Juan José Peláez aseguró que Colombia debe mantener el camino para salir campeón: “Van a venir los triunfos y los éxitos”

Richard Ríos fue una de las revelaciones de la Copa América con Colombia - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Luego de que la selección Colombia perdiera la final de la Copa América 2024 contra Argentina por diferencia de un tanto, los análisis sobre el papel del onceno cafetero en el certamen dejan un balance positivo de cara al futuro.

Una de las voces que se refirió a lo que sucedió en los seis partidos que disputó la selección Colombia en territorio estadounidense es la del técnico Juan José Peláez, que destacó el buen presente del equipo y aseguró que los cafeteros tienen futuro en el cambio generacional que lideró Richard Ríos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así lo dio a conocer el entrenador en una entrevista para 6AM de Caracol Radio en la que comenzó por explicar que, como muchos colombianos, siente tristeza, aunque reconoció que hay tranquilidad por el buen momento de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“Este es un equipo que viene desde diciembre, inclusive antes, en eliminatoria, mostrando que puede tener un fútbol competitivo, agradable, moderno y que puede ganar. Encontramos el camino, ahora hay que caminarlo”, aseguró Peláez.

Juan José Pelaez aseguró que el recambio generacional es positivo para Colombia - crédito Infobae

En cuanto al encuentro contra Argentina, Juan José Peláez aseguró que el factor de descanso sí tuvo incidencia en el desempeño de los colombianos en los últimos minutos, dado que el gol de la albiceleste se registró en el segundo tiempo de agregado.

“El cansancio fue factor determinante en este partido porque contra Uruguay lo sufrimos en defensa porque se trabajó mucho sin la pelota y eso desgasta más, entonces la selección al final del partido sintió el cansancio en las piernas y por eso los excesos se pagan caro y es importante aprender a saber jugar con cansancio, no hacerlo más complejo porque cuando se carretea, es decir conducimos en demasía, individualmente eso tiene sus consecuencias y cogieron una defensa mal parada que no se había reagrupado”, agregó el seleccionador.

Juan José Peláez también compartió su interpretación sobre los dos penales que, supuestamente, no le habrían pitado a Colombia y que habrían cambiado el rumbo de la final.

“A mí sí me pareció. Hay tanta interpretación, hay tanta cosa en este reglamento y se le ha abierto la ventana a los árbitros para que ellos casi que interpretan el reglamento como creen. A mí me pareció que Mac Allister tocó el talón de Córdoba cuando Córdoba había punteado la pelota, pero bueno, el árbitro a veces tiene esas actuaciones y depende de quién le hable más, nosotros no hablamos mucho, los argentinos sí hablan mucho más y van conversando y lo van orientando de alguna forma”, aseguró el entrenador.

Para Juan José Pelaez, Néstor Lorenzo debe mantener la solidaridad y que prime lo colectivo antes que los egos - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El entrenador agregó que Colombia tiene la posibilidad de tener un exitoso recambio generacional, por lo que destacó la actuación de Richard Ríos y Yaser Asprilla: “Me parece que lo de Ríos va a ser muy importante, lo que se viene con Asprilla y con estos muchachos que vienen y los que se van a agregar. Lo importante y lo que insisto es que este camino que inició esta selección lo continúe para que siga siendo una selección competitiva y que muestra un buen fútbol porque me parece que fue la mejor selección, independiente que gane o no gane el título, fue la mejor selección de esta Copa América”.

Por último, Juan José Peláez aseguró que Colombia no estuvo por debajo del nivel de la campeona del mundo, pues demostró buen fútbol en el encuentro, por lo que recomendó que Néstor Lorenzo continúe con un trabajo en el que prime la parte colaborativa más que el ego y las individualidades.

“La labor de equipo, el trabajo solidario que se armó Lorenzo es lo que se tiene que cuidar porque aquí los egos individuales no pueden aparecer más en la selección, este es un fútbol moderno y todos van y todos vienen y se ponen overol y todos aparecen, ahora iniciamos el camino, hay que recorrerlo y seguramente van a venir los triunfos y los éxitos”, concluyó Peláez.