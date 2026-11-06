Colombia

Petro cuestionó las pruebas del presunto envenenamiento de Angie Rodríguez y pidió proteger su salud: “Es la prueba reina que explica su conducta”

El expresidente negó que el documento revelado corresponda a una prueba y cuestionó la interpretación de los resultados

Petro sostuvo que Angie Rodríguez debe recibir protección científica y profesional, y solicitó a los medios de comunicación prudencia frente a la divulgación de información relacionada con su salud - crédito Cristian Bayona/Colprensa, Presidencia de la República y Visuales IA
Petro sostuvo que Angie Rodríguez debe recibir protección científica y profesional, y solicitó a los medios de comunicación prudencia frente a la divulgación de información relacionada con su salud - crédito Cristian Bayona/Colprensa, Presidencia de la República y Visuales IA
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El presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X al presunto intento de envenenamiento de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El mandatario cuestionó que los resultados de un examen toxicológico realizado en España fueran presentados como evidencia de un posible envenenamiento y sostuvo que el documento permitiría explicar el comportamiento de la exfuncionaria.

Este documento ni es chat mio, ni es prueba de un envenamiento contra Angie. Es la prueba reina que demuestra el porqué de la conducta de Angie, utilizada por la prensa tradicional y Abelardo”, escribió Petro.

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El pronunciamiento se conoció después de que Manuel Villanueva, entonces abogado de Rodríguez, entregara a la Fiscalía un oficio con los resultados del examen de laboratorio. Según el jurista, el análisis identificó sustancias que pudieron representar un riesgo para la vida de su representada.

Petro rechazó esa interpretación y aseguró que los componentes mencionados hacen parte de medicamentos utilizados para tratar enfermedades psicóticas”. También señaló que se trata de sustancias psicotrópicas cuyos efectos y usos pueden consultarse públicamente.

Gustavo Petro dio su versión de lo sucedido

El mandatario aseguró que los componentes identificados en el análisis corresponderían a sustancias utilizadas en medicamentos para tratar determinadas enfermedades - crédito Chepa Beltran/Europa Press
El mandatario aseguró que los componentes identificados en el análisis corresponderían a sustancias utilizadas en medicamentos para tratar determinadas enfermedades - crédito Chepa Beltran/Europa Press

En su publicación, el expresidente Petro relacionó las sustancias con tratamientos farmacológicos y mencionó algunos efectos que, según afirmó, pueden experimentar los pacientes que reciben este tipo de medicamentos. “Las personas pacientes que son medicadas con este tipo de sustancias sufren de ansiedad profunda, el insomnio permanente, la fobia social, y puede llegar hasta la esquizofrenia”, escribió.

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Además, mencionó la amitriptilina como un medicamento comercial en el que, según su explicación, pueden presentarse componentes de esa naturaleza, siempre bajo autorización y vigilancia médica. “Estos componentes pueden presentarse pornusar otras medicinasde venta comercial bajo autorización y vigilancia médica como la Amitriptilina”, agregó.

Por su parte, Miguel Tolosa, toxicólogo y farmacólogo clínico del Hospital Infantil Universitario San José, se refirió a las sustancias identificadas en el examen. “Esas sustancias pueden generar efectos tóxicos, pero son sustancias que tienen un margen terapéutico muy alto”, explicó el especialista a Noticias Caracol.

Gustavo Petro cuestionó la interpretación del examen toxicológico practicado en España a Angie Rodríguez y negó que el documento constituya una prueba de envenenamiento - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro cuestionó la interpretación del examen toxicológico practicado en España a Angie Rodríguez y negó que el documento constituya una prueba de envenenamiento - crédito @petrogustavo/X

El antiguo abogado de Rodríguez había señalado que el resultado del laboratorio, realizado en España, respaldaría la denuncia sobre el presunto suministro de fármacos que pudieron poner en riesgo su vida.

En declaraciones al noticiero, Villanueva manifestó: “Lo que advierte es que, efectivamente, a la doctora Angie se le suministraron una serie de fármacos que pudieran haber terminado con la vida de ella. Ella tuvo que acudir a un laboratorio en el extranjero y el laboratorio practicó la prueba. Nosotros ayer le dijimos eso a la Fiscalía General de la Nación mediante un oficio, y estamos esperando que la Fiscalía haga la solicitud formal a través de los organismos diplomáticos para traer esa prueba a Colombia”.

Frente a esta información, el expresidente Petro solicitó a los medios de comunicación respetar los derechos relacionados con la salud y la privacidad de la exfuncionaria: “Le solicito a la prensa guardar la prudencia de conformidad a los derechos de los pacientes y la mujer vigentes”.

Asimismo, se refirió a la protección que, según él, debe recibir la exdirectora del Dapre y escribió: “Angie debe ser protegida científica y profesionalmente, y no por gorilas de Abelardo”.

La controversia también involucra un chat sobre contratos

Deisy Jiménez entregó su teléfono celular a investigadores del CTI de la Fiscalía para que sea sometido a una extracción forense, con el propósito de recuperar información relacionada con sus denuncias sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos - crédito @deicyjimenez_/Instagram
Deisy Jiménez entregó su teléfono celular a investigadores del CTI de la Fiscalía para que sea sometido a una extracción forense, con el propósito de recuperar información relacionada con sus denuncias sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos - crédito @deicyjimenez_/Instagram

La publicación de Petro se produjo después de que Noticias Caracol divulgara una conversación que habría sostenido con Angie Rodríguez en diciembre de 2025, cuando ella dirigía el Dapre. Según el informe, el mandatario habría enviado un documento relacionado con Deisy Jiménez, mujer que denunció que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales.

En el chat divulgado, Petro habría escrito: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior”. Rodríguez habría respondido: “Perfecto, señor presidente”.

Para ese momento, Jiménez tenía un contrato por 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior, firmado en agosto de 2025 y con vencimiento el 31 de diciembre. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, habría suscrito otro contrato con esa entidad por 30 millones de pesos.

Petro ha negado haber utilizado contratos públicos para obtener favores sexuales y ha rechazado los señalamientos. Entretanto, Jiménez entregó su teléfono celular a investigadores del CTI de la Fiscalía, dispositivo que será sometido a una extracción forense para recuperar y analizar información relacionada con sus denuncias.

La Corte Suprema de Justicia también ordenó una inspección a la Secretaría del Senado para revisar los contratos que estarían a nombre de Jiménez. Además, la Fiscalía citó a entrevista al director del Da, Carlos Ríos, diligencia prevista para el 18 de noviembre.

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