Una receta de pescado guisado con pocos ingredientes y mucho sabor

El pescado guisado se sirve caliente con arroz blanco, patacones, yuca o una ensalada fresca - crédito VisualesIA Infobae

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Un guiso casero puede transformar unos filetes sencillos en un plato jugoso, aromático y lleno de sabor. Con tomate, cebolla y ajo se prepara una salsa criolla que combina muy bien con arroz blanco, patacón o yuca.

El pescado guisado es una preparación popular en la Costa Caribe colombiana, donde los pescados suelen cocinarse con sofritos, ajíes y, en algunas versiones, leche de coco. Esta receta propone una alternativa sencilla, económica y práctica para el almuerzo diario.

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La preparación también resulta útil cuando se busca una comida rápida, pero con sabor casero. El secreto está en hacer un buen guiso y cocinar el pescado a fuego bajo para que absorba la salsa sin perder su textura.

Receta de pescado guisado con pocos ingredientes y mucho sabor

Este plato se prepara con filetes de pescado blanco cocinados en un guiso de tomate, cebolla y ajo. La técnica principal consiste en sofreír los vegetales hasta formar una salsa espesa y terminar la cocción del pescado a fuego bajo.

Para esta receta puede utilizar tilapia, róbalo, merluza o bagre. Lo más importante es que los filetes estén frescos y tengan un grosor similar. Así todos alcanzan el punto de cocción al mismo tiempo.

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El guiso puede quedar más caldoso o más espeso, según el gusto. Si se quiere una salsa abundante para acompañar el arroz, basta con añadir un poco más de caldo de pescado o agua.

Estos son los ingredientes básicos para preparar un pescado guisado jugoso y lleno de sabor - crédito VisualesIA Infobae

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Reposo del pescado: 5 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Tiempo total: 30 minutos.

Ingredientes

1. 4 filetes de pescado blanco, como tilapia, róbalo, merluza o bagre.

2. 2 tomates maduros, picados.

3. 1 cebolla cabezona o 3 tallos de cebolla larga, picados.

4. 2 dientes de ajo, finamente picados.

5. 2 cucharadas de aceite.

6. ½ taza de agua o caldo de pescado.

7. 1 cucharada de jugo de limón.

8. ½ cucharadita de comino.

9. Sal y pimienta al gusto.

10. 2 cucharadas de cilantro fresco picado.

Cómo hacer pescado guisado con pocos ingredientes y mucho sabor, paso a paso

Los filetes se sazonan con limón, comino, sal y pimienta antes de incorporarlos al guiso - crédito VisualesIA Infobae

1. Seque los filetes con papel absorbente. Este paso ayuda a retirar el exceso de humedad y permite que el pescado absorba mejor los condimentos.

2. Sazone los filetes con sal, pimienta, comino y jugo de limón. Cubra ambos lados para que el sabor quede bien distribuido.

3. Deje reposar el pescado durante 5 minutos. No lo marine por mucho tiempo, porque el limón puede cambiar la textura de la carne.

4. Caliente el aceite en una sartén amplia a fuego medio. La sartén debe tener espacio suficiente para acomodar los filetes sin que queden amontonados.

5. Añada la cebolla y cocínela durante 2 minutos, hasta que empiece a ponerse transparente.

6. Agregue el ajo y sofríalo durante 30 segundos. Evite que el ajo se queme, porque puede dejar un sabor amargo en la salsa.

7. Incorpore el tomate picado. Cocine durante 5 minutos y mezcle con frecuencia hasta que el tomate se ablande y forme un guiso espeso.

8. Si los tomates tienen poca pulpa, puede añadir 1 o 2 cucharadas de agua para ayudar a formar la salsa. También puede aplastar algunos trozos con la cuchara.

9. Añada la ½ taza de agua o caldo de pescado. Revuelva para integrar todos los ingredientes y deje que la salsa hierva suavemente.

10. Pruebe el guiso y ajuste la sal. La salsa debe quedar bien sazonada antes de incorporar el pescado.

11. Ponga los filetes sobre el guiso. Acomódelos en una sola capa para que se cocinen de manera uniforme.

12. Tape la sartén y cocine a fuego bajo durante 6 a 8 minutos, según el grosor de los filetes.

13. No revuelva con cuchara, porque los filetes pueden desbaratarse. Mueva la sartén con cuidado para distribuir la salsa por encima.

14. Revise el punto de cocción. El pescado debe verse opaco y separarse con facilidad al tocarlo con un tenedor.

15. Si la salsa está muy líquida, retire la tapa durante los últimos 2 minutos. Así se evapora parte del líquido y el guiso adquiere una textura más espesa.

16. Rectifique la sal y termine con cilantro fresco picado. Añada el cilantro al final para conservar mejor su aroma.

17. Sirva el pescado caliente con arroz blanco, patacones, yuca cocida o una ensalada fresca.

Consejos para preparar un pescado guisado perfecto

Elija filetes de tamaño y grosor similares. Así todos se cocinarán al mismo tiempo y conservarán una textura uniforme.

Seque muy bien el pescado antes de sazonarlo. El exceso de humedad puede impedir que los condimentos se adhieran y hacer que el guiso pierda intensidad.

Prepare primero la salsa. Cuando el guiso esté caliente y bien integrado, incorpore los filetes para que comiencen a cocinarse de inmediato.

Los filetes se acomodan sobre el guiso caliente para que absorban el sabor de la salsa - crédito VisualesIA Infobae

Mantenga la cocción a fuego bajo. Una temperatura demasiado alta puede romper los filetes, evaporar el líquido rápidamente y dejar la salsa seca.

Si utiliza bagre, déjelo en agua con limón durante unos minutos y enjuáguelo antes de cocinarlo. Este paso ayuda a reducir su aroma característico.

Para darle un perfil más costeño, agregue una pizca de ají o incorpore ¼ de taza de leche de coco al caldo. Esto aportará un toque aromático y una salsa más cremosa.

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¿Con qué acompañar el pescado guisado?

El acompañamiento más sencillo es el arroz blanco, porque absorbe la salsa del guiso. También puede servirlo con patacones de plátano verde, yuca cocida o plátano maduro asado.

Una ensalada de aguacate, tomate y cebolla aporta frescura al plato. Si desea una comida más completa, puede añadir una porción pequeña de fríjoles o una ensalada de repollo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 260 kcal.

Proteína: 29 g.

Grasa: 11 g.

Carbohidratos: 8 g.

Fibra: 2 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el pescado guisado en un recipiente hermético dentro de la nevera por un máximo de 2 días.

Espere a que la preparación baje un poco de temperatura antes de taparla. No la deje a temperatura ambiente durante varias horas.

El pescado guisado se sirve caliente con arroz blanco, patacones, yuca o una ensalada fresca - crédito VisualesIA Infobae

Para recalentarlo, use una sartén a fuego bajo y añada 1 o 2 cucharadas de agua. Tape el recipiente para que el pescado conserve la humedad. Evite calentarlo varias veces, porque puede perder textura y volverse seco.

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También puede congelarlo por hasta 1 mes. Para descongelarlo, páselo del congelador a la nevera y déjelo allí durante varias horas. Luego caliéntelo poco a poco en una sartén.