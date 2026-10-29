Qué pasará con el parque Lleras en Medellín: alcalde Federico Gutiérrez explicó la estrategia que tiene para su recuperación

La administración distrital denunció la presencia de estructuras criminales dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual en El Poblado (Agencia prensa)

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La propuesta de cambiar la mixtura del Parque Lleras forma parte de la estrategia de la Alcaldía de Medellín para modificar la dinámica de una zona que perdió residentes y acumuló actividades nocturnas y servicios turísticos de alto impacto.

El alcalde Federico Gutiérrez vinculó ese cambio urbanístico con los operativos de seguridad que su administración desarrolla en El Poblado. El mandatario sostuvo que el objetivo es recuperar el sector de redes dedicadas a la explotación sexual, el narcotráfico y la trata de personas.

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La Alcaldía busca que el Parque Lleras y parte de su entorno pasen de una clasificación de alta mixtura a una de media mixtura dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por el Concejo de Medellín. La medida pretende frenar nuevas actividades de alto impacto, incentivar la vivienda y ampliar la diversidad comercial de la zona.