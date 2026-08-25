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Una boa apareció dentro del capó de una camioneta en Bogotá: así fue el hallazgo

El propietario abrió el compartimento del motor para revisar la energía del vehículo y encontró la serpiente entre los componentes, por lo que pidió ayuda

El dueño del vehículo encontró la serpiente al abrir el capó para revisar la batería del vechículo - crédito Mebog/Captura de video
El dueño del vehículo encontró la serpiente al abrir el capó para revisar la batería del vechículo - crédito Mebog/Captura de video
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El hallazgo de una boa dentro de una camioneta sorprendió a los residentes en el sur de Bogotá. El suceso ocurrió el lunes 24 de agosto en un parqueadero público en la localidad de Bosa, donde el propietario del vehículo realizó un descubrimiento inesperado al revisar la batería del auto.

El dueño, al levantar el capó, encontró al reptil entre los componentes del motor y, al sobresaltarse, cerró el capó de inmediato y pidió ayuda a las personas presentes.

La situación llamó la atención de los trabajadores del lugar, quienes acudieron a la Policía Ambiental para solicitar asistencia especializada. Uno de los testigos, Jhonatan Gómez, describió el momento en que el propietario se percató de la presencia del animal.

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Según Márquez, el dueño, al abrir el capó para conectar la batería, se topó con la serpiente y, asustado, pidió ayuda. El personal del parqueadero se encargó de contactar a las autoridades competentes para que intervinieran.

La Policía Ambiental acudió al lugar para rescatar a la boa hallada dentro de la camioneta en Bogotá - crédito Captura de video
La Policía Ambiental acudió al lugar para rescatar a la boa hallada dentro de la camioneta en Bogotá - crédito Captura de video

“Se nos hace muy raro, porque nosotros fabricamos en esta empresa piezas de acero inoxidable. Este es un parqueadero público y cuando llegó el dueño a abrir la camioneta, levantó el capó para conectar el borne de la batería y, vaya sorpresa, se encontró con la culebra. Lo que hace es botar el capó del susto y me llama a mí. Nosotros ya vamos a la Policía Ambiental y ellos vienen y la rescatan”, contó al diario regional CityTV.

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El episodio provocó curiosidad y cierta alarma entre los presentes. Aldemar Márquez, otro testigo detalló al mismo medio: “Me llamaron y me dijeron: ‘No me lo va a creer, hay una culebra dentro del capó del carro’. Pero en ningún momento se mostró agresiva, estuvo tranquila en todo momento”, precisó sobre la reacción del animal.

Las autoridades ambientales acudieron varias horas después del aviso. La boa permaneció quieta y sin mostrar signos de agresividad, lo que facilitó su rescate y posterior traslado.

El incidente en Bosa puso en evidencia la problemática de la presencia de fauna silvestre no nativa en zonas urbanas de Bogotá. La boa fue llevada a la Secretaría Distrital de Ambiente, donde recibirá una valoración veterinaria para determinar su estado físico y el procedimiento adecuado para su recuperación y futura liberación.

La serpiente fue trasladada a la Secretaría Distrital de Ambiente para una valoración de sus condiciones físicas - crédito Captura de video
La serpiente fue trasladada a la Secretaría Distrital de Ambiente para una valoración de sus condiciones físicas - crédito Captura de video

El hallazgo de una especie silvestre en el entorno urbano obliga a las autoridades a investigar el origen del animal y definir cuál será el lugar más apropiado para su liberación, priorizando su bienestar y las condiciones naturales necesarias para su supervivencia.

Las autoridades ambientales deberán investigar el origen de la serpiente y determinar el sitio más adecuado para su liberación, en función de su estado y de los requerimientos para su bienestar.

Boa en Boyacá

El hallazgo de una boa en el interior de una vivienda en Saboyá, Boyacá, encendió la alarma ambiental en la región y obligó a las autoridades a revisar sus protocolos de monitoreo de fauna silvestre. La aparición de este reptil, poco habitual en climas fríos, puso en evidencia una tendencia que inquieta a la comunidad y a los expertos.

Durante junio de 2026, una mujer encontró al animal dentro de su casa y notificó de inmediato a la Policía ambiental. Gracias a la pronta respuesta, los uniformados trasladaron la serpiente a la Dirección Regional Chiquinquirá de la CAR, donde fue evaluada por técnicos especializados y posteriormente liberada en un entorno natural adecuado para su especie.

La aparición de reptiles como la boa en climas fríos de Boyacá preocupa a las autoridades ambientales y vecinos de la región - crédito CAR
La aparición de reptiles como la boa en climas fríos de Boyacá preocupa a las autoridades ambientales y vecinos de la región - crédito CAR

En los últimos tres años, la CAR ha documentado dos episodios similares: la incautación de una serpiente de cascabel en febrero de 2025 y el rescate de otra boa en noviembre de 2024. La frecuencia de estos eventos sugiere un patrón preocupante de llegada de especies silvestres a zonas que no les son propias.

Según los expertos consultados por la CAR, la presencia reiterada de reptiles en municipios de climas atípicos podría relacionarse con el tráfico ilegal de fauna y la tenencia doméstica de animales silvestres. Estas prácticas, cada vez más detectadas por las autoridades ambientales, incrementan los riesgos tanto para la biodiversidad como para los habitantes de la región.

El patrón observado en Saboyá y municipios vecinos ha llevado a la entidad ambiental a fortalecer sus estrategias de vigilancia y educación ciudadana. Las autoridades subrayan que la sensibilización de la población es fundamental para prevenir nuevos incidentes y proteger tanto a la fauna como a las personas.

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