Colombia

Rescatan a dos ecuatorianos en Colombia que fueron secuestrados por una falsa oferta de negocio: pedían USD 50.000 por su liberación

Los dos ciudadanos extranjeros llegaron a Pasto con la intención de invertir, pero al final terminaron viviendo un calvario por cuenta de los tres hombres que fueron capturados en el operativo

Los captores pedían 50 mil dólares por la liberación de los dos ciudadanos, pero gracias a que uno de ellos se escapó y alertó a las autoridades se logró la liberación del segundo extranjero, además de la captura de tres personas - crédito Gaula/Policía Nacional
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Lo que comenzó con una tentadora oferta de negocio para dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana terminó en un infierno debido a que fueron secuestrados en Colombia.

Sin embargo, la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026 las autoridades colombianas informaron que rescataron a los dos extranjeros, luego de acudir a una supuesta negociación para invertir en actividades de minería.

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Los captores exigían la suma de USD 50.000 a sus familias a cambio de su liberación, según el reporte oficial que se reveló por parte del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.

El caso ocurrió entre Nariño y Putumayo, luego de que las víctimas viajaran desde Ecuador a Colombia el martes 29 de septiembre de 2026.

Los dos hombres llegaron a Pasto, donde se reunieron con quienes serían sus victimarios para avanzar en una aparente inversión en dólares.

Después de ese encuentro, fueron trasladados a una zona rural del municipio de Santiago, Putumayo. Allí, de acuerdo con lo que explicó el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, subdirector del Gaula Policía Nacional, los retuvieron contra su voluntad y grabaron pruebas de supervivencia que luego enviaron a sus allegados.

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Los presuntos responsables utilizaron esas grabaciones para exigir el pago del dinero por la supuesta liberación de los dos ecuatorianos, mientras las víctimas permanecían bajo custodia de sus captores.

Uno de los dos ecuatorianos se escapó y gracias a que alertó a las autoridades se logró el rescate de su compatriota - crédito Gaula/Policía Nacional
Uno de los dos ecuatorianos se escapó y gracias a que alertó a las autoridades se logró el rescate de su compatriota - crédito Gaula/Policía Nacional

Una de las víctimas logró escapar y alertó a la Policía

La Policía señaló que durante el cautiverio los dos hombres sufrieron heridas causadas con armas cortopunzantes. Posteriormente, los habrían encadenado a un árbol y abandonado en la zona rural, según la versión expuesta por el Gaula.

Los familiares de los dos ecuatorianos fueron alertados vía WhatsApp, y en dos videos que enviaron se escucha decir a uno de los extranjeros: “Estoy secuestrado mija, y me están pidiendo una recompensa de cincuenta mil dólares. Por favor, trata de unirle a la familia, que sean solidarios conmigo, colaboren. Ellos piden 50.000 (dólares) y que sea en perfil bajo”.

Además, en ese momento, uno de los secuestrados aclaró que debían comunicarse con la policía ni la prensa, porque, como advirtió el ciudadano: “Si no, me matan, mija”.

En la segunda grabación, el hombre dijo: “Se nos está agotando el tiempo. Esperemos que puedas ya solucionar con lo que haya de recursos ahorita para poder salir de esta cuestión y... Como te he dicho, no avisar a nadie, ni a la policía, a nadie”.

El 30 de septiembre, uno de los secuestrados consiguió liberarse de las ataduras. Luego se dirigió a la subestación de Policía del corregimiento de El Encano, donde informó que había escapado, pero que su acompañante seguía retenido en el lugar donde los habían dejado.

El ciudadano extranjero le expresó su solidaridad al Gaula Nariño luego de que colaboraron en las labores que permitieron su liberación - crédito Gaula/Policía Nacional

El ciudadano ecuatoriano recibió traslado a un centro médico debido a las lesiones que presentaba. En paralelo, los investigadores iniciaron las labores para ubicar a la segunda víctima, con base en la información entregada por el sobreviviente.

Las unidades que llegaron al área (Santiago, Putumayo) encontraron al otro hombre encadenado a un árbol. Tras el rescate, también fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tres personas fueron detenidas en Ipiales

Mientras avanzaban las acciones de rescate, los familiares de las víctimas continuaron recibiendo las pruebas de supervivencia y las exigencias económicas. Ese contacto permitió a los investigadores desplegar un operativo posterior en Ipiales, Nariño.

Las autoridades anunciaron la captura de tres personas que estarían vinculadas con el secuestro y las extorsiones. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras se adelantaba el operativo de rescate en Putumayo, en Ipiales (Nariño) fueron detenidas tres personas que tendrán que responder por su relación con el secuestro de los dos ciudadanos ecuatorianos - crédito Gaula/Policía Nacional
Mientras se adelantaba el operativo de rescate en Putumayo, en Ipiales (Nariño) fueron detenidas tres personas que tendrán que responder por su relación con el secuestro de los dos ciudadanos ecuatorianos - crédito Gaula/Policía Nacional

Según la Policía, los capturados deberán responder de forma preliminar por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y tentativa de homicidio, y corresponderá a las autoridades judiciales determinar su grado de participación y definir su situación procesal.

La operación contó con la participación del Gaula, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (Mspot), el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El comunicado de la Policía incluyó un mensaje dirigido a los grupos dedicados a este tipo de delitos. “Desde cualquier lugar donde pretendan delinquir o esconderse, los perseguiremos hasta llevarlos ante la justicia”, indicó la institución.

Al final, el coronel Téllez reiteró desde el Gaula a todas aquellas personas que conozcan hechos de secuestro o extorsión pueden comunicarse con la línea nacional gratuita 165, habilitada para recibir denuncias y activar la atención de las autoridades.

Declaraciones del coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, subdirector del Gaula Policía Nacional - crédito Gaula/Policía Nacional

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