Colombia

Líder motero cuestionó las restricciones en Bogotá por Halloween y pidió no estigmatizar a quienes trabajan en moto

Miguel Forero, representante de Motocultura, pidió abrir espacios de concertación con la Alcaldía para buscar alternativas que permitan prevenir accidentes y desórdenes sin perjudicar a quienes dependen de las motocicletas para generar ingresos

La pasajera experimentó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Miguel Forero, líder de la organización Motocultura, cuestionó las restricciones para las motocicletas durante Halloween en Bogotá y pidió tener en cuenta a los trabajadores que dependen de estos vehículos (Mauricio Alvarado/Colprensa)
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Miguel Forero, representante de la organización Motocultura, pidió a la Administración distrital revisar las medidas que limitarán la circulación de motocicletas durante el puente festivo. El dirigente reconoció la necesidad de prevenir accidentes y desórdenes, pero advirtió sobre las consecuencias para quienes dependen de estos vehículos para trabajar y sostener a sus familias.

La discusión gira alrededor de una medida que busca reducir los riesgos durante las celebraciones del 31 de octubre de 2026. Para Forero, el problema está en aplicar restricciones generales sin distinguir entre quienes participan en comportamientos peligrosos y los ciudadanos que utilizan su moto como herramienta de trabajo.

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“Nosotros peleamos es porque mucha de la gente que hoy en día tiene moto, el 80%, es trabajadora”, manifestó en declaraciones a Blu Radio. Con esa afirmación, el líder motero puso sobre la mesa la situación de quienes realizan domicilios, trabajan en actividades informales o necesitan desplazarse diariamente para conseguir sus ingresos.

Moteros - Bogotá
La Alcaldía de Bogotá restringirá temporalmente la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween para prevenir accidentes y alteraciones de la convivencia (Colprensa)

Motociclistas piden diálogo para revisar las medidas

El representante de la organización Motocultura aclaró que su postura no significa respaldar las caravanas de motociclistas que terminan en desórdenes o ponen en peligro a otros ciudadanos. Además, reconoció que existen conductores que cometen imprudencias y que es necesario fortalecer las acciones para mejorar la seguridad vial en la capital.

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Sin embargo, cuestionó que las decisiones de las autoridades terminen afectando a todo el gremio por las actuaciones de algunos conductores. En su opinión, cada accidente debe analizarse según sus circunstancias, en lugar de asumir que las restricciones generales son la respuesta para prevenir nuevos episodios.

“Nosotros no podemos seguir en la percepción que prohibir de esta manera y estigmatizar gremios o colectivos es la solución para evitar lo que está pasando en la ciudad”, expresó Forero. Adicionalmente, pidió abrir espacios de concertación con el Distrito para discutir alternativas que permitan controlar las conductas riesgosas sin perjudicar a quienes necesitan la motocicleta para cumplir con sus obligaciones laborales.

Las medidas anunciadas por el Distrito incluyen la prohibición de circular con parrillero y restricciones para las motos en 19 vías específicas de la capital (Alcaldía de Bogotá)
Las medidas anunciadas por el Distrito incluyen la prohibición de circular con parrillero y restricciones para las motos en 19 vías específicas de la capital (Alcaldía de Bogotá)

En su llamado incluyó a las mujeres cabeza de hogar que dependen de este medio de transporte para movilizarse y desarrollar sus actividades económicas. Según planteó, las decisiones sobre movilidad deben tener en cuenta las diferentes realidades de la población que utiliza estos vehículos. “Todo se basa en un diálogo y en una sana convivencia”, concluyó Forero, al insistir en la necesidad de buscar acuerdos entre las autoridades y los motociclistas.

¿Qué restricciones tienen las motos durante Halloween en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá anunció medidas temporales para el puente festivo de Halloween, con el objetivo de prevenir accidentes y alteraciones de la convivencia. Las disposiciones contemplan la prohibición de circular con parrillero y limitaciones para el tránsito de motocicletas en 19 vías específicas de la ciudad.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, defendió las decisiones durante una entrevista con Blu Radio. El funcionario explicó que las autoridades buscan reducir los riesgos asociados con las celebraciones, especialmente por la presencia de niños en las calles durante la noche. “En esencia, el día 31 de octubre es un día en el que los niños están en las calles y no están a las 3 de la tarde, están hasta la noche con sus padres”, afirmó.

Restrepo recordó que en años anteriores se han registrado accidentes y hechos violentos durante las caravanas de motociclistas. Entre los antecedentes mencionó el homicidio de una persona ocurrido en 2024, cerca de la avenida Caracas con calle 26.

El alcalde Carlos Fernando Galán justifica la medida por el aumento del parque automotor y la necesidad de recuperar el orden en la movilidad urbana - crédito composición fotográfica Infobae
Los motociclistas que incumplan las restricciones establecidas para Halloween en Bogotá se exponen a multas de hasta $633.200 y a la inmovilización de sus vehículos (composición fotográfica Infobae)

El secretario advirtió sobre los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias o incumplir las normas de tránsito. “Las motos mal usadas, las motos usadas bajo efectos de sustancias, las motos usadas sin tener en cuenta el código de tránsito, se convierten en sí mismas en un arma contra los demás ciudadanos y contra quienes las manejan”, sostuvo.

Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones, participarán la Policía Metropolitana, la Secretaría de Movilidad y los agentes de tránsito, con apoyo del Ejército en puestos de control. Quienes incumplan las restricciones se exponen a una multa de hasta $633.200 y a la inmovilización del vehículo.

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