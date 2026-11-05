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Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 4 de noviembre

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
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Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 4 de noviembre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

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Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:miércoles 4 de noviembre de 2026.

Número ganador: 4074.

Signo ganador: Capricornio.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

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Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

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