Colombia

Usuario grabó a mujer en plena calle mientras se bajaba de un carro para hacer sus necesidades fisiológicas en Bogotá: “Degradación humana”

El contenido acumuló miles de interacciones y recibió críticas, bromas y expresiones degradantes contra la presunta conductora mencionada

Imágenes de un carro y residuos provocaron debate en redes, sin verificación oficial - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

Una publicación de la cuenta Colombia Oscura en X generó reacciones este 22 de octubre de 2026, luego de divulgar un video de un vehículo estacionado junto a un andén y de residuos que, según el mensaje, habrían sido dejados en la vía pública.

El perfil compartió una denuncia remitida por un usuario que pidió publicar un video sobre la situación. En el texto, la persona afirmó que una conductora de un automóvil Kia plateado, cuya placa fue parcialmente expuesta en la publicación, habría realizado sus necesidades frente a un edificio y dejado los residuos en el lugar.

PUBLICIDAD

“Favor para que publiques este video”, decía el mensaje replicado por la cuenta. El denunciante señaló que la persona no habría recogido lo que dejó sobre el andén.

Las imágenes difundidas muestran la parte trasera de un automóvil y una bolsa blanca junto a un separador vial.

La publicación acumuló miles de interacciones en X. La cuenta que divulgó el contenido calificó el mensaje bajo la etiqueta “#OPINE”, una fórmula habitual para compartir denuncias ciudadanas sin que exista una verificación independiente expuesta en el mismo posteo.

Denuncia viral en X contra conductora desató señalamientos y comentarios ofensivos - crédito @ColombiaOscura/X
Denuncia viral en X contra conductora desató señalamientos y comentarios ofensivos - crédito @ColombiaOscura/X

Reacciones incluyeron mensajes ofensivos y sexualizados

La denuncia desató comentarios de usuarios que cuestionaron el presunto comportamiento de la conductora. Algunos criticaron la falta de disposición de baños públicos y se preguntaron si el hecho ocurrió por dificultades para acceder a uno.

PUBLICIDAD

Otros mensajes, en cambio, incluyeron expresiones ofensivas y sexualizadas contra la mujer señalada.

“Pagar 1000 pesos por usar un baño???? Terrible la degradación humana. La mamá le enseño a bajarse los pantalones en cualquier parte”, dijo un internauta.

También hubo usuarios que bromearon sobre las consecuencias de caminar por el sitio donde quedaron los residuos. Varios comentarios reprodujeron apodos o calificativos contra la persona que aparece mencionada en la denuncia, sin que su identidad haya sido verificada.

Hasta el momento, la información disponible no incluye un pronunciamiento de la conductora, una confirmación de autoridades ni evidencia adicional que permita comprobar la acusación.

Publicación de Colombia Oscura sobre un supuesto caso en la vía pública generó polémica - crédito @ColombiaOscura/X
Publicación de Colombia Oscura sobre un supuesto caso en la vía pública generó polémica - crédito @ColombiaOscura/X

Mujer denunció presunta infidelidad de su pareja en una tienda D1 de Bogotá

Un video grabado dentro de una tienda D1 en Bogotá se hizo viral el 9 de octubre de 2026, luego de que una mujer interrumpiera la jornada laboral para denunciar una presunta relación extramatrimonial de su pareja con una compañera de trabajo.

La escena ocurrió en una sede ubicada en el centro comercial Unicentro de Occidente, en el barrio Ciudadela Colsubsidio, localidad de Engativá. La mujer llegó acompañada por otra persona que registró el momento con un teléfono celular.

“Hacemos silencio para que escuchemos”, dijo antes de dirigirse a quienes estaban en el establecimiento. La ciudadana afirmó ser la esposa del jefe de zona de esa tienda y aseguró que descubrió el 19 de julio que su compañero mantenía, según su versión, una relación sentimental con otra trabajadora.

De acuerdo con su relato, la pareja tendría un hijo. “Hoy precisamente está cumpliendo su primer año”, expresó durante la intervención, mientras varios empleados y clientes permanecían en el lugar.

En el video, la denunciante comparó las condiciones económicas de su pareja al comienzo de la relación con su situación actual. Afirmó que lo conoció hace 14 años, cuando recibía un salario mínimo y tenía dificultades económicas.

