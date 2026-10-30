Colombia

Aportes a salud, renta e IVA cambiarían con la Ley de Ajuste Fiscal presentada por el Gobierno

La iniciativa plantea mayores cotizaciones para algunos trabajadores, amplía el universo de personas que pagarían renta, eleva el IVA de varios productos desde 2028 y reduce impuestos para empresa

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso una Ley de Ajuste Fiscal con la que busca corregir las cuentas públicas en 2,39 % del PIB para 2027, mediante una combinación de recortes de gasto, cambios en la financiación del sistema de salud y modificaciones tributarias para personas y empresas.

Según informó Blu Radio, uno de los cambios más relevantes está en los aportes a salud, pues el proyecto plantea que trabajadores con mayores ingresos paguen una cotización superior a la actual.

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Hoy un empleado aporta 4 % de su salario a salud, pero la iniciativa propone que quienes ganen más de $3,5 millones mensuales pasen a pagar tarifas entre 5,5 % y 8 %, dependiendo del nivel de ingreso.

Los contratistas y trabajadores independientes también tendrían cambios: su aporte pasaría de 12 % a 12,5 %.

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Los contratistas y trabajadores independientes también tendrían cambios: su aporte pasaría de 12 % a 12,5 % - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Empresas también pagarían más por salud

La reforma contempla además nuevos aportes por parte de los empleadores.

Las empresas comenzarían a pagar 4 % por los trabajadores que ganen entre $3,5 millones y $5,25 millones, mientras que por quienes superen ese nivel de ingresos el aporte sería de 8,5 %.

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A esto se sumaría un punto del recaudo de las cajas de compensación, que sería destinado directamente a financiar el sistema de salud.

El proyecto también introduce cambios en el impuesto de renta para personas naturales.

Según la propuesta, quienes tengan ingresos anuales entre $37 millones y $57 millones empezarían a pagar renta, con una tarifa mínima de 9 %.

Para los ingresos medios se mantendrían las tarifas actuales, pero quienes ganen más de $454 millones al año enfrentarían una tarifa general de 39 %.

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia, julio 11, 2022. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia, julio 11, 2022. REUTERS/Luisa González

IVA de 5 % desaparecería desde 2028

Otro de los cambios de mayor impacto se produciría a partir del 1 de enero de 2028, cuando desaparecería la tarifa reducida de IVA del 5 %.

Los productos y servicios que hoy están gravados con esa tarifa pasarían a pagar 19 %.

Entre los bienes mencionados aparecen avena, café, servicios de vigilancia y aseo, vehículos híbridos y eléctricos, entre otros.

Además, celulares, computadores, tabletas, patinetas y bicicletas eléctricas con precios inferiores a $2.615.000 dejarían de estar excluidos y también pasarían a pagar IVA del 19 %.

Sin embargo, seguirían exentos productos y servicios como arroz, pan, carne, huevos, papa, lácteos, medicamentos, salud, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos, medicina prepagada, transporte público y ACPM.

Gobierno propone devolución de IVA con EfectIVA

La iniciativa también crea un nuevo esquema de devolución denominado EfectIVA.

El programa buscaría devolver el IVA de manera total a cerca de 19 millones de personas pobres y otorgar una compensación parcial a otras 16 millones.

La devolución se haría utilizando la información registrada en la factura electrónica y solo cubriría el impuesto efectivamente pagado.

El tope mensual de devolución sería de aproximadamente $288.000.

Según la propuesta, EfectIVA comenzaría a funcionar en enero de 2028 y reemplazaría los actuales giros del DPS relacionados con devolución del IVA.

Empresas tendrían menores tarifas de renta

Mientras algunos trabajadores y consumidores enfrentarían mayores cargas, el proyecto también plantea alivios tributarios para las compañías.

La tarifa de renta empresarial bajaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.

Para bancos y entidades financieras, la tarifa pasaría del 40 % al 38 % en 2027 y luego al 36 % hasta 2030.

También se propone eliminar la sobretasa de renta que actualmente pagan los sectores de petróleo y carbón.

En patrimonio, el impuesto dejaría de aplicarse desde los actuales $3.770 millones y solo recaería sobre patrimonios superiores a $5.000 millones. Además, desaparecería la tarifa de 1,5 % para los patrimonios más altos.

Finalmente, el proyecto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), dirigido a grandes inversiones.

Para acceder, se exigirían inversiones superiores a $135.000 millones en sectores como agroindustria, turismo y servicios, y de $426.000 millones en infraestructura y energía.

Esos proyectos podrían acceder a tarifas de renta de 20 % o 26 %, según el año de inicio, y a una estabilidad tributaria de hasta 16 años.

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