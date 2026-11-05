Defensa de Petro respondió a señalamientos por presuntos favores sexuales: “En esas imágenes no aparece un contrato”

Gustavo Petro y Deicy Jiménez están en el centro de la controversia por las denuncias de presuntos favores sexuales a cambio de contratos públicos durante el Gobierno del exmandatario. - crédito Presidencia - @deicyjimenez_/Instagram

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El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, se pronunció este miércoles 4 de noviembre sobre las acusaciones que relacionan al exmandatario con un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos públicos. En un comunicado, negó que su representado haya condicionado o entregado contratos a cambio de ese tipo de beneficios y cuestionó que el video divulgado por Deicy Jiménez pueda considerarse una prueba concluyente.

El pronunciamiento se conoció horas después de que Jiménez publicara en su cuenta de Instagram una grabación en la que aparece Petro durante una conversación privada. La mujer presentó el material como un elemento para respaldar su versión sobre la presunta relación íntima que habría mantenido con el exjefe de Estado.

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Frente a la publicación, Carranza sostuvo que la grabación no tiene, por ahora, información verificada sobre su fecha, lugar y origen. Además, señaló que su autenticidad, integridad y contexto deben establecerse mediante procedimientos técnicos dentro de la actuación judicial.

“Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”, afirmó el abogado.

El defensor también cuestionó que se pretenda establecer una relación entre las imágenes y los presuntos beneficios contractuales denunciados por Jiménez. “Y aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, agregó.

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El abogado sostuvo que Petro responderá a las acusaciones ante la autoridad judicial competente y rechazó las amenazas y presiones contra las personas involucradas en el proceso. - crédito @HombreJurista/X

Defensa de Gustavo Petro se refirió a la divulgación del video

En el comunicado, fechado en Bogotá, Carranza indicó que el expresidente responderá a los señalamientos ante la autoridad judicial competente y que respetará la independencia de la justicia y la reserva de la actuación.

La defensa manifestó que no convertirá el caso en una discusión en redes sociales ni anticipará conclusiones sobre el contenido de la grabación.

El abogado también hizo referencia a los acontecimientos de los últimos días, entre ellos la diligencia que estaba prevista ante la Fiscalía General de la Nación y que no se realizó, así como la renuncia de Felipe Caballero, quien hasta entonces representaba legalmente a Jiménez.

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“Tampoco es casual lo ocurrido en los últimos días: la diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado de la testigo renunció y, al día siguiente, aparece en redes un material para alimentar un juicio mediático”, señaló.

A partir de esa secuencia, Carranza planteó que corresponde a las autoridades establecer si existe una estrategia para trasladar el caso del escenario judicial a la opinión pública. También aseguró que la defensa aportará la información que conozca sobre esos acontecimientos.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

¿Qué muestra el video publicado por Deicy Jiménez?

La grabación fue difundida por Jiménez este miércoles 4 de noviembre en su cuenta de Instagram. En el material se observa a Gustavo Petro durante una conversación privada con la mujer. También se escucha la voz del exmandatario y se perciben comentarios de ambos sobre su estado físico.

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Al publicar el video, Jiménez aseguró que buscaba respaldar sus declaraciones y pidió garantías de seguridad para ella y sus familiares.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, escribió.

En el mismo mensaje, manifestó su preocupación por posibles amenazas: “Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”.

Deicy Jiménez recordó que ha recibido amenazas por sus denuncias - crédito deicyjimenez_/Instagram

La publicación se produjo después de que la mujer denunciara públicamente un supuesto intercambio de beneficios contractuales por favores sexuales durante el Gobierno de Petro.

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En una entrevista publicada por Semana el 25 de octubre, Jiménez aseguró que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, prestaban servicios sexuales al entonces mandatario a cambio de contratos.

También relató que conoció a Petro cuando él era senador, época en la que ella trabajaba como modelo webcam. Según su testimonio, posteriormente comenzaron una relación personal y ella se trasladó a Bogotá, donde empezó a trabajar en el Senado.

Jiménez también mencionó supuestos vínculos del exmandatario con mujeres que habrían obtenido contratos en entidades públicas y aseguró que algunas habrían recibido amenazas para evitar que hablaran sobre esos hechos.

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Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias de la mujer y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente establecidos.

Los contratos que Deicy Jiménez suscribió con el Ministerio del Interior

Entre los antecedentes de las acusaciones están dos contratos que Jiménez suscribió con el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de esa cartera, confirmó que supervisó los dos acuerdos, cuyo valor conjunto se acerca a los 41 millones de pesos.

El primero fue firmado el 29 de agosto de 2025, por cerca de 11 millones de pesos. El segundo se suscribió el 21 de enero de 2026, por aproximadamente 30 millones de pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.

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Lovo Carretero sostuvo que los contratos respondían a necesidades operativas de la dependencia y negó tener conocimiento de alguna recomendación particular para vincular a Jiménez.

La contratación con esa cartera forma parte de los antecedentes mencionados en las denuncias de la mujer. Sin embargo, el exfuncionario defendió que los acuerdos obedecieron a requerimientos de la entidad.

Dina Luz Malo, la abogada de Deicy Jiménez, solicitó garantías de seguridad para su representada, la familia de ella y para ella misma (@dinamaloandrade/Instagram)

Abogada de Jiménez anunció que entregará el video a las autoridades

Tras la publicación de la grabación, Dina Luz Malo Andrade, abogada de Deicy Jiménez, informó que el material será puesto a disposición de las autoridades el jueves 5 de noviembre.

En un comunicado, la representante legal señaló que su clienta ha sido objeto de amenazas y que actualmente cuenta con un esquema de protección. También pidió al Estado garantizar su vida, integridad y seguridad.

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La abogada se refirió, además, a los presuntos seguimientos denunciados por Jiménez el martes 3 de noviembre. Según indicó, personas sin identificar la siguieron y fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas.

Estos señalamientos se conocieron después de que circularan fotografías de la joven junto a dos personas en el centro de Bogotá, acompañadas de referencias sobre el lugar y la hora en que habría estado cerca de la Presidencia de la República.

En declaraciones a El Tiempo, Jiménez aseguró que estaba siendo perseguida y manifestó que su vida estaba en peligro.

Por su parte, Felipe Caballero había anunciado que entregaría a la Fiscalía el teléfono celular de la joven como parte de los elementos relacionados con las denuncias. La diligencia estaba prevista para el 3 de noviembre, pero no se realizó después de que el penalista renunciara a su representación.

En el comunicado, Carranza también rechazó cualquier amenaza, hostigamiento o presión contra las personas involucradas en el proceso y respaldó que las autoridades adopten las medidas de protección necesarias.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación evitar la reproducción o descontextualización de mensajes e imágenes relacionados con la vida íntima de las personas, al recordar que informar sobre un testimonio no exige divulgar ese tipo de contenidos.