Este el prontuario criminal de alias Marcus o “Baco”, el señalado narco neerlandés que le ofreció más de mil millones de pesos a una jueza para que lo dejara en libertad

El criminal neerlandés se casó con una colombiana, que inició su proceso de separación luego de que fue detenido en febrero de 2026 - créditos Migración Colombia | Fiscalía General de la Nación

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Siguen conociendo nuevos detalles sobre un caso judicial nada menor en Colombia, luego de que la Fiscalía colombiana le atribuyó a la juez Miryam Alcira Martínez López haber concedido un habeas corpus que permitió la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, un ciudadano neerlandés señalado en una investigación transnacional por presunto narcotráfico.

La funcionaria no aceptó los cargos que le imputaron por cohecho, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

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De acuerdo con el dosier del caso que conoció el diario El Tiempo, el extranjero, identificado con los alias de Marcus y “Baco”, residía en Medellín desde 2016 y figuraba en expedientes de Países Bajos por una presunta red que coordinaba envíos de cocaína hacia Europa.

El reporte señala que Van der Voort fue capturado en febrero de 2026 y enviado a la cárcel La Picota (de Bogotá).

Luego, el europeo recuperó la libertad tras una decisión de habeas corpus concedida por Martínez López, que ahora es objeto de investigación judicial.

Los expedientes relacionan al neerlandés con cargamentos de cocaína enviados desde Ecuador

Según documentos judiciales de Países Bajos, la organización al parecer coordinaba desde Medellín y Cali despachos de cocaína ocultos en contenedores de fruta que salían desde Ecuador con destino a Europa.

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La investigación habría comenzado en 2025 a partir del análisis de comunicaciones cifradas. En esos archivos, las autoridades habrían encontrado indicios de actividades de fraude y extorsión a través de Kinky.nl, una plataforma de anuncios de servicios para adultos con presencia en Bélgica y Países Bajos.

El informe añade que medios neerlandeses también informaron sobre presuntos preparativos de la red para ejecutar secuestros, una hipótesis que formaría parte de las indagaciones en ese país.

El capo neerlandés abrió un parqueadero en Envigado y se presentó como empresario

Los registros mercantiles citados en la información señalan que Van der Voort creó en agosto de 2019 un parqueadero llamado Rotterdam, ubicado en Envigado, Antioquia.

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El negocio se constituyó con un capital inicial de $2,5 millones. Cuatro años después, según el informe, declaró ingresos por $310 millones. La indagación plantea que en ese establecimiento se comercializaban vehículos de alta gama y que esa actividad habría servido, presuntamente, para mover recursos vinculados al narcotráfico.

El extranjero también contrajo matrimonio con una colombiana que aparece vinculada a un spa identificado en documentos de investigadores como Lotus Spa 010.

El informe sostiene que la mujer inició un trámite de divorcio seis meses después de la captura de Van der Voort y de la posterior decisión judicial que permitió su salida de prisión.

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La juez ya había sido investigada por una decisión en el caso de la chatarrización

Martínez López había enfrentado una investigación disciplinaria con antelación por una decisión tomada en marzo de 2018, cuando dejó en libertad al exlíder camionero Pedro Aguilar, investigado por el llamado cartel de la chatarrización.

En esa ocasión, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una actuación contra la funcionaria por ese caso, aunque tiempo después quedó libre de responsabilidad disciplinaria.

Aguilar recibió después una condena de 10 años de prisión. Pero ahora, la investigación actual contra Martínez López se centra en la decisión que benefició a Van der Voort, mientras las autoridades determinan si existieron irregularidades en la expedición del habeas corpus.

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