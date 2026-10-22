Usuario grabó a mujer en plena calle mientras se bajaba de un carro para hacer sus necesidades fisiológicas en Bogotá: “Degradación humana”

Imágenes de un carro y residuos provocaron debate en redes, sin verificación oficial - crédito @ColombiaOscura/X

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Una publicación de la cuenta Colombia Oscura en X generó reacciones este 22 de octubre de 2026, luego de divulgar un video de un vehículo estacionado junto a un andén y de residuos que, según el mensaje, habrían sido dejados en la vía pública.

El perfil compartió una denuncia remitida por un usuario que pidió publicar un video sobre la situación. En el texto, la persona afirmó que una conductora de un automóvil Kia plateado, cuya placa fue parcialmente expuesta en la publicación, habría realizado sus necesidades frente a un edificio y dejado los residuos en el lugar.

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“Favor para que publiques este video”, decía el mensaje replicado por la cuenta. El denunciante señaló que la persona no habría recogido lo que dejó sobre el andén.

Las imágenes difundidas muestran la parte trasera de un automóvil y una bolsa blanca junto a un separador vial.

La publicación acumuló miles de interacciones en X. La cuenta que divulgó el contenido calificó el mensaje bajo la etiqueta “#OPINE”, una fórmula habitual para compartir denuncias ciudadanas sin que exista una verificación independiente expuesta en el mismo posteo.

Denuncia viral en X contra conductora desató señalamientos y comentarios ofensivos - crédito @ColombiaOscura/X

Reacciones incluyeron mensajes ofensivos y sexualizados

La denuncia desató comentarios de usuarios que cuestionaron el presunto comportamiento de la conductora. Algunos criticaron la falta de disposición de baños públicos y se preguntaron si el hecho ocurrió por dificultades para acceder a uno.

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Otros mensajes, en cambio, incluyeron expresiones ofensivas y sexualizadas contra la mujer señalada.

“Pagar 1000 pesos por usar un baño???? Terrible la degradación humana. La mamá le enseño a bajarse los pantalones en cualquier parte”, dijo un internauta.

También hubo usuarios que bromearon sobre las consecuencias de caminar por el sitio donde quedaron los residuos. Varios comentarios reprodujeron apodos o calificativos contra la persona que aparece mencionada en la denuncia, sin que su identidad haya sido verificada.

Hasta el momento, la información disponible no incluye un pronunciamiento de la conductora, una confirmación de autoridades ni evidencia adicional que permita comprobar la acusación.

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Publicación de Colombia Oscura sobre un supuesto caso en la vía pública generó polémica - crédito @ColombiaOscura/X

Mujer denunció presunta infidelidad de su pareja en una tienda D1 de Bogotá

Un video grabado dentro de una tienda D1 en Bogotá se hizo viral el 9 de octubre de 2026, luego de que una mujer interrumpiera la jornada laboral para denunciar una presunta relación extramatrimonial de su pareja con una compañera de trabajo.

La escena ocurrió en una sede ubicada en el centro comercial Unicentro de Occidente, en el barrio Ciudadela Colsubsidio, localidad de Engativá. La mujer llegó acompañada por otra persona que registró el momento con un teléfono celular.

“Hacemos silencio para que escuchemos”, dijo antes de dirigirse a quienes estaban en el establecimiento. La ciudadana afirmó ser la esposa del jefe de zona de esa tienda y aseguró que descubrió el 19 de julio que su compañero mantenía, según su versión, una relación sentimental con otra trabajadora.

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De acuerdo con su relato, la pareja tendría un hijo. “Hoy precisamente está cumpliendo su primer año”, expresó durante la intervención, mientras varios empleados y clientes permanecían en el lugar.

En el video, la denunciante comparó las condiciones económicas de su pareja al comienzo de la relación con su situación actual. Afirmó que lo conoció hace 14 años, cuando recibía un salario mínimo y tenía dificultades económicas.

La ciudadana llegó de sorpresa hasta la sede de la tienda ubicada en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

“Yo le pagué los gastos del matrimonio”, sostuvo. También aseguró que cubrió un semestre de universidad de su compañero, aunque esas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente.

Una trabajadora del establecimiento le pidió que se retirara. La mujer respondió que estaba cansada de un supuesto maltrato físico, sexual y económico dentro de la relación.

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“Estoy cansada del maltrato”, manifestó. No se conocieron detalles sobre denuncias formales presentadas ante autoridades por esas acusaciones ni pronunciamientos de las personas mencionadas en el video.

El contenido se difundió ampliamente en plataformas digitales y generó comentarios sobre la exposición pública de asuntos personales en lugares de trabajo. Hasta el momento, D1 no ha emitido una declaración pública sobre el episodio ni se ha informado si la empresa adoptó medidas internas relacionadas con lo ocurrido.