatorias mundialistas rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026 - crédito FCF

De acuerdo con la información del periodista argentino Adrián Magnoli en Meca TV, el entrenador de la selección Colombia está analizando ofertas, por lo que su permanencia en la Tricolor podría estar en duda de cara a las clasificatorias para la copa del mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el comunicador, el técnico de Colombia le habría confirmado que tiene dos propuestas para dirigir. Si bien Magnoli no reveló cuáles selecciones tienen en carpeta a Néstor Lorenzo, dejó entrever que un país de la Conmebol y otro de la Concacaf podrían tentar al gaucho.

“Lo saludé, entonces me dice: ‘Gracias’ (…) ¿es cierto que hay propuestas para irte? ‘Sí, dos’ (…) lo habrá llamado Paraguay, que también llamó a Alfaro; habrá llamado Bolivia, no creo, ya tiene a Villegas; Costa Rica, no; Estados Unidos…”, dijo Adrián Magnoli.

Paraguay y Estados Unidos se encuentran sin entrenador tras su participación en la Copa América 2024, en la que no avanzaron a los cuartos de final, lo que abrió la puerta de salida a Daniel Garnero y Gregg Berhalter, que dejaron sus cargos como entrenadores.

El entrenador de la Tricolor tendría dos ofertas sobre la mesa - crédito @mecatvoficial/Instagram

De ser cierta la versión de Adrián Magnoli, la selección que quiera contar con los servicios de Néstor Lorenzo deberá pagar una cláusula de rescisión a la FCF, ya que el argentino tiene contrato vigente con la selección Colombia hasta julio de 2026.

Los números de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Desde que asumió las riendas de la selección Colombia, Lorenzo reconstruyó un equipo con el objetivo de regresar a un mundial.

Con una base de jugadores del proceso anterior encabezada por James Rodríguez, el nacido en Villa Celina, Buenos Aires, Argentina, comenzó a darle forma a su modelo de juego con nuevos futbolistas, que hacen parte del recambio generacional.

En su primera salida, Colombia goleó 4-1 a Guatemala, seguido de una estupenda remontada a México. Luego, cerró el 2022 con victoria 2-0 sobre Paraguay en suelo norteamericano.

En 2023 estuvo lleno de resultados históricos como el que consiguió ante Alemania, al que venció en partido amistoso. Así mismo, bajo su dirección, la selección Colombia derrotó por primera vez a Brasil por clasificatorias a un mundial.

Néstor Lorenzo fue elegido como el mejor entrenador de la Copa América - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

A lo anterior se le suma la victoria en 2024 sobre España, y la racha de partidos invictos, pues la Tricolor acumuló 28 encuentros sin conocer la derrota, 25 de ellos dirigidos por Néstor Lorenzo, que clasificó a Colombia a la final de la Copa América luego de 23 años.

Sus números con la selección Colombia son de 26 encuentros dirigidos, con saldo de 19 victorias, seis empates y una derrota, está última en la final de la Copa América 2024 ante Argentina en Miami, Estados Unidos.

De continuar en el cargo, el próximo examen del combinado cafetero será ante Perú por eliminatoria. El encuentro ante los incas está programado para el jueves 5 de septiembre en Lima.