La ciudadana llegó de sorpresa hasta la sede de la tienda ubicada en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

“Yo le pagué los gastos del matrimonio”, sostuvo. También aseguró que cubrió un semestre de universidad de su compañero, aunque esas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente.

Una trabajadora del establecimiento le pidió que se retirara. La mujer respondió que estaba cansada de un supuesto maltrato físico, sexual y económico dentro de la relación.

“Estoy cansada del maltrato”, manifestó. No se conocieron detalles sobre denuncias formales presentadas ante autoridades por esas acusaciones ni pronunciamientos de las personas mencionadas en el video.

El contenido se difundió ampliamente en plataformas digitales y generó comentarios sobre la exposición pública de asuntos personales en lugares de trabajo. Hasta el momento, D1 no ha emitido una declaración pública sobre el episodio ni se ha informado si la empresa adoptó medidas internas relacionadas con lo ocurrido.

Temas Relacionados

Videos viralesVirales BogotáNecesidades fisiologicasHizo sus necesidades en la calleColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Recuerdan la emotiva bienvenida que le dio Carlos Suárez a Rodrigo Lara al gobierno de Abelardo de la Espriella, luego habría presionado para que lo sacaran: “El que nunca abandonó lo que más ama”

En sus redes sociales, el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol aplaudió en su momento la designación del excongresista como primer ministro del Gobierno, con un mensaje en el que destacaba la amistad entre sus padres

Recuerdan la emotiva bienvenida que le dio Carlos Suárez a Rodrigo Lara al gobierno de Abelardo de la Espriella, luego habría presionado para que lo sacaran: “El que nunca abandonó lo que más ama”

Procuraduría destituyó a dos exagentes de la Policía por envío de 446 kilos de cocaína a la isla de Providencia

La sanción impuesta por la Procuraduría incluye la salida definitiva de los exintegrantes de la institución y la prohibición de ejercer funciones públicas durante 15 años

Procuraduría destituyó a dos exagentes de la Policía por envío de 446 kilos de cocaína a la isla de Providencia

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Esto pensaba Rodrigo Lara de Alejandro Ordoñez, quien lo remplazará como ministro de Abelardo de la Espriella: “Es peligroso”

Los usuarios recuperaron publicaciones desde 2013 en las que el exfuncionario cuestionaba la actuación del entonces procurador durante la reelección de Juan Manuel Santos, además de pedir públicamente su renuncia al cargo

Esto pensaba Rodrigo Lara de Alejandro Ordoñez, quien lo remplazará como ministro de Abelardo de la Espriella: “Es peligroso”

Atacaron con un machete a un perro en La Unión, Antioquia: autoridades buscan al responsable

El animal fue auxiliado por una trabajadora de la zona antes de la llegada de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo

Atacaron con un machete a un perro en La Unión, Antioquia: autoridades buscan al responsable
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Yina Calderón respondió a las críticas por su temprana salida del ‘Juego de Villanos’: “No soportaron que me robara el show”

Mamá de B King, el Dj colombiano asesinado en México, está internada en una UCI en Medellín: sufrió un infarto y fue operada de urgencia

Por cambio del concierto de Fonseca del estadio El Campín al Vive Claro, TuBoleta informó cómo se reubicará a quienes compraron entradas en las graderías

En un ‘streaming’ con Westcol, Camilo Cifuentes apareció en público por primera vez con La Mijita tras el escándalo por infidelidad a la mamá de su hijo: “Hay que vivir el amor al máximo”

Cancelaron ‘La noche de las ánimas’ que tenía programada Rafa Taibo en el Cementerio Central de Bogotá durante Halloween: por qué el Distrito no le dio el permiso

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Exdirectora del IDRD aseguró que, por contrato, en El Campín no se podían realizar más de cuatro conciertos en el año: Sencia programó al menos 12 en 2026

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Atlético Mineiro ya visitaron el estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la gran final de la Sudamericana: así les fue en sus visitas a Colombia

Deportivo Cali aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-II a falta de cuatro fechas: quedan seis cupos para los cuadrangulares