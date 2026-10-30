Colombia

Policía reconstruye ruta de excandidato de Santa Marta y apunta a desplazamiento voluntario hacia La Guajira

Jorge Luis Agudelo Apreza habría tomado por decisión propia un bus con destino a Maicao. Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecers

Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecerse
Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecerse (x de Jean Pierre Serna (@jpserna))
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La investigación por la ausencia de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, tomó un nuevo rumbo después de que la Policía Nacional informara que los elementos recopilados hasta ahora apuntan a que el dirigente político habría salido voluntariamente hacia La Guajira, posiblemente con dirección a la frontera con Venezuela.

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, explicó que los investigadores lograron reconstruir parte de los desplazamientos realizados por Agudelo y encontraron información que reduce, de manera preliminar, la posibilidad de que se trate de un secuestro.

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Según las pesquisas, el excandidato habría abordado un bus con destino a Maicao, municipio ubicado cerca de la frontera venezolana.

Podemos afirmar preliminarmente que el señor no se encuentra desaparecido, toda vez que por iniciativa propia el mismo señor tomó una ruta presuntamente hacia la frontera en la zona de Maicao”, manifestó el oficial.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido su ubicación exacta ni han confirmado que haya ingresado a territorio venezolano.

Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecerse
Las autoridades no han confirmado que haya cruzado a Venezuela y su ubicación sigue sin establecerse (x de Jean Pierre Serna (@jpserna))

Gaula reconstruyen los movimientos del excandidato

Desde que familiares de Agudelo reportaron que habían perdido contacto con él, unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Santa Marta y Barranquilla comenzaron las labores de búsqueda junto con la Fiscalía.

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La familia había informado inicialmente que el dirigente político habría viajado hacia Barranquilla para reunirse con un empresario y que posteriormente dejaron de tener noticias sobre su paradero.

Las labores investigativas permitieron construir una línea de tiempo con varios de sus movimientos y establecer que habría tomado posteriormente una ruta hacia el departamento de La Guajira.

Esta información llevó a que Maicao se convirtiera en uno de los puntos centrales de la investigación.

Los elementos recopilados hasta ahora sugieren que el desplazamiento habría sido realizado por decisión propia, aunque esa hipótesis todavía está siendo verificada.

Las autoridades tampoco han explicado qué habría motivado el viaje ni han determinado si Agudelo llegó efectivamente a Maicao o continuó hacia otro destino.

- crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta
- crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

No está confirmado que haya cruzado a Venezuela

La posibilidad de que el excandidato haya viajado hacia Venezuela permanece como una hipótesis.

El hecho de que la ruta reconstruida conduzca hacia una zona fronteriza no permite concluir, por sí solo, que Agudelo haya abandonado Colombia.

La Policía y la Fiscalía continúan analizando registros y demás elementos disponibles para establecer qué ocurrió después de su desplazamiento hacia La Guajira.

El coronel Belalcázar insistió en que la información conocida hasta el momento permite considerar que la salida fue voluntaria, pero las labores de verificación siguen activas.

El caso genera interrogantes debido a que los familiares aseguran que continúan sin tener comunicación con Agudelo.

Por esa razón, pese al cambio en la principal hipótesis investigativa, las autoridades mantienen las labores encaminadas a localizarlo y confirmar que se encuentra en condiciones seguras.

En una de las versiones divulgadas alrededor del caso también se menciona una supuesta deuda superior a $20.000 millones, pero la información suministrada no aporta documentos, pronunciamientos oficiales ni elementos que permitan verificar esa afirmación, por lo que no existe base para relacionarla con su desplazamiento.

La prioridad de los investigadores sigue siendo establecer el recorrido completo realizado por el excandidato y determinar dónde se encuentra actualmente.

Por ahora, la principal conclusión preliminar de la Policía es que Agudelo habría salido por voluntad propia rumbo a Maicao, mientras continúa abierta la investigación para determinar si permaneció en Colombia o cruzó posteriormente la frontera con Venezuela.

